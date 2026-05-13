『ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式3色ボールペン』クワイエットカラー　2026年5月25日（月）新発売

三菱鉛筆株式会社

三菱鉛筆株式会社（本社：東京都品川区 社長：数原滋彦）は、「手にする悦びと、書く心地よさを。」の『JETSTREAM PRIME（ジェットストリーム プライム）』シリーズより、回転繰り出し式3色ボールペンにシックで洗練された新色となる『ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式3色ボールペン』クワイエットカラー（参考価格3,300円：税抜3,000円/インク色：黒、赤、青/ボール径：0.5mm/軸色：全2色）を2026年5月25日（月）に発売いたします。

『ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式3色ボールペン』クワイエットカラー

『ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式3色ボールペン』は、ビジネスファッションなどの多様化に伴い、カジュアル感をプラスした“ちょうどいい上質感”を演出するモデルとして2024年12月にデビューいたしました。

今回はその「回転繰り出し式3色ボールペン」に、落ち着いたカラーのマットメタル塗装とシルバー塗装のパーツをあしらい、洗練された上質感を演出したクワイエットカラーを発売いたします。モノトーンやメタリックな持ち物ともコーディネートしやすく、落ち着きのある雰囲気とともに、上質感の感じられるカラーとなっております。身の回りの物に自分なりのこだわりを持つ方に、手に取っていただきたい1本です。

パッケージにも光沢感のあるロゴをあしらうなど、より高級感のある仕様でギフトにも最適です。

【商品特長】

■シックで洗練されたメタリックな軸

既存のカラーは、カジュアルなデザインが中心となっておりましたが、今回はシックで締まった印象を与え、モノトーンな雰囲気にも合わせやすいデザインに仕上げております。落ち着いたカラーのマットメタル塗装に加えて、シルバーの塗装を施したクリップとカラーインジケーターを採用しました。

■“ちょうどいい上質感”の短軸ボディ

使いやすさと持ち運びやすさを兼ね備えた、短軸ボディが特長です。さらに、回転繰り出し式を採用することで、ノック棒のないプレーンですっきりとしたボディを実現しております。小さな手帳やカバンにも合わせやすく、ほどよい重量感を備えております。

■より“かろやか”な「JETSTREAM Lite touch ink」の搭載

回転繰り出し式3色ボールペンには、筆記抵抗をさらに低減させた“かろやか”な書き心地が特長の「JETSTREAM Lite touch ink（ジェットストリーム ライトタッチインク）」を搭載しています。ご好評いただいたこの軸とインクの組み合わせをクワイエットカラーでも採用し、シックな印象と“かろやか”な書き心地の調和をお楽しみいただけます。

左から『ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式3色ボールペン』クワイエットカラー

0.5mm：ミッドナイトブルー、セラドングリーン

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28890/table/299_1_f969afb0999db5a7a1a648a85e22458e.jpg?v=202605130152 ]

【ご参考】

「ジェットストリーム」シリーズについて

「クセになる、なめらかな書き味。」というキャッチフレーズで大変ご好評をいただいているなめらか油性ボールペンのシリーズです。国内で2006年に発売し、低粘度油性インクの先駆けとして、速乾性に優れ、細字でもなめらかな書き心地と濃くはっきりと書けるインクが好評をいただいております。

発売以来、軸機能・ボール径・インク色の多様な新機能アイテムを追加し、社会人を中心としたさまざまなお客様から人気を博しています。シリーズ世界販売本数は年間1億本以上です。

＜三菱鉛筆のプレスリリース一覧はこちら＞

https://www.mpuni.co.jp/company/press/index.html



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