【6/3開催】3社共催！「人がいなくてDXどころではない」を突破！

株式会社グロップ人材サービス事業を展開する[株式会社グロップ](https://www.grop.co.jp/)（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：原田 竜一郎）詳細を見る :https://devsite.satori.site/copy_grop_20260603

本ウェビナーでは、現場のリソース確保を起点とした「挫折しない工場変革」の3ステップを公開します。まずは現場の地盤を固めて変革の余力を作り、既存設備を活かしたデータ収集で実態を可視化、最終的にAIによる計画最適化で管理者の工数削減と利益最大化を実現する手法を解説します。



「人がいなくてDXどころではない」という停滞感を打破し、今のリソースで最大限の成果を出すための現実的なロードマップを提示します。参加後は、単なるツールの検討ではなく、現場の実行力を伴った「勝てるDX」の描き方へと視点が変わるはずです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141948/table/79_1_3022e7073816c5d0d4e4eba64d4c8a79.jpg?v=202605130151 ]

※イベントの内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

お申し込みはこちらから！（無料） :https://devsite.satori.site/copy_grop_20260603

★登壇者

株式会社グロップ

営業戦略室

今塩屋 亮光



2011年、株式会社グロップへ新卒入社。関東エリアにて派遣・紹介・請負の全領域を経験し、人材活用の基礎を築く。2014年より愛知地区へ赴任。営業および労務管理に従事しながら、同年、責任者として新規拠点の立ち上げと運営を主導する。

その後、関西・中部地区の新規営業責任者として、営業組織の育成やエンタープライズセールスの戦略サポートを歴任。現場の最前線からマネジメントまで一貫して携わった経験を活かし、現在は営業戦略室にて技術者派遣の推進を統括。現場の「生の声」と「経営的視点」を融合させた、実効性の高い採用ソリューションを提供している。



NSW株式会社

クラウドアウトソーシング事業部 副事業部長

小林 宏充



データセンタ、ITインフラ、製造DX、デジタルツイン領域を中心に、新規事業の立ち上げやソリューション企画に従事。現場起点の課題解決を重視し、センサー、AI、ロボティクスを組み合わせた「製造DX」領域の実装を推進しています。



株式会社スカイディスク

取締役 CSO

後藤 健太郎



ニューヨーク大学大学院修了後、投資銀行、コンサルティングファームを経て、株式会社じげんに入社。経営企画部責任者としてIPOを主導。IPO完了後はM&A戦略の立案に携わり、その後、子会社社長として金融領域の新規事業企画に従事する。

INCLUSIVE株式会社に参画後、組織整備ならびに事業ポートフォリオの再構築に着手し、黒字転換を果たした後に上場。上場後はCOO/CSOとして、M&A、IR、新規事業企画、子会社PMIなど幅広く活動。M&Aを中心とした戦略により、2年間で事業規模を上場前の4倍に拡大。現在は株式会社スカイディスクのCSOとして戦略推進を管掌。

★会社概要

社名：株式会社グロップ

本社所在地：岡山県岡山市中区さい70-3

（登記上本社）岡山県岡山市中区さい東町 2-2-5

代表取締役社長：原田 竜一郎（はらだ りゅういちろう）

事業内容：各種アウトソーシング、人材派遣事業、人材紹介事業、テレマーケティング事業、発送サービス、事務サービス 他

設立：1975 年 10 月 13 日

企業HP：https://www.grop.co.jp/

★本件に関するお問い合わせ先

株式会社グロップ デジタルセールス 広報担当

e-mail：digital-sales@grop.co.jp