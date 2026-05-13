サルティスタ橋本FCとFCコラソン・インファンチル　ジュニアユース合同運営体制の発足を発表

株式会社Saltista橋本

サルティスタ橋本FC（株式会社Saltista橋本(https://saltista.com/)、所在地：神奈川県相模原市、代表取締役：横山颯・有山蒔恩）は、相模原に根差し34年の歴史を持つFCコラソン（特定非営利活動法人FCコラソン(http://www.fc-coracao.com/wp/top/)、所在地：同市、理事長：工藤修一）のジュニアユース部門（FCコラソン・インファンチル）と、2027年度よりジュニアユースチームの合同運営を行い、ジュニアユース部門を発足することを発表いたします。

これに伴い、新チーム名を「ＦＣコラソン サルティスタ」とし、子どもにとって最適な育成基盤を追求して参ります。

■ 本合同運営の背景と目的

今回の提携に際しては、「サッカーの技術向上と共に、一人の人間としての成長を第一に考える」という両クラブの育成方針が深く一致したことを背景として、「新たなステージへ羽ばたくための最適な基盤作り」を提携の最大の目的とします。

今回の提携により、両クラブが持つ独自の強みを集約いたします。サルティスタのトップチームと同水準のプロフェッショナルな環境（アナリストによる映像分析、専属トレーナーによる動作改善、管理栄養士による食事サポート等）と、ＦＣコラソンが長年構築してきた盤石な育成体制（日本代表を含む7名のJリーガー、1名のWEリーガー、海外プロリーガー3名の輩出、コラソン・ブラジル、サンパウロFCのブラジルとの国際交流関係、個人に合わせた幅広い進学、進路先への支援）を掛け合わせることで、これまでにない多角的な指導環境を実現します。

私たちは技術の向上のみならず、「Great Humans First - 良き選手である前に、素晴らしい人間であれ」という指針のもと、学習支援や社会経験の機会を通じた「人間力の向上」も徹底してサポートいたします。このアップデートされた環境を通じて、子どもたちが中学時代の3年間で、一生モノの財産となる「確かな技術」と「自立した人間性」を育める場を提供し、安定したクラブ運営を継続してまいります。

■ 新チーム概要と運営体制

「FCコラソンサルティスタ」は、両クラブが長年培ってきたネットワークと経験を活かし、子どもたちが誇りを持ってプレーできる環境を提供します。

新チーム名:ＦＣコラソン サルティスタ

始動時期: 2027年度（中学1年生より）

練習場所: 東京町田学園相模キャンパス（所在地：相模原市緑区寸沢嵐５１５-１）

相模原市内人工芝グラウンド

ふそうフットサルフィールド相模原上溝

送迎体制: 両クラブの協力体制により、送迎バスの運行を実施予定です。

詳細な運行ルートや時間は、後日決定次第発表いたします。

■ 本合同運営の強み

１. 県内有数の「天然芝フルピッチ」と充実の練習環境

天然芝のフルピッチを拠点とし、プレーが可能です。さらに、平日練習の送迎サポートを完備し、子どもが安心して活動に専念できる環境を整えています。

２. トップチーム基準の「プロフェッショナル指導」とIT活用

サルティスタのトップチーム監督や専門スタッフが直接指導にあたります。練習や試合を上空カメラで撮影し、アナリストが映像分析を行うことで、感覚だけに頼らない「プロ水準のフィードバック」を選手一人ひとりに提供します。

３. 多角的なサポートによる選手育成

サッカー以外の部分においては、専属トレーナーによる個別動作改善、管理栄養士の個別栄養指導サポート、オンライン学習教育サポート、地域社会や異世代との交流機会の提供などを行います。さらに、接骨院・ジムの割引利用等も充実。

４. 個人の可能性を最大化する進路や選択肢のサポート

FCコラソンが長年築いた強豪校、ユース、地元高校などのサッカーの強さに偏らない多様な選択肢の提供や

国際交流（サンパウロFCの受入（毎年10月）、ブラジル遠征（毎年8月））を通じた子どもの世界観を広げる活動を推進します。

■ 両クラブ代表よりコメント

株式会社Saltista橋本 代表 横山颯 コメント

「この度、私や有山が愛情深く育てていただいたクラブ、そして尊い記憶の詰まったこのクラブに再び携われることを、心より光栄に感じております。選手時代に抱いた『いつかコラソンのコーチとして戻ってくる』という夢が、今こうして現実となったことにとても嬉しく思います。

今後は、コラソンが築き上げてきた育成理念を大切に受け継ぎながら、子どもたちの更なる飛躍にサルティスタ一同サポートしてまいります。」

特定非営利活動法人FCコラソン 理事長 工藤修一 コメント

「コラソンは2027年、創設35周年の記念の年にサルティスタと共に新たな挑戦をします。コラソン創設翌年に始まったJリーグの掲げた「百年構想」に少しでも近づけるよう新しい仲間と共に新たな歩みを始めサッカーの素晴らしさをお伝えしていきます。」

■ 今後の練習会日程

１.6月20日（土）16:00-＠相模原ギオンフィールド

２.7月20日（土）16:00-@相模原スポーツレクリエーションパーク

申込・詳細：https://forms.gle/q8AcbPNXcsXo3AzLA

■ 各クラブ概要

【株式会社Saltista橋本】

代表者: 横山颯

所在地: 相模原市緑区二本松2-9-20

Webサイト: https://saltista.com/

【特定非営利活動法人FCコラソン】

理事長: 工藤修一

所在地: 神奈川県相模原市中央区田名2721-5

Webサイト: http://www.fc-coracao.com/wp/top/

■ 本件に関するお問い合わせ先

サルティスタ橋本FC 事務局

担当: 横山颯

TEL: 0120-981-506 (施設番号 3362)

Email: h-yokoyama@saltista.com

Webサイト: https://saltosoccerschool.saltista.com/conatct/