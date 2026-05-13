累計3.7万人動員の共感型アート展『あの現象に名前を展』が埼玉西武ライオンズとコラボ。Xで「#ライオンズあるある」を募集開始

株式会社らふがき

--ファンならではの「あるある！」が、球場を彩る。

株式会社らふがき（本社：愛知県あま市、代表取締役：小島隆史）は、SNSで話題となりシリーズ累計3.7万人を動員した共感型アート展『あの現象に名前を展』と、プロ野球・埼玉西武ライオンズがコラボレーションし、「あの現象に名前を展 ～埼玉西武ライオンズ篇～」を2026年5月12日（火）より実施することをお知らせいたします。

本企画は、球団・球場・選手・ファンにまつわる"名前のないあの現象（＝ライオンズあるある）を全国のファンから募集し、選ばれた投稿をイラスト＆ユーモラスなネーミングに仕立て、ポスター・グッズ・ベルーナドームの球場内装飾として展開する、ファン共創型のプロジェクトです。

https://www.seibulions.jp/special/anogen/

■『あの現象に名前を展』について

『あの現象に名前を展』は、みんな体験したことがあるのに、いまだに名前のない「あの現象」に、大喜利形式でユーモアある名前をつけていく共感型アート展です。

スマホの充電1%の粘りや、鍵をかけたか不安になるあの現象。日常にある共感を、ユーモアあるネーミングとイラストで可視化しました。

思わず「わかる」と言いたくなる体験が、SNSでも広がり、Z世代を中心に支持を集めています。カップル・友人・ファミリー、老若男女問わず幅広い層から支持を集める展示企画です。

■「あの現象に名前を展 ～埼玉西武ライオンズ篇～」とは

ライオンズファンなら誰もが「わかる！！」と頷いてしまう、名前のないあの現象たち。本企画では、球団・球場・選手・ファンにまつわる"名前のないあの現象"を広くファンから募集し、選ばれた投稿には『あの現象に名前を展』シリーズならではのユーモアあふれるネーミングと描き下ろしイラストを添えて発表。ポスターやグッズ、ベルーナドーム球場内装飾への展開を予定しています。

観戦の思い出を"言葉"にすることで、ライオンズを応援してきた日々が、より鮮やかに、よりおかしく、よりエモーショナルに蘇る--。そんなファン共創の体験をお届けします。



■ 投稿・ネーミング例

【お見おくりやま】

入団25年目を迎え、現役最後の１年を戦う栗山選手の全ての打席、全ての仕草に対し、「一瞬も見逃したくない」という切なさと感謝の気持ちを抱いてしまうあの現象。

■ 応募方法

球団や選手、観戦、ファンなど、ライオンズにまつわる"あの現象"のご応募は、ハッシュタグ「#ライオンズあるある」を付けてXに投稿、または応募フォームよりご参加ください。

詳しくは以下の特設サイトから

https://www.seibulions.jp/special/anogen/

■ 実施概要

企画名：あの現象に名前を展 ～埼玉西武ライオンズ篇～

募集期間：2026年5月12日（火）～7月16日（日）

発表：第1回2026年6月29日（月）／ 第2回2026年7月30日（木）

展開場所：ベルーナドーム（球場内ポスター等）ほか 〒359-1153 埼玉県所沢市上山口2135

展開内容：採用投稿のイラスト＆ネーミング化、ポスター・グッズ・球場内装飾

■ サイト情報

https://www.seibulions.jp/special/anogen/

埼玉西武ライオンズ オフィシャルサイト：https://www.seibulions.jp/

Instagram（らふがき）：https://www.instagram.com/laughgaki1

■ 主催・協力

企画・制作・運営：

あの現象に名前を展 埼玉西武ライオンズ篇 製作委員会

(株式会社らふがき、僕と私と株式会社、株式会社NOBU Planning、株式会社企画日本)

主催・制作協力：株式会社西武ライオンズ

■ 本件に関するお問い合わせ

あの現象に名前を展 製作委員会

メール：anogen.info@gmail.com