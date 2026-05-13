【令和の虎が激突！】野口塾×谷本商人塾、5/21に合同勉強交流会の開催が決定！

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

株式会社CBTソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：野口功司）が運営する経営塾「野口塾」は、株式会社エースタイルホールディングス代表・谷本吉昭氏が主宰する「谷本商人塾」との合同勉強交流会を2026年5月21日(木)に開催いたします。

■ 開催の背景と目的

YouTubeチャンネル「令和の虎」でお馴染みの2人の代表、野口功司と谷本吉昭。 本イベントは、異なる業界で堅実な実績を築き上げた2人が「ビジネスモデル構築のポイント」をテーマに対談し、参加者からの質疑応答に直接答える、超実践型の勉強会です。

ターゲットは、これから事業を伸ばしたい経営者、ビジネスモデルのブラッシュアップを狙う起業家、そして「令和の虎」ファン。机上の空論ではない、現場の最前線で磨かれた「虎の視点」を直接学べる極めて貴重な機会となります。

■ イベント概要

■ 参加方法：5月13日(水)までの入会で参加可能！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62024/table/149_1_aebddb559eeeac013cffbfeb917d046f.jpg?v=202605130152 ]

本イベントは【野口塾生限定】となります。

現在、5月のイベント開催に向けて新規入会メンバーを募集しております。5月13日(水)までにご入会いただいた方は、本合同勉強交流会への参加が可能です。

「虎」たちに直接、自身のビジネスをぶつけ、アドバイスを得られるチャンスをお見逃しなく。

▼野口塾へのご入会・詳細はこちら

https://cbt-s.com/noguchi-salon/

■ 登壇者プロフィール

野口 功司（のぐち こうじ）

株式会社CBTソリューションズ 代表取締役。

数多くの国家試験や検定のDX化を推進し、一代で年商100億円規模の企業へと成長させた。「令和の虎」では冷静かつ鋭い分析で志願者のビジネスモデルを解体する。

谷本 吉昭（たにもと よしつぐ）

株式会社エースタイルホールディングス 代表取締役。

介護・福祉事業を中心に多角経営を行い、独自のビジネスモデルで急成長を遂げる。「谷本商人塾」を主宰し、次世代の経営者育成にも注力。情熱的かつ的確な指導で知られる。

■株式会社CBTソリューションズについて

株式会社CBTソリューションズ代表・野口功司が主宰する、次世代の経営者を育成するための実践型経営塾。1代で年商100億円企業を築き上げた野口自身の経営手腕と知見を直接伝授します。単なる知識の習得にとどまらず、ビジネスモデルの構築からデジタル変革（DX）への対応まで、変化の激しい現代で勝ち抜くための「本質的な経営判断」を磨く学びの場を提供しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/62024/table/149_2_4999660b1c55f07ee86cc6188bc147f1.jpg?v=202605130152 ]

株式会社CBTソリューションズ

新規事業企画室 野口塾運営事務局

メールアドレス：biz_admin＠cbt-s.com

野口塾入会申込はこちら：https://cbt-s.com/noguchi-salon/