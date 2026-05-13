レヴィ×リンプレス共催ウェビナー「ツール導入後の『停滞』を打破！構造化思考×PBLで実現する、自走するDX組織の作り方」を開催（5月27日11:00-12:00）

株式会社リンプレスウェビナーに申し込む :https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0527

企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、2026年5月27日（水）に「ツール導入後の『停滞』を打破！構造化思考×PBLで実現する、自走するDX組織の作り方」と題したウェビナーを開催しますので、お知らせいたします。

■ウェビナー概要

【オンライン開催】ツール導入後の『停滞』を打破！構造化思考×PBLで実現する、自走するDX組織の作り方

共催：株式会社リンプレス・株式会社レヴィ

日時：2026年5月27日（水）11:00~12:00

方式：Zoomウェビナー ※お申込いただいた方にウェビナー視聴用URLをお送りいたします。

費用：無料

詳細・お申込み：https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0527

DXプロジェクトの投資を「形骸化」させない、構造化のアプローチと実践の2軸手法

「数億円の投資でツールを入れたが、現場の活用が浸透せず、期待した成果が見えない」--。こうした大企業特有のDX停滞を打破するため、レヴィとリンプレスの知見を掛け合わせ、プロジェクトを成功へ導くポイントを解き明かします。

本ウェビナーでは、レヴィの「構造化」アプローチとリンプレスの「実践」ノウハウの両面から、DXプロジェクトが停滞してしまう根本原因を解明します。また、ウェビナー限定の「組織診断」を通じて貴社の現在地を客観的にスコアリングし、形骸化したプロジェクトを「自走」へと転換させる具体的な処方箋を提示します。

多額のIT投資を確かな成果へと繋げ、部門長として「次の一手」を明確にするための戦略的な60分です。

■開催内容（アジェンダ）

- 【株式会社レヴィ】DXが上手くいかない/停滞する根本原因と解決策- 【株式会社リンプレス】PBLの実践：現場が自走するスイッチの入れ方- 【株式会社レヴィ×株式会社リンプレス】DX組織の自己診断

※タイトル・内容は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

■このウェビナーに参加して分かること

■このような課題を持つ方におすすめ

■ウェビナー登壇者情報

- 自社のDXが停滞している「真の原因」と現在地- 「ツール依存」から脱却するための「構造化アプローチ」- 現場が自律的に動き出す「PBL」の仕掛け方- 「ツールは入れたが、現場が動かない」と頭を抱えているDX推進責任者・IT部門長- 経営層から「IT投資のROI（投資対効果）は？」と問われ、明確な回答に苦慮している方- 現場から「また余計な仕事が増えた」と抵抗され、組織の「やらされ感」を打破したい方- コンサルの描いた綺麗なロードマップはあるが、実行フェーズで完全に足が止まっている方- 「DX人材育成」を掲げて研修は行っているが、実務の成果に繋がっている実感が持てない方- 株式会社リンプレス 石津 隆- 株式会社レヴィ 五十嵐 智いますぐ申込をする :https://www.linpress.co.jp/event/seminar/0527

■株式会社リンプレスについて

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/