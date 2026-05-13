ニューヨークの名門ステーキハウス「ベンジャミン ステーキハウス」京都店、パイパーエドシックと3種類のアペタイザーで初夏を楽しむ「シャンパーニュ フリーフロー プラン」が登場

株式会社オーイズミフーズ

ニューヨーク発の名門ステーキハウス「ベンジャミン ステーキハウス」（日本運営：株式会社 オーイズミフーズ、本社：神奈川県厚木市、代表：大泉 賢治）は、京都店にて、初夏の特別企画として「シャンパーニュ フリーフロープラン」を2026年6月12日（金）から7月12日（日）までの期間限定で提供いたします。また、本プランの予約を5月13日（水）より受付開始します。

https://benjaminsteakhouse.jp/location/kyoto/

ベンジャミン ステーキハウスとは、「ベンジャミン ステーキハウス」はニューヨーク・ブルックリンにある老舗のステーキハウスで経験を積んだベンジャミン・プロブカイとベンジャミン・シナナージが、同店で約20年に渡りステーキマスターとして腕をふるったシェフ、アーテュロ・マクレッドと共に、2006年マンハッタンに創業しました。

京都店は、町家を改装し、NYの華やかさに和が融合したモダンクラシックな雰囲気を兼ね備えた設え。木の温もりを感じる心地の良い、落ち着いた空間で、こだわりのステーキをご堪能いただけます。

本プランは、これから本格的に迎える夏をいち早く楽しんでいただきたいという想いから、シャンパーニュとすっきりした味わいのアペタイザーでお楽しみいただけるプランです。華やかな香りとともに立ち上がる繊細な泡と上品な味わいを楽しむシャンパーニュを主役に添え、相性の良いアペタイザーを3種類をご用意しました。ミネラル感が共鳴し、よりフレッシュな海の味わいを引き出す「フレッシュオイスター」、シャンパーニュの酸味と細かな泡が軽やかな洗練された味わいへと導く「マグロのタルタル」、そして、シャンパーニュの泡が生ハムの旨味を、生ハムの塩味がシャンパーニュの輪郭をよりシャープに昇華させ、互いに引き立て合う「生ハム」の3種類です。

また京都店は、伝統的な京町家をリノベーションし、ニューヨークの洗練と和の静謐が融合したモダンクラシックな空間を特徴としており、木の温もりに包まれた落ち着いた店内にてシャンパーニュと楽しみながら過ごす時間は、日常を離れた特別なひとときを演出します。

ニューヨークと京都の町屋が交差する唯一無二の空間で、今年の夏をシャンパーニュとともにひと足早くお楽しみください。

■ベンジャミンステーキハウス 京都店 シャンパーニュフリーフロープラン概要

提供期間：2026年6月12日（金）～7月12日（日） ランチ／ディナー

予約受付期間：2026年5月13日(水)～2026年7月12日（日)

価格：8,000円（税金・サービス料込み）

お客様からのお問合せ先：

TEL 075-253-4466

MAIL bsh-kyoto@benjaminsteakhouse.jp

内容

・シャンーパーニュ：パイパーエドシック エッセンシエル 120分（L.O.90分)

・フレッシュオイスター

・生ハム

・マグロのタルタル

■ベンジャミン ステーキハウス 京都店 概要

所在地： 京都市中京区東洞院通錦小路下ル阪東屋町660-1

アクセス： 阪急「烏丸駅」より徒歩約3分・地下鉄烏丸線「四条駅」より徒歩約4分

営業時間：

Lunch 11:30-15:00 (LAST ORDER 14:00)

Dinner 17:00-23:00 (LAST ORDER Food 21:30, Drink 22:00)

日曜日、祝日、連休の最終日 17:00‐22:00 (LAST ORDER Food 21:00, Drink 21:30)

お客様からのお問合せ先： 075-253-4466