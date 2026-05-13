トリプル・ダブル受賞も誕生！家電製品4件が世界三大デザイン賞「Red Dot Design Award 2026」（※1）を受賞！

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスオーヤマ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）が製造・販売する家電製品4件が、世界三大デザイン賞の一つである「Red Dot Design Award 2026」（※1）を受賞しました。同賞における当社の受賞数は、今年が過去最多（※2）となります。

また、本受賞により、「サーキュレーター WOOZOO 360 barrel（KCF-CDP18TEC1-H）」は「2025年グッドデザイン賞」（※3）および「iFデザインアワード2026」（※4）とあわせてトリプル受賞となりました。加えて、「充電式スティッククリーナー MagiCaleena ハイパワーモデル」および「LEDシーリングライトデザインフレーム 6タイプ」は「iFデザインアワード2026」（※4）とのダブル受賞、「オートフィードシュレッダー28L/37L」は、当社のシュレッダー製品として初の受賞です。

■「Red Dot Design Award 2026」受賞製品

■「Red Dot Design Award」概要（※1）

「Red Dot Design Award」は、ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター（Design Zentrum Nordrhein Westfalen）が主催し、1955年より毎年1回開催されている国際的に権威のあるデザイン賞です。「プロダクトデザイン」「ブランド＆コミュニケーションデザイン」「デザインコンセプト」の3つの部門に分かれ、世界的なデザインの専門家が審査します。毎年多くの企業、組織、デザイナーから応募があり、世界中の優れたデザイン・トレンドを網羅しています。

■受賞製品概要

１.サーキュレーター WOOZOO 360 barrel（KCF-CDP18TEC1-H）

円柱型の形状とファブリック（布）調のデザイン、台座の表面に金属のような光沢をあしらうことで、洗練された高級感のある外観を実現し、上質な居住空間を演出できるサーキュレーターです。電源を切ると稼働中の位置から円柱型の状態で停止するため、インテリアとしてもリビングや寝室の雰囲気に調和します。最大で左右360度、上下90度の首振りにより、室内空間全体にくまなく送風できることに加え、細かく角度を調整し、衣類の下から上へ送風することで、衣類乾燥時間を約62%（※5）短縮できます。工具を使わずに分解でき、ガード・羽根は丸洗いできるので、手入れも容易です。さらに、当社のサーキュレーターシリーズとして初めてリモコンにマグネットを付属し、本体の左右側面やマグネットボードなどに取り付けて収納できるため、リモコンの紛失を防ぎます。

＜ブランドサイト＞

https://www.irisohyama.co.jp/circulator/barrel/

２.充電式スティッククリーナー MagiCaleena ハイパワーモデル

（サイクロン式：SCD-L4P-NH）、（紙パック式：SBD-T3P-NH）

本体重量は約1.1kgの軽さを維持しながら、高性能DCブラシレスモーターの搭載と当社独自の設計により、従来品（※6）の約2倍（※7）の吸引力を実現した、当シリーズのハイパワーモデルです。ヘッド裏の両端に斜めにパイルを配置し壁際との隙間を軽減した「きわまでヘッド」搭載により、掃除しにくい壁際のゴミの吸い取り逃しを防げます。さらに、ヘッドには従来品（※6）比4倍（※7）の毛量のブラシを採用することで、髪の毛などが絡みにくく簡単に手入れできます。また、静電モップクリーンシステムにより、掃除機をかけながら、棚上のほこりなどを床と同時に掃除できます。掃除後は充電スタンド下部に静電モップを差し込むことで除電し、静電モップに付いたほこりを掃除機で吸引できます。紙パック式には、約5年間分（※8）にあたる50枚の使い捨てダストパックを同梱しています。

＜ブランドサイト＞

https://www.irisohyama.co.jp/cleaner-portal/magicaleena/

３.LEDシーリングライト デザインフレーム6タイプ

（8畳：CEK8DL-7.0WFT/SFW/SFH、CEA8DL-7.0WFM/WFU/BF）、

（12畳：CEK12DL-7.0WFT/SFW/SFH、CEA12DL-7.0WFM/WFU/BF）、

（14畳：CEA14DL-7.0WFM/WFU/BF）

質感にこだわった6タイプ（オークブラウン、シルキーホワイト、モルタルグレー、ウォールナット、ナチュラル、チャコールブラック）のデザインフレームが空間を引き締め、居住空間に馴染むLEDシーリングライトです。「るすばんモード」（※9）を設定すると、留守中でも自動で点灯と消灯を毎日繰り返し、在宅を装うことができます。また、「節電モード」を搭載しており、30分かけて明るさを徐々に落とすことで、意識することなく節電につなげます。さらに、シーンや好みに応じて幅広い調光調色が選べるほか、肌や食べ物の色を自然に見せる演色性も備えています。

４.オートフィードシュレッダー28L/37L

（37Lマイクロカット：AFS260M）/（28Lマイクロカット：AFS210M、クロスカット：AFS210C）

当社独自の「除電クリーンシステム(TM)」を搭載したビジネスシーン向けのシュレッダーです。本システムは、細断くずに溜まった電子をダストボックスから細断機構へ流すことで電子の偏りを均一化し、細断中に発生する静電気を抑制・除去できます。ダストボックスの帯電量を従来品比で約90%抑制し（※10）、細断くずの散乱を最小限に防げるため、ごみ捨て時の手間を軽減できます。また、「自動細断機能」により、最大260枚（※11）までの用紙をまとめてセットでき効率的に細断が可能です。さらに、新設計の「ダブルダンパ構造」が細断部での振動を、上部ふたが用紙同士の擦れによる騒音を抑制することで、細断中の実感音（SONE値）は従来品比で約47%（※12）低減しています。細断くずが満杯になると自動で細断を停止し通知する「ごみ捨てセンサー機能」のほか、直感的に操作できるボタン配置し、オフィス空間に馴染むデザインを採用しています。37Lタイプは液晶パネルを搭載しており（※13）、イラスト表示によって現在の稼働状況を目視で確認できます。

※1：Red Dot Award: Product Design 2026。公式サイト「https://www.red-dot.org/」参照。

※2：【過去の受賞製品】2022年「大風量セラミックファンヒータースリム」「人感センサー付き 大風量セラミックファンヒータースリム」、「IHジャー炊飯器3合/5.5合」。2023年「ジャー炊飯器3合」。2024年「薄型ホットプレート」。

※3：公益財団法人日本 デザイン振興会主催。

※4：iFデザインアワード2026 Product Design。

※5：KCF-CDP18TEC1-Hにおける当社基準に基づいた試験において、自然乾燥時との比較。使用環境により効果は異なります。

※6：充電式スティッククリーナーSCD-L3P、SBD-T2Pとの比較。

※7：当社調べ。

※8：1枚は本体にセットしています。当社調べ。実際のごみの量や種類、使用環境により異なります。

※9：るすばんモード中は器具が自動で点灯・消灯するため留守中でも在宅を装うことができますが、住居侵入や盗難などを阻止するものではありません。万一被害にあわれましても責任は一切負いかねます。

※10：ダストボックスへの帯電量を当社従来品OF15Mと比較。当社調べ。

※11：AFS260Mの場合。AFS210シリーズは最大210枚まで。

※12：シュレッダー本体の正面・左右側面の各面中央から1m、床上1.2mの位置で測定。自動細断中において、当社従来品AFS160HM（SONE値10.52、dB値52.9dB）と、AFS210M（SONE値5.56、dB値45.9dB）との比較。当社調べ。

※13：液晶パネルはAFS260Mのみ。AFS210シリーズはLEDによる5パターンの表示となります。