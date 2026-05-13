Stola. × スタイリスト川上さやかさんとの初コラボレーションアイテムを発売！

アイア株式会社

アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営するアパレルブランド「Stola.(ストラ)」は、人気スタイリスト川上さやかさんとの初のコラボレーションアイテムを2026年5月13日(水)より、公式オンラインストア・全国の直営店にて発売いたします。

展開アイテムは、シャツのように気軽に着られるシアーブルゾンと、アクセいらずで顔映えする2WAYブラウスの2型。

1枚での着こなしの他、”2アイテムを重ねて着たときに素敵に決まるバランス”にこだわったデザイン。

特集ページはこちら :https://stola.jp/pages/collaboration260513

コラボレーションアイテム

2WAYボウタイ風ブラウス

\14,300(https://stola.jp/itemdetail?ItemID=26311201)

イエロー / オフ / ラベンダー

着るだけで雰囲気が出る、テクニックいらずのボウタイ風デザイン。

アクセサリー代わりのニュアンスメタル釦がアクセント＆着脱も簡単に。

前後2WAY仕様の他、裾をインしてももたつかずアウトしても短すぎない着丈にし、幅広いスタイリングを楽しめる1着。

タイを前面にして顔映え。前後を変えると綺麗めなタックデザインに。

シアーブルゾン

\24,200(https://stola.jp/itemdetail?ItemID=26316202)

ブラウン / ベージュ / オフ

透け感があり肌離れの良い麻混素材を使用した、ステンカラーの薄軽ブルゾン。

シャツ感覚で羽織れて、たくし上げても決まるボリューム袖がポイント。

羽織としてだけでなく、フロントの釦を留めてトップスとしても活躍するデザイン。

シアー感とハリ感を両立した素材。綺麗めなドットボタンがさりげないアクセント。

LOOK

01

Blouson \24,200 Blouse \14,300 Skirt \16,500 Bag \16,500

02

Blouse \14,300 Pants \17,600 Belt \8,580

03

Blouson \24,200 Knit \10,780 Pants \20,900 Bangle＆Bracelet \6,380 Cap \7,480

04

Blouse \14,300 Skirt \26,400 Bag \17,600

05

Blouson \24,200 Blouse \14,300 Pants \19,800 Bag \17,600

INFORMATION

発売日：2026年5月13日(水)

販売場所：Stola.公式オンラインストア、全国の直営店

川上さやかさんプロフィール

「Oggi」をはじめとした女性ファッション誌やWEBメディアなどで活躍中のスタイリスト。

銀行員からスタイリストへ転身した異例の経歴で、働く女性の気持ちに寄り添う洗練されたスタイリングが共感を呼んでいる。

Instagram：https://www.instagram.com/sk_120/

Stola.について

2009年デビュー。

オンも、オフも、特別な日も。毎日のファッションを自由な感覚で楽しみたい女性に向けて、トレンドを程よく取り入れたフェミニンスタイルを提案します。

公式オンラインストア：https://stola.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/stola.jp/

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