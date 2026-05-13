ミッションクリティカルAI実現を目指すコーピー、山手線向けパンタグラフ損傷検知AIをJR東日本と共同で実施

株式会社コーピー

XAI&QAAI技術でミッションクリティカルAI実現を支援する東京大学・仏Inria発AIスタートアップの株式会社コーピー（本社：東京都千代田区、代表取締役：山元浩平、以下「コーピー」）は、東日本旅客鉄道株式会社（本社：東京都渋谷区、以下、JR東日本）が2026年3月10日の社長会見にて発表された2026年度より開始される輸送障害発生時の設備点検高度化施策の一つである「AIを活用したパンタグラフ監視カメラの画像解析」を、同社と共同で実施いたします。

2026年4月より、パンタグラフ監視カメラで撮影した画像をリアルタイムにAIで解析し、パンタグラフの故障を早期に発見するシステムを試行導入しています。

本システムでは、パンタグラフ監視カメラで 撮影した画像から、物体検出AIと損傷検知AIを活用することで、損傷パンタグラフ画像を抽出し、その異常を通報します。

今回の取り組みの背景と技術的価値

パンタグラフの故障は列車遅延や運行停止に直結する重大リスクになります。AI画像解析の活用により、パンタグラフの損傷を早期に把握するシステムを構築します。これにより、設備被害の波及を防ぐとともに、点検・復旧作業の効率化と作業時間の削減を目指します。

開発したAIの主な技術特徴

● 物体検出AI：走行中の列車を撮影した画像からパンタグラフをリアルタイム検出

● 損傷検知AI：検出画像から損傷・異常の有無を高精度で判定

● ミッションクリティカル対応：環境変化や外乱の発生する屋外環境において頑健なAIを試行

JR東日本との共創の歩み

コーピーとJR東日本の共創は2025年4月に開始しました。同年5月の「第11回JR東日本スタートアッププログラム DEMODAY」では、自動運転AIの堅牢性と製造業向け外観検査AIの精度を融合させた「頑強AI」として、優秀賞を受賞しました。

その後の概念実証では、パンタグラフの検出および良否判定において高い精度を達成しました。リアルタイム検知の重要性が高まるにつれ本格的な技術開発へと移行し、今回の試行導入へとつながりました。

今後の展望

コーピーは今後、山手線での試行導入を通じてAIの精度向上と信頼性確保を継続し、山手線への本格導入を目指し、首都圏の鉄道安全をさらに高めていきます。本プロジェクトで積み上げた「過酷な現場環境下でのミッションクリティカルなAI実装」のノウハウを活かし、鉄道・エネルギー・製造業など、安全性が最優先される領域へのAI社会実装をさらに推進してまいります。

関連リンク

2026年3月10日発表 JR東日本プレスリリース「輸送障害発生時の設備点検にAIによる画像解析とドローンを導入します ～さらなる早期復旧と運転再開を目指します～」：https://www.jreast.co.jp/press/2025/20260310_ho02.pdf

■ コーピー（Corpy&Co.）について

「先端AI技術で人命を救い、平等を拡張する」ことをミッションに、失敗の許されないミッションクリティカル領域におけるAI導入を目指し、サービスを展開している東京大学・仏Inria発AIスタートアップです。AIの実運用で必須となる品質保証に焦点を当て、XAI(説明可能AI)技術を用いた説明性向上や、QAAI(AI向け品質検証)技術を用いた実環境における頑健性・脆弱性検証などを行う包括的アルゴリズムの開発とソリューション提供を行っています。また、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「AIセーフティ強化に関する研究開発」事業において、生成AIを適切に管理・利用するために必要となるAIセーフティ基準の策定・普及とAIセーフティ評価・管理技術の開発に取り組んでいます。

会社名：株式会社コーピー（Corpy & Co., Inc.）

設 立：2017年 3月

本社所在地：東京都千代田区神田神保町1-44-11

代表取締役： 山元 浩平

ウェブサイト：https://corpy.co.jp/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社コーピー 広報担当：pr@corpy.co.jp