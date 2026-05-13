【 大阪開催 】日本最大級* ”DX/AIの総合展”が 大阪にて開催・来場登録 開始 DX総合EXPO／ビジネスイノベーションJapan／AI World @インテックス大阪：5月20日（水）～

エバーリッジ株式会社

【来場登録 受付中】大阪のビジネスを革新するDX/AIの総合展開催

DX総合EXPO：▶公式サイトはこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka)

この度、

DX分野 日本最大級*の展示会「DX 総合EXPO」(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka)

経営課題解決のための展示会「ビジネスイノベーションジャパン」(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-osaka)

AIによるビジネス変革のための展示会「AI World」(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-osaka)

を 2026年5月20日(水)～5月22日(金) の3日間、インテックス大阪にて開催いたします。

来場登録はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-osaka

大阪、そして西日本の産業を牽引する皆様へ。

いま、企業の持続的な成長において、生成AIの活用や業務プロセスのデジタル刷新は、

競争優位を築くための有力な選択肢となっています。



本展では、最先端のAIソリューションから、

経営基盤を強固にする最新のデジタルツールまでが一堂に集結。

単なる情報のアップデートに留まることなく、貴社の状況に合わせた

「次の一手」をじっくりと模索していただける機会となるはずです。



抽象的なトレンドを追うだけでなく、実際のビジネスシーンでどう機能するのか。

変革への「確かな手応え」を、ぜひインテックス大阪で直接ご体感ください。

※本展は、延べ来場者数18万人以上となる、DX分野 日本最大級*の総合展示会です。

【部署別ネットワーキングイベント 開催】

▶Bizcrewトークラウンジ(https://lp.bizcrew.jp/talklounge/14998)

展示会開催中、同会場内にてネットワーキングイベントBizcrewトークラウンジ(https://lp.bizcrew.jp/talklounge/14998)を開催いたします。

DX推進における具体的な成功事例の共有や、新たなパートナーシップの構築を通じて思わぬビジネスチャンスが生まれるかもしれません。

皆様のお越しをお待ちしております！

＼大好評！“上司・同僚・友人と” 一緒に来場キャンペーン実施中／

来場登録とご紹介で全員にもらえる▶ギフトカードキャンペーン(https://lp.bizcrew.jp/referral/2026-spr-osaka-dxbijai)

あなたの紹介から、上司・同僚・友人が来場すると…

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※プレゼント進呈には条件がございます、詳細はキャンペーンページをご参照ください。

本キャンペーンは展示会実行委員会（エバーリッジ株式会社）による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。展示会実行委員会【bizcrew@everidge.co.jp / 03-5715-6013】までお願いいたします。Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

来場キャンペーンはこちら :https://lp.bizcrew.jp/referral/2026-spr-osaka-dxbijai

---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------

DX 総合EXPO 2026 春 大阪

【構成展】

人事・労務DX EXPO 経理・財務DX EXPO

法務DX EXPO マーケティングDX EXPO

営業DX EXPO 業務改革DX EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka



ビジネスイノベーション Japan 2026 春 大阪

【構成展】

経営支援 EXPO 働き方改革 week

人材育成・採用支援 EXPO ウェルビーイング EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-osaka



AI World 2026 春 大阪

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-osaka



会 期：2026年5月20日(水)～5月22日(金) 10時～17時

会 場：インテックス大阪 4号館・6号館B

主 催：DX 総合EXPO／ビジネスイノベーション Japan／AI World 実行委員会

後 援：（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、

（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会

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＊当委員会調べ。展示規模は同種展示会との展示面積の比較。