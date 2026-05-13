【動画レタッチの革命】「Wink」、動いても背景が歪まない新機能「背景ロック」をリリース。人物と背景を完全識別し、自然な体型補正を実現。

MEITU CHINA LIMITED

TikTokでのダンス動画やInstagramのVlog（ブイログ）など、動画による自己表現は若年層を中心に日常の一部となりました。これに伴い、動画レタッチへのニーズも急速に高まっており、弊社内部の統計データでは、体型補正機能の利用者がこの1年間で2.5倍に急増いたしました。

その一方で、ユーザーの意識には大きな変化が起きています。現在のトレンドは「いかにも加工した」姿ではなく、「加工していることがわからないほど自然で綺麗に見せる」という、いわゆる『無加工主義（無加工風）』へとシフトしています。

こうした中で、動画編集における最大の障壁となっていたのが、「加工バレ」を引き起こす背景の歪みです。ネット上では「動画 加工 歪まない 方法」「加工 空間 歪み 直し方」といった検索キーワードが注目を集めており、人物の動きに合わせて背後の壁や景色が不自然に動いてしまう現象が、ユーザーが投稿をためらう大きな要因となっていました。

Winkは、こうした「理想の自分を、より自然に表現したい」という切実な声に応えるべく、新機能「背景ロック」を開発いたしました。

※左：従来の加工（背景の天井の線が曲がっている様子） ※右：背景ロック使用（体型は補正されているが、背景天井の線が維持されている様子）「背景ロック」：AIが背景を固定し、理想のラインをキープ

Winkはこの課題を解決するため、高度な技術を駆使し「背景ロック」機能をリリースいたしました。

この機能は、動画内の「人物」と「背景」を識別し、背景のみをレイヤーとして固定（ロック）するものです。これにより、人物のボディラインを補正しても、周囲の景色や建物が引っ張られて歪むことがありません。

ダンス動画のように激しい動きを伴うシーンでも、背景の直線を維持したまま、自分自身のベストな姿を表現することが可能になります。

「背景ロック」機能の使用ステップ

直感的な操作で、誰でもプロ級の仕上がりを手に入れることができます。

- Winkアプリを起動： ホーム画面から「体型補正」を選択。- 動画を選択： 編集したい動画をアップロードします。- 背景ロックを有効化： 「背景ロック」をタップ。背景と人物を自動識別します。- 左上のボタンで識別進行度をチェック：識別に時間がかかるので完了したか確認しましょう- 体型補正を実行： 識別完了後、通常通り体型を調整。- 保存・書き出し： 背景の歪みがないことを確認し、保存して完了です。1. 体型補正を選択

2. 背景ロック有効化

3. 識別進行を確認

4. 体型補正を実行

Meitu Inc.について

Meitu Inc. では毎週、新機能の配信を行っております。

アプリ機能やアプリ内広告におけるアライアンス連携にご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。