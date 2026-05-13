【最大78％OFF!!】「コンパイルハート 梅雨に備えて積みゲーセール」開催!!

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、本日5月13日（水）よりニンテンドーeショップおよびPlayStation(R)Storeにて《コンパイルハート 梅雨に備えて積みゲーセール》を開始いたしました。

◆《コンパイルハート 梅雨に備えて積みゲーセール》開催中！

本日5月13日（水）から、コンパイルハートのゲームがお得に買えるセールをニンテンドーeショップとPlayStation(R)Storeにて開催中です。

8月27日にナンバリング新作が発売するネプテューヌシリーズの『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1＋』が55％OFF!!

その他にもアイドルRPG「オメガクインテット」やフェアリーフェンサーシリーズ等、

とてもお得なセールとなっております。この機会をお見逃しなく！

▼セールの詳細はこちら

セール特設サイト：https://www.compileheart.com/dl/sale/

セール期間: 2026年5月13日（水）00：00 ～2026年5月27日（水）23：59まで

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることをご確認の上、お買い求めください。

▼対象タイトル一覧

『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1+』

セール価格 【55%OFF!!】\2,475（税込）※通常価格：\5,500 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4

ジャンル RPG

CERO 「B」（12才以上のみ対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/re-birth1/plus/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/FELISTELLA

◆ゲーム内容

『超次次元ゲイム ネプテューヌRe;Birth1』がリメイクされて登場。

記憶を失った主人公ネプテューヌがコンパやアイエフ、そして史書イストワールと名乗る謎の声に導かれ、下界の4つの大陸を巡る冒険の旅に出ます。

『オメガクインテット』

セール価格 【78%OFF!!】\1,452（税込） ※通常価格：\6,600 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4

ジャンル アイドルRPG

CERO 「D」（17才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/omega_quintet/

権利表記 (C)COMPILE HEART

◆ゲーム内容

「beep」と呼ばれる現象に浸食された世界で、唯一対抗する力を持つ「詠巫女」。

プレイヤーは主人公タクトとなり詠巫女をサポート！

最大5人のキャラクターによる一斉攻撃「ハーモニックチェーン」でド派手な戦闘が手軽に楽しめる！

広大なフィールドの探索やキャラクターの強化、多数のクエストなどやりこみ要素が満載！

「プロモーションビデオシステム」ではモーションだけではなく、パートごとの歌いわけやカメラ演出までカスタマイズ可能！

『フェアリーフェンサー エフ ADVENT DARK FORCE』『フェアリーフェンサー エフ ADVENT DARK FORCE for Nintendo Switch』

セール価格

PlayStation(R)4版【70%OFF】\1,980（税込）※通常価格：\6,600 (税込)

Nintendo Switch(TM)版【77%OFF!!】\1,062（税込）※通常価格：\4,620 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)

ジャンルRPG

CERO「C」（15才以上対象）

公式サイト

PlayStation(R)4版：https://www.compileheart.com/fairyfencer_f/adf/

Nintendo Switch(TM)版：https://www.compileheart.com/fairyfencer_f/adf/switch/

権利表記(C)COMPILE HEART

◆ゲーム内容

青年ファングは、襲われていた少女ティアラを助ける。

この出会いにより、ファングは邪神と女神をめぐる戦いに巻き込まれていくことになる――

プレイヤーの行動によって物語が分岐！

キャラクターをストーリーにより深く絡めた展開に注目！

『フェアリーフェンサー エフ Refrain Chord』

セール価格【60%OFF!!】\3,432（税込） ※通常価格：\8,580 (税込)

対応機種PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)

ジャンルタクティクスRPG

CERO「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/fairyfencer_f/rc/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING

◆ゲーム内容

「フェアリーフェンサー エフ」がタクティクスRPGとなって登場！！

本作ではシリーズの主要キャラクターが勢ぞろい！

さらに「歌姫」と呼ばれる新たな存在、新フェンサーや新妖聖によって繰り広げられる戦略豊かなバトルを体感しよう！！

『超次元ゲイム ネプテューヌSisters vs Sisters デジタルデラックス版』

セール価格

PlayStation(R)4版/ PlayStation(R)5版【60%OFF】\4,840（税込）※通常価格：\12,100 (税込)

Nintendo Switch(TM)版【60%OFF!!】\4,312（税込）※通常価格：\10,780 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 /Nintendo Switch(TM)

ジャンル RPG

CERO 「C」（15才以上のみ対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/nepsis/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

「携帯ゲイム機」VS「スマートフォン」

それは、時を経て始まる妹たちのポータブル革命――本作の主役は、待望の『シスターズ』！

謎のスマートフォン端末『マジフォン』によって奪われた携帯ゲイム機のシェアを取り戻す為、４人の妹が立ち上がる！！

◆デジタルデラックス版同梱物

・デジタルDX特典（水着衣装）

・デジタルアートブック

・デジタルサウンドトラック

『爆走次元ネプテューヌ VS巨神スライヌ デジタルデラックス版』

セール価格 【44%OFF】\2,956（税込）※通常価格：\5,280 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 /Nintendo Switch(TM)

ジャンル バイクアクション

CERO 「C」（15才以上のみ対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/vs-surainu/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

ここはゲイムギョウ界……とは違う世界――。

多種多様なスライヌたちが大量発生し、大地を埋め尽くそうとしていた。

この謎多き異次元とも呼べる空間から脱出するため、一人の少女がバイクに乗って出口を探し求める。

◆デジタルデラックス版同梱物

・爆走コスチュームセット（水着、世紀末衣装、レースクイーン）

・ビジュアルアートブック「NEPBIKE創刊号」（デジタルアートブック）

・サウンドトラック「爆走音楽CD」（デジタルサウンドトラック）

『新次元ゲイム ネプテューヌVIIR』

セール価格 【70%OFF!!】\1,980（税込） ※通常価格：\6,600 (税込)

対応機種 PlayStation(R)4 / PlayStation(R)VR対応

ジャンル バーチャルダイブストーリーＲＰＧ＋ねぷねぷＶＲイベント

CERO 「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/v2r/

権利表記 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

※PS VRがなくても遊ぶことができます。

さまざまな次元が存在するゲイムギョウ界…

その中に「零次元」と呼ばれる崩壊寸前の世界があった。

そこでは、零次元最後の守護女神「天王星うずめ」が、

世界を終焉に導く巨躯なる暴神「ダークメガミ」を相手に

たった一人で孤独な戦いを繰り広げていた。