【日本上陸】AIスマートリング「CUDIS」、au Style SHINJUKUにて期間限定ポップアップを開催

IFSTAGE株式会社

CUDIS Inc.（本社：ロサンゼルス、代表取締役：Edison Chen、以下：CUDIS）はAI技術を活用したスマートリング「CUDIS」の日本市場展開を開始。 2026年5月15日（金）～2026年6月12日（金）まで「au Style SHINJUKU」にて期間限定ポップアップを開催。 本ポップアップでは、「CUDIS Sporty 全12色」を中心に、製品展示、試着体験、サイズ確認、機能説明を実施。専用アプリと連携した健康データ管理機能や、実際の装着感を体験可能。

■ au Style SHINJUKU ポップアップイベント概要

開催期間：2026年5月15日（金）～6月12日（金）

開催時間：10:00～20:00

開催場所：au Style SHINJUKU

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-25-1 2F

https://www.au.com/storelocator/detail/?shopId=E-01181

イベント内容：

・CUDIS商品展示

・リング試着体験

・サイズ確認

・SNSキャンペーン実施予定

本ポップアップでは、「CUDIS Sporty 全12色」を中心に展示。

参加者向けに、10,000円分クーポン配布キャンペーンを実施予定。

※会場での販売は行っておりません。

※開催時間は変更となる場合がございます。最新情報はau Style SHINJUKU公式サイトをご確認ください。

■ CUDISの製品特徴について

CUDISは、睡眠、活動量、ストレス、心拍数などの健康データを24時間記録・分析する指輪型ウェアラブルデバイス。

リングで取得したデータは専用アプリと連携し、睡眠状態、トレーニング状況、日々のコンディション変化を可視化。健康状態の継続的な管理が可能に。

取得データはAIが分析し、ユーザーごとのコンディションや生活習慣に合わせた健康サポートを提供。AI Coachとして、Recovery状態や日々のパフォーマンス管理にも活用可能。

約3gの軽量チタンボディを採用しており、長時間装着でも快適に利用でき、スポーツ、ビジネス、睡眠時など日常生活のさまざまなシーンに対応している。

さらに、1回の充電で最大10日間の使用が可能になっており、Type-C充電に対応。

防塵・防汗仕様に加え、5ATM防水にも対応しており、より多くのシーンでの使用が可能に。健康データや個人情報の管理にも配慮した設計を採用。

■ CUDISの特徴について

１. 基本利用無料

CUDISでは、主要な健康測定機能やAI Coach機能を基本利用無料で利用可能。

多くのスマートリング製品で採用されている月額課金制とは異なり、継続的なコスト負担を抑えながら利用できる。

２. AIによる健康サポート

睡眠、活動量、ストレスなどの健康データをAIが分析し、ユーザーごとのコンディションに合わせた健康サポートを提供。

３. 24時間装着できる軽量設計

約3g軽量設計により、睡眠時を含め、一日中ストレスフリーな装着感を実現。

全12色のカラーバリエーションを展開しており、ライフスタイルやファッションに合わせて選択可能。

４. 健康データの可視化

睡眠、活動量、Vitality（活力指数）などの健康データをアプリ上で確認可能。

日々のコンディション変化を把握し、健康管理に活用できる。

５. 健康ポイントリワード機能

CUDISでは、独自の健康ポイントリワード機能を導入。

ユーザーは、睡眠や運動などの日常的な健康行動を通じて、毎日の健康ポイントを貯めることが可能。

獲得したポイントは、CUDISアプリ内のPoint Storeにて、Wellness関連商品やサービスなどと交換が可能。

■ CUDISについて

CUDISは、AIとウェルネスを組み合わせたスマートリングブランド。

2024年の発売以降、世界103カ国へ展開。現在では、30,000人以上のリングユーザー、250,000人以上のコミュニティメンバーを持つグローバルウェルネスブランドへ成長。

CUDIS Inc.（本社：ロサンゼルス、代表取締役：Edison Chen）

「CUDIS」日本公式サイト：https://www.cudis.xyz/ja





【本件に関するお問い合わせ】

IFSTAGE株式会社

担当：星／佐藤

TEL：090-3812-0888 ／ 080-8050-7841

E-mail：ryochou@ifstage.com ／ y.satoifstage@gmail.com