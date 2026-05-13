【Letra - 新登場】職人の“心”で編み上げた一点もの。太陽のような「Playful Assort」- Letraより、運命の一色と出会うメルカドバッグが今年も登場。

株式会社ソラオブトウキョウ

株式会社ソラオブトウキョウ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大平芳郎）が運営する世界の雑貨ブランドLetraが、毎年圧倒的な人気を誇る「Playful Assort（プレイフルアソート）」の販売を開始いたします。

メキシコの街角で愛されるカラフルなエネルギーをそのままに、世界に一つだけの色彩を纏ったメルカドバッグが、日本の夏を鮮やかに彩ります。

職人の自由な発想で作られたメルカドバッグ

通常、弊社のデザイナーが緻密に設計するLetraのラインナップとは異なり、本シリーズは現地の職人さんたちが自由な発想と配色で編み上げた、いわば「職人のプライベート・コレクション」。

メキシコの職人さんたちがメキシコの文化ならではな直感に従って編み上げられています。

一期一会の「運命の出会い」を楽しむ

「流行の色」を探すのではなく、直感で「あ、これ好き！」と思える色を見つける楽しさ。

それは、たくさんの選択肢の中から自分だけの宝物を見つけるような、ワクワクする体験をお楽しみいただけます。

カラフルで自分らしく！

強い日差しに映える鮮やかな色は、メキシコの人々にとっての日常になっており、アイデンティティそのもの！

その「色の持つ力」を、日本のベーシックな装いを愛する方々へもお届けできたらうれしい。持つだけで心が上向きになる、メキシコの風習をお楽しみください。

PLAYFUL ASSORT

商品名：メルカドバッグ プレイフルアソート

WEB SHOP発売日：2026年5月13日18時

お客様の「かわいい」が、現地職人の未来をつくる

本製品は、メキシコの職人たちが一つひとつ丁寧に手編みしています。

伝統技術の継承者が減少している中、私たちは適正な価格での継続的な発注を通じて、現地での安定した雇用創出に取り組んでいます。

お客様が「このバッグ、かわいい！」と手に取ってくださることが、遠いメキシコの地に還元され、失われつつある技術を未来へ繋ぐ。そんな、「日常のSDGs」を体現するプロダクトです。

【 POP UP SHOP スケジュール 】

天王寺ミオプラザ館

天王寺ミオプラザ館

開催期間：5月13日（水）～ 5月27日（水）

場所：天王寺ミオプラザ館 2階

住所：〒543-0055 大阪市天王寺区悲田院町10-48

営業時間：10:30 - 20:30

天王寺ミオプラザ館 HP：https://www.tennoji-mio.co.jp/

伊勢丹浦和店

伊勢丹浦和店

開催期間：5月13日（水）～ 5月19日（火）

場所：伊勢丹浦和店 2階

住所：〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-15-1

営業時間：10:00 - 19:00

伊勢丹浦和店 HP：https://www.mistore.jp/store/urawa.html

岩田久留米店

岩田屋久留米店

開催期間：5月13日（水）～ 5月26日（火）

場所：岩田屋久留米店 1階

住所：〒830-8510 久留米市天神町1-1

営業時間：10:00 - 19:00

岩田屋久留米店 HP：https://www.iwataya-mitsukoshi.mistore.jp/iwataya/kurume.html

Letraとは？

2014年にデビューしたメルカドバッグを主要商材とするメキシコ雑貨を扱うブランド。

弊社バイヤーが、2000年代後半にエネルギッシュな人々やカラフルな街並みに魅了され、年に数回メキシコへ訪れていました。そこで、メルカドバッグと出会います。軽くて丈夫なメルカドバッグに可能性を感じ、国内に輸入、販売をスタートしました。

2014年から現在に至るまで、メルカドバッグの認知を少しずつ日本国内で拡大してきました。（仕入れ数比較実績 / 2015年：1,200個、2024年：35,000個）

お客様にはメルカドバッグを楽しんでいただく。そして生産者にはメキシコの伝統技術の継承や刑務所での職業訓練への貢献、メルカドバッグ職人の生活の安定をビジネスを通して長く貢献できるよう、弊社のSocial Goodとして掲げています。

そして、2026年SSシーズンのテーマは「TIMELESS」。

時を経ても変わらず愛されるものづくりがこれからも続いていくように、そして持続可能な生産の仕組みづくりに取り組んでいます。

Letra Official WEB SHOP：https://www.letratokyo.jp/

POP UP SHOP スケジュール：https://www.letratokyo.jp/events/

Letra LOOK BOOK：https://www.letratokyo.jp/collection2026/

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【会社概要】

社名：株式会社ソラオブトウキョウ

事業内容：レディースアパレル、服飾雑貨

運営ブランド：Letra、flower

設立年月日：1998年8月

代表取締役：大平芳郎

Letra WEBサイト：https://www.letratokyo.jp/