国産ハードウェアウォレット「AndGo Wallet」とFireblocksを統合した国内金融機関向け経済安全保障対応デジタル資産管理ソリューションの実証実験完了

株式会社ＡｎｄＧｏ

金融機関向けソフトウェアハウスである株式会社インタートレード（本社：東京都中央区、東証スタンダード：3747、代表取締役：西本一也、以下「インタートレード」）、株式会社デジタルアセットマーケッツ（本社：東京都千代田区、代表取締役：西本一也、以下「デジタルアセットマーケッツ」）、及び株式会社AndGo（本社：東京都台東区、代表取締役：原利英、以下「AndGo」）は、国内暗号資産交換所での利用実績豊富な国産ハードウェアウォレット「AndGo Wallet」とFireblocks Pte. Ltd.（本社：ニューヨーク、CEO：Michael Shaulov、以下「Fireblocks」）が提供するデジタル資産インフラストラクチャ「Fireblocks」を統合した金融機関向け経済安全保障対応デジタル資産管理ソリューションの実証実験を完了し、技術的実現可能性を確認しました。

■実証実験の概要

本実証実験では、新規または既存のHSMベースの鍵管理ソリューションをFireblocksプラットフォームに統合し、既存インフラを維持しながらFireblocksの高度なウォレット機能をフルに活用可能にするソリューションであるFireblocks Key Linkを活用し、国内企業利用実績豊富な国産ハードウェアウォレットAndGo Walletを統合することによる、金融機関が求めるデジタル資産の鍵管理インフラの自社運用とグローバル標準の資産管理機能活用の両立について技術検証を実施し、技術的実現可能性を確認しました。

■AndGo WalletのFireblocks統合により解決する課題と意義

日本の金融機関が直面する以下の課題に対し、Fireblocksと国内企業実績豊富なハードウェアウォレットAndGo Walletを統合することで包括的な解決策を提供いたします。

金融機関が直面する課題

業務上の課題

- グローバル標準のデジタル資産インフラ利用時の鍵管理の管理場所・管理者に関する懸念- 高度な資産管理機能とデジタル資産の自己での鍵管理の両立困難- 日本の規制要件とグローバル標準のデジタル資産インフラの技術的統合課題

経済安全保障上の課題

- 重要な金融インフラにおけるサプライチェーン・リスク- デジタル資産の鍵管理を海外システムに依存するリスク

AndGo WalletのFireblocks統合による解決策と意義

デジタル資産の鍵管理の自社運用

- 金融機関が物理的に所有するAndGo Wallet内でデジタル資産の鍵管理- 国内企業実績豊富な国産ハードウェアウォレットによる技術的主権の確立

グローバル標準のデジタル資産インフラ利用との両立

- Fireblocksの高度なポリシー制御・ワークフローの継続利用- 国産ハードウェアウォレットのAndGo Walletと世界各国で豊富な実績を有するFireblocksのデジタル資産インフラの融合- 海外依存を軽減した安全なグローバル標準のデジタル資産管理の実現

経済安全保障への対応

- 重要インフラの自立性強化と国家レベルでの金融セキュリティ向上- 日本発の金融セキュリティ技術による国際競争力の構築- 経済安全保障分野における技術的優位性の確立

■実証実験の検証結果

本実証実験において、AndGo Walletを用いた以下の要件について確認を完了いたしました。

統合機能

- Fireblocks Key LinkとAndGo Walletの連携動作- 秘密鍵のAndGo Wallet内生成・保存・運用- ステーブルコイン決済オーケストレーション、暗号資産取引、デジタル資産エコシステム全体へのコネクティビティにおけるグローバルスタンダードであるFireblocksのデジタル資産ネットワークとの正常な接続- 既存システムとの互換性維持

ポリシー制御

- Fireblocksプラットフォームのガバナンスワークフローの完全継承- Fireblocks Key Linkを通じたポリシーエンジンとの連携- 承認プロセスの正常動作

セキュリティ

- AndGo Walletのセキュリティ機能の活用- Fireblocks Key Link経由でのセキュアな通信確立- 統合環境でのセキュリティレベル維持

経済安全保障対応

- 国産ウォレット技術による技術的主権の確保- 海外依存リスクの軽減- 重要インフラとしての自立性確保

■今後の展開

インタートレード

金融機関向けデジタルアセット金融ソリューションとして商用化を進めます。金融機関の暗号資産やステーブルコインを活用したデジタルアセット事業を支援するため、技術統合から運用支援まで一貫したソリューションを展開いたします。

デジタルアセットマーケッツ

自社デジタルアセットサービスのほか、金融機関や外部SIerとの共創案件における本ソリューション活用を進めてまいります。特に、経済安全保障要件を重視する金融機関とのプロジェクトにおいて、デジタル資産の鍵管理の自社運用とグローバル標準の資産管理機能活用の両立が実現可能な本ソリューションを提供し、安全で信頼性の高いデジタル資産サービスの共同開発を推進いたします。

AndGo

AndGo Walletの更なる機能強化を図るとともに、デジタルアセットマーケッツとインタートレードと連携して本ソリューションを提供いたします。

■AndGo Walletについて

AndGoが開発・製造するエンタープライズ向け国産ハードウェアウォレットであり、以下の特徴と実績を有しています。

主な特徴

- 一度もインターネットに接続しないコールドウォレットシステム実現- マルチシグ、秘密分散MPC型署名フローより複数人認可実現- バルク署名対応、クローン作成による冗長化、手数料アドレス分離、既存システム接続用API提供、証明書制御などカスタマイズ可能- 国内生産：発注元、利用チップ、生産工場などをトレース可- 独立電源：単４乾電池２本 (USB給電可）- 権限分離：セットアップ操作者・署名者を分離可能

導入実績

複数の暗号資産交換所、大手企業 ※具体的な導入企業名は守秘義務により非開示

■Fireblocks Key Linkについて

Fireblocks Key Linkは、自社で保有する既存の鍵管理インフラ（HSM、KMSなど）を維持しながら、Fireblocksの高度なガバナンス、ポリシーエンジン、及び業界最大級となる2,400社以上のカウンターパーティを擁するデジタル資産ネットワークへの安全な接続を可能にするソリューションです。

主な機能

- 顧客所有の鍵管理インフラでの秘密鍵・キーシェアの生成・保存・管理- Fireblocksの高度なポリシー制御機能との連携- 既存のFireblocksワークフローとガバナンス機能の完全維持- エンタープライズグレードのセキュリティ要件への対応

技術的特徴

- 顧客が完全な鍵管理権限を保持- Fireblocksの承認ワークフロー・ポリシーエンジンとの統合- 複数の鍵管理システムベンダーとの互換性- 既存Fireblocksユーザーとの操作性統一

Introducing Fireblocks Key Link

https://www.fireblocks.com/blog/introducing-fireblocks-key-link-a-seamless-integration-for-existing-key-management-solutions

■本ソリューションにご興味をお持ちの方へ

本デジタル資産管理ソリューションにご関心をお持ちの金融機関様、企業様は、ご気軽にお問い合わせください。デジタル資産事業の立ち上げや既存システムの強化をご検討の際には、秘密鍵の完全な自己管理とグローバル標準のデジタル資産管理機能活用の両立を実現する本ソリューションが、貴社の事業展開における強力な基盤技術となります。

お問い合わせ先

インタートレード https://www.itrade.co.jp/inquiry/company/

デジタルアセットマーケッツ https://corp.digiasset.co.jp/contact

AndGo https://andgo.co.jp/contact/general

Fireblocks https://www.fireblocks.com/#request-demo

■会社情報

株式会社インタートレードについて

所在地：東京都中央区新川一丁目17番21号 茅場町ファーストビル3階

代表者：西本 一也

証券コード：東証スタンダード市場 3747

設立 ：1999年1月

事業内容：金融ソリューション事業、ヘルスケア事業、ビジネスソリューション事業

持分法適用関連会社：株式会社AndGo、株式会社デジタルアセットマーケッツ

会社URL：https://www.itrade.co.jp/

Fireblocks Pte. Ltd. について

代表者：Michael Shaulov

設立：2018年1月

事業内容：ブロックチェーンを利用したデジタル資産の移動、保管、発行インフラの提供

会社URL：https://www.fireblocks.com/

株式会社AndGoについて

所在地：東京都台東区上野三丁目14-2

代表者：原 利英

設立 ：2017年4月

事業内容：秘匿暗号、FinTechセキュリティに関する技術の研究開発

会社URL：https://andgo.co.jp/

株式会社デジタルアセットマーケッツについて

所在地：東京都千代田区一番町18番地 川喜多メモリアルビル8階

代表者：西本 一也

設立 ：2018年9月

事業内容：デジタルアセット事業、サイバーレジリエンス事業

業登録 ：暗号資産交換業者 関東財務局長 第00024号

株主 ：株式会社インタートレード、株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー、三井物産株式会社、株式会社日本取引所グループ、光証券株式会社、ほか

加盟団体：

一般社団法人日本暗号資産取引業協会（JVCEA） 第一種会員

一般社団法人Fintech協会 法人会員

一般社団法人日本デジタル分散型金融協会 正会員

デジタルアセット共創コンソーシアム（DCC）

会社URL：https://corp.digiasset.co.jp

株式会社AndGoについて

株式会社ＡｎｄＧｏ（アンドゴウ）は、データプライバシーとセキュリティを専門とする大学発のテックベンチャーです。秘密計算・マルチパーティ計算（MPC）・アクセス制御などの先端領域における研究開発をベースに、社会に“使いこなせるセキュリティ”を届けることをミッションとしています。

主な提供領域

- 高度なアクセス制御基盤の提供: 機密性の高いデータに対する柔軟かつ厳密なアクセスコントロールを実現するシステムの構築・提供- セキュリティ診断SaaSの販売: 開発チーム向けのオールインワン脆弱性診断SaaS「Aikido Security」の販売・サポート- セキュリティ診断サービスの提供: 経済産業省が定める「情報セキュリティサービス基準」に適合するセキュリティ診断サービスの提供及びコンサルティング

AndGoは、最先端の技術に深く精通したエンジニアと、企業ニーズを理解したセキュリティコンサルタントが一体となり、“事業の加速に資するセキュリティ”の導入を実現します。

お問い合わせ・導入相談窓口：株式会社AndGo（https://andgo.co.jp/contact/general）