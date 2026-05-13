バスの接近情報に特化した新アプリ『バスどこ by NAVITIME』提供開始

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社ナビタイムジャパン（代表取締役社長：大西啓介、本社：東京都港区）は、2026年5月13日（水）より、バスの接近情報に特化した新アプリ『バスどこ by NAVITIME』を提供開始いたします。

本アプリは、全国137社の路線バスおよびコミュニティバスに対応し、バス停ごとのリアルタイムの接近情報・遅延・出発済み状況などを確認できます。毎日の通勤・通学やお出かけなど、バスを利用する際の「いつ来るの？」「もう行ってしまったの？」という不安を解消し、スムーズなバス移動をサポートします。

これまでもナビタイムジャパンでは、バス専用アプリ『バスNAVITIME』にて、バスの経路検索や時刻表、接近情報などバス移動に関する総合的な機能を提供してまいりました。その中で、接近情報はユーザーの利用頻度が高く、この機能だけすぐに確認できるようにしたいというお声を多数いただいていたことから、今回、接近情報に特化した本アプリの開発に至りました。

本アプリでは、接近情報を「これから乗るバス」と「出発済みのバス」に分けて確認できるほか、バス停別・のりば別で切り替え表示も可能です。また、乗りたいバスを選択すると、そのバスの最新情報が常にアプリの画面下部に固定表示される機能なども利用できます。

これにより、駅のロータリーにあるサイネージ（電光掲示板）を見るような感覚で、直感的にバスの状況を把握できるようになり、乗り遅れや乗り過ごしの防止、移動時の不安解消に貢献します。

今後は、接近情報の通知方法の追加や、対応するバス会社のさらなる拡充を進め、スムーズなバス移動をサポートしてまいります。

■『バスどこ by NAVITIME』の特長

１.のりば別・バス停別に、リアルタイムの接近情報を確認できる

バスの現在地、遅延情報、出発済みの状況までをリアルタイムに表示します。

複数のりばがある大きなバス停などでも、のりば番号を切り替えて確認することも可能です。

降車バス停を指定すると、目的地へ向かうバスだけが「ハイライト表示」されるため、乗り間違い防止に役立ちます。

２.あと何分？今どこ？乗りたいバスがひと目でわかる

乗りたいバスを選択すると最新情報がアプリの画面下部に常に固定表示される「追跡モード」を使うと、スクロールや画面遷移の手間がなくなり、リスト表示の「走行位置」とあわせて、「あと何分で来るか」「今どこを走っているか」をスムーズに確認できます。

３.シーン別に「お気に入り」登録が可能

よく使うバス停やルート（乗車/降車バス停）を、「お気に入り」登録することができます。

「通勤・通学」や「お出かけ」「病院」などといったシーンごとに登録しておくことで、必要な情報をスムーズに確認できます。

■『バスどこ by NAVITIME』について

『バスどこ by NAVITIME』は、全国の路線バス・コミュニティバスのリアルタイムな接近情報・遅延情報に特化したアプリです。毎日同じ路線を利用する通勤・通学でバスを利用する際に、アプリを起動してすぐに「バスが今どこにいるか」「出発済みか」を直感的に確認できるシンプルな操作性を追求しています。

▶サービス紹介サイト(https://static.cld.navitime.jp/chibus-storage/busdoko/index.html)

ダウンロード

▶iOS(https://apps.apple.com/jp/app/id6756993150)

▶Android OS(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.navitime.buslocation&referrer)

「NAVITIME」は、株式会社ナビタイムジャパンの商標または登録商標です。

その他、記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。