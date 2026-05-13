『SILENT HILL f』全世界累計出荷本数200万本突破！美しいがゆえに、おぞましい恐怖が世界を席巻

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、2025年9月25日(木)に発売した『SILENT HILL f』（PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam(R)、Epic Games、Microsoft Store）の全世界累計出荷本数が200万本※を突破したことをお知らせします。

※2026年4月22日時点 当社調べ

※パッケージ版出荷数とダウンロード版販売数の合計

『SILENT HILL f』は、「美しいがゆえに、おぞましい。」というコンセプトを基に、リアルで没入感あふれるストーリーとデザインで創り上げられた「SILENT HILL」シリーズ初の日本を舞台とした新たな“サイコロジカルホラー”です。プレーヤーは戎ヶ丘（えびすがおか）に住む高校生の深水雛子（しみずひなこ）となり、霧に包まれ、おぞましく変貌していく町を探索し、謎を解き、身を守るために戦っていきます。生き残ろうと戦いながら、雛子は自身の運命を左右する選択に直面します。

本作のストーリーは竜騎士07氏が担当し、クリーチャーおよびキャラクターデザインはkera氏が手がけています。音楽には、「SILENT HILL」シリーズの数多くの楽曲を手がけた山岡晃氏に加え、アニメ・ゲーム音楽で豊富な実績を持つ稲毛謙介氏もコンポーザーとして参加するなど、豪華なスタッフ陣が集結しています。

また本作は、「ファミ通・電撃ゲームアワード2025」でファン投票によるGame of the Year（GOTY）を含む3冠を達成したほか、「IGN JAPAN GOTY 2025」でも4部門を受賞しました。海外でも「The Golden Joystick Awards 2025」で3部門、「The Game Awards 2025」で4部門にノミネートされるなど、国内外の主要ゲームアワードで高い評価を獲得しています。

『SILENT HILL 2』累計プレーヤー数600万人を突破！『SILENT HILL 2 & SILENT HILL f デュアルパック』40％オフセールも実施

さらに、『SILENT HILL 2』の累計プレーヤー数が600万人※を突破したことをあわせてお知らせします。

最新技術による映像・サウンドの進化と、探索エリアの拡張や戦闘システムの刷新が高く評価され、発売以来多くのプレーヤーに支持いただいています。

なお、『SILENT HILL 2 & SILENT HILL f デュアルパック』は、本日よりPlayStation(TM) Storeにて40％オフで購入いただけます。

この機会に、ぜひ「SILENT HILL」シリーズが織りなす恐怖の世界をお楽しみください。

※2026年4月24日時点 当社調べ

※パッケージ版・ダウンロード版の販売本数およびサブスクリプションサービスにおけるプレー人数を含みます。

■「SILENT HILL」シリーズとは

暗闇、静寂、異形のクリーチャー、愛と悲しみの物語・・・

1999年にPlayStation(R)で第1作目を発売したサイコロジカル（心理）ホラーシリーズ。

主要人物が自身の悩みや葛藤、トラウマと向き合い、自らの答えを探し求めていく体験に焦点を当てている。

ジリジリと襲いかかる恐怖とその独自の世界観で多方面から高い評価を受け、日本のみならず、海外にも多くのファンを持つ。

『SILENT HILL f』公式サイト

https://www.konami.com/games/silenthill/f/(https://www.konami.com/games/silenthill/f/)

『SILENT HILL 2』公式サイト

https://www.konami.com/games/silenthill/2r/jp/ja/

「SILENT HILL」シリーズポータルサイト

https://www.konami.com/games/silenthill/jp/ja/(https://www.konami.com/games/silenthill/jp/ja/)

「SILENT HILL」シリーズ公式X

https://x.com/silenthill_jp(https://x.com/silenthill_jp)

タイトル：SILENT HILL f

メーカー：KONAMI

ジャンル：サイコロジカルホラー

発売日：2025年9月25日

メーカー希望小売価格：

スタンダードエディション 8,580円（税込）

※パッケージ版はPlayStation(R)5のみ

デラックスエディション 9,790円（税込）

※ダウンロード版のみ

対応機種：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam(R)、Epic Games、Microsoft Store（Windows)、GOG.com

CEROレーティング：Z（18歳以上）

権利表記：(C)Konami Digital Entertainment

タイトル：SILENT HILL 2

メーカー：KONAMI

ジャンル：サイコロジカルホラー

発売日：2024年10月8日

メーカー希望小売価格：

スタンダードエディション 8,580円（税込）

※パッケージ版はPlayStation(R)5のみ

デラックスエディション 9,790円（税込）

※ダウンロード版のみ

対応機種：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam(R)、Epic Games、Microsoft Store（Windows)、GOG.com

CEROレーティング：C（15歳以上）

著作権表記：(C)Konami Digital Entertainment