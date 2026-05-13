ダンガン文庫５月新刊！カクヨム著者累計8000万PV突破の荻原数馬による『鉄錆びの女王機兵』が8年の時を経て書籍化＆某大手レーベルで出版不可と言われた問題作『赤々黒々、パラダイス地獄劇』紙書籍化決定！
株式会社BookBase（本社：大阪市）のライトノベルレーベル「ダンガン文庫」は、5月25日に新刊4作品を刊行いたします。
ダンガン文庫 5月の新刊
このたび刊行する『鉄錆びの女王機兵 1』は、小説投稿サイト「カクヨム」にて著者累計8000万PVを突破した荻原数馬氏による傑作SFアクションです。著者は同サイトにて『異世界刀匠魔剣製作記』など、多くのファンの支持を受ける人気作品を多数手がけております。
『赤々黒々、パラダイス地獄劇 1』は、某大手レーベルにて「出版不可」とまで言われた問題作。電子書籍版では発売直後に話題沸騰となり日間1位を獲得し、現在はニコニコ漫画にてコミカライズ連載も連載中です。紙書籍化に際しては新規挿絵の追加収録も決定しており、既存読者も楽しめる内容となっております。
また、電子書籍では新刊2タイトルも発売予定となっており、紙・電子合わせて4タイトルを5月25日に刊行いたします。
【2026年5月25日発売 新刊ラインナップ】
■ 紙書籍＆電子書籍
・『鉄錆びの女王機兵 1』
著：荻原数馬／イラスト：fixro2n
B6判 ライトノベル／価格：1,650円（税込）
ISBN：978-4-911602-17-1
・『赤々黒々、パラダイス地獄劇 1』
著：雪村勝久／装画・口絵：Lard／挿絵：メ脳
B6判 ライトノベル／価格：1,650円（税込）
ISBN：978-4-911602-07-2
■ 電子書籍専売
・『9月の朝は神様もしらない 2』
著：氷高悠／イラスト：Yuzuki
・『8階の神話 1』
著：夜川ヒカル／イラスト：ほりごん。
☆書店様へ
ダンガン文庫では、書店様向け専用サイトをご用意しております。新刊情報や販促素材のダウンロード、注文書の取得が可能です。
また、注文書による受注も承っておりますので、FAXまたはメールにてお気軽にお問い合わせください。
BookBase書店様向けサイト
https://forbookstore.bookbase.jp/