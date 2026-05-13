トライアンフ ボンネビルに最適な、ビーライン ポリッシュモデル登場！

株式会社プロト

ミニマムな見た目に使いやすい機能を詰め込んだ「シンプル×スマートナビ」ビーライン正規代理店の株式会社プロト（本社：愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5、代表：近藤芳光、以下プロト）から、ビーライン モト2 ミラーポリッシュモデルの発売を開始いたしました。

新色ミラーポリッシュカラー

MotoIIのシンプルでコンパクトなデザインコンセプトはそのままに、世界中のライダーから要望があったミラーポリッシュバージョンが新登場。ベゼル部分にポリッシュステンレスを採用し、クラシック車両にフィットする鏡面仕上げとしています。

サイドボディにはガンメタやシルバー同様に陽極酸化処理されたアルミ合金を使用し、十分な強度を実現しつつ控えめな光沢感を兼ね備えています。

別売りMoto II バーマウント ミラーポリッシュ クラシックエディションとの装着例

Beeline Moto IIとは

ミニマムな見た目に使いやすい機能を詰め込んだ「シンプル×スマートナビ」のコンセプトはそのままに。世界中のライダーからの前作のフィードバックをベースに、デザイン・機能に大幅な改良を加えたオートバイ用小型ナビ「Beeline Moto II」。

ソフト面ではナビゲーション画面のUIを刷新することでグラフィカルで分かりやすいルート案内が可能に、また洗練されたデザインコンセプトは踏襲しつつ各種インターフェース、ディスプレイをオートバイ向けに最適化し、これまで以上の機能美を追求しました。

製品仕様 BEELINE (ビーライン) Moto II ナビゲーション ミラーポリッシュ クラシックエディション



●対応スマートフォン

iPhone iOS15以降またはAndroid 8.0 Oreo以降 (専用アプリのダウンロードにはGoogle PlayStoreが必要です)

Bluetooth4.0以降対応機種



●バッテリー

リチャージャブルリチウムポリマーバッテリー

容量: 600mAh

連続稼働時間: 約14時間

充電方式: USB Type-C充電 もしくは 専用ポゴPin充電 ※初代Beeline Moto用充電器(品番CGR-20)との互換性はありません



●ディスプレイ

高輝度IPS TFT液晶

解像度: 412×412 (402ppi)

有効表示サイズ: 36.8mm (表示面積1062?)

反射低減加工、疎水加工ガラス



●防水仕様

IP67防水



●製品タイプ

Metal/メタル

ポリッシュステンレスベゼル+アルミ合金製ボディ



●製品材質

ステンレススチール、アルミニウム、ASAポリマー樹脂



●本体サイズ

直径53mm×厚さ20mm



●本体重量

60g

詳細

品名： BEELINE (ビーライン) Moto II ナビゲーション ミラーポリッシュ クラシックエディション

価格（税込）\41,250円

発売時期：発売中

・Beeline Moto IIナビ本体

・汎用ストラップマウント(φ16～50mm対応)

・USB Type-C充電ケーブル

・クイックスタートガイド

●対応クランプ径φ22.2/25.4/28.6/31.8mm

品名： BEELINE (ビーライン) Moto II バーマウント ミラーポリッシュ クラシックエディション φ22-32mm用

価格（税込）\7,260円

発売時期：発売中

ナビ本体同梱のストラップマウントより強固かつコンパクトに固定できます。

株式会社プロト について



株式会社プロトは、1981年4月に創業。二輪・四輪パーツ、そしてオートバイメーカー（PEVシリーズ）、輸入車両販売（E-BIKE含む）へとフィールドを拡大。現在は、車両（オートバイ・E-Scooter・E-BIKE）・部品・用品の総合商社となりました。



近年は、オリジナル車両ブランドZERO ENGINEERINGから大型オートバイの「ロードホッパー」を製造・販売したほか、「安心・安全・快適」をテーマにしたポジション系自社商品（エフェックス）の開発や、中古車再生事業、国内外から選び抜いた一流ブランドを取り扱うことで、オートバイライフとカーライフをトータル的にサポートしています。



また、CSR活動の一環として国内最大規模の“ものづくり＝人づくり”の事業「学生フォーミュラ日本大会」への参加・サポート（スウェッジラインの提供）により自動車技術ならびに産業の発展・振興に資する人材を育成する。

プロト学生フォーミュラ応援サイト

https://www.plotonline.com/gakusei-formula/



【会社概要】

社名：株式会社プロト

本社所在地：〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5

代表取締役：近藤芳光

事業内容：

1) オートバイ、四輪等の部品、用品の企画、開発、製造、輸入、卸販売

2) オートバイの車両・用品輸入販売

3) 新興用品メーカーのプロデュースおよびジョイント展開

4) E-Bike（電動アシストサイクル）の輸入、卸販売

5) その他上記に関わる全ての事項 愛知ブランド企業 0913

創業：1981年4月1日

設立：1984年2月24日

HP：https://www.plotonline.com/