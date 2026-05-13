株式会社時速２４６による、音楽朗読劇『ラビトン』、全キャスト・公演詳細発表。
【プレスリリース】
時速246独立記念公演。
全編生演奏でお送りする、豪華声優・俳優陣による音楽朗読劇『ラビトン』、全キャスト・公演詳細発表。
株式会社時速246（代表取締役：川本成）は、独立記念公演となる音楽朗読劇『ラビトン』を、2026年6月24日（水）～6月28日（日）に紀伊國屋ホールにて上演いたします。
本作は、川本成が2019年に初めて脚本・演出を手掛けた作品『ラビトン』を、新たに全編生演奏による音楽朗読劇として再構築した作品です。
「過去と未来」「喪失と再生」
風変わりな父と、その父を理解できない息子の物語を描きます。
今回は各回ごとに出演者の組み合わせが異なる、日替わり豪華声優・俳優キャストによる全10公演を上演。
さらに全編生演奏によるBand Memberとともに、その瞬間にしか生まれない朗読劇体験をお届けいたします。
音楽朗読劇「ラビトン」
劇場：紀伊國屋ホール
公演期間：２０２６年６月２４日（水）～６月２８日（日）
チケット情報は後日、公式HPにてお知らせいたします。
作・演出：川本成
音楽・音楽監督：西山宏幸
出演者（五十音順）：
大西亜玖璃／置鮎龍太郎／小野坂昌也／河内美里／川本成／末原拓馬／鈴木達央／高橋広樹／高橋ミナミ／高橋怜也／津田英佑／豊永利行／仲村宗悟／春咲暖／細貝圭／Machico／宮下雄也／山田ジェームス武
※出演者は公演ごとに異なります。
※全１０公演
※各回、キャスト５名＋Band Memberでお届けいたします。
Band Member
西山宏幸 Cond./Ba./Gt.
佐々木憲 Acc.
津田北斗 Perc.
小寺里枝 Vn.
【各ステージの出演者】
■6月24日（水）19時開演
親父役：宮下雄也
息子役：豊永利行
母親役：春咲暖
叔父役：細貝圭
？：川本成
■6月25日（木）13時開演
親父役：高橋広樹
息子役：仲村宗悟
母親役：Machico
叔父役：鈴木達央
？：川本成
■6月25日（木）19時開演
親父役：小野坂昌也
息子役：高橋怜也
母親役：河内美里
叔父役：末原拓馬
？：川本成
■6月26日（金）13時開演
親父役：津田英佑
息子役：高橋怜也
母親役：大西亜玖璃
叔父役：山田ジェームス武
？：川本成
■6月26日（金）19時開演
親父役：津田英佑
息子役：豊永利行
母親役：Machico
叔父役：細貝圭
？：川本成
■6月27日（土）12時開演
親父役：置鮎龍太郎
息子役：仲村宗悟
母親役：大西亜玖璃
叔父役：末原拓馬
？：川本成
■6月27日（土）15時30分開演
親父役：高橋広樹
息子役：豊永利行
母親役：河内美里
叔父役：鈴木達央
？：川本成
■6月27日（土）19時開演
親父役：小野坂昌也
息子役：豊永利行
母親役：春咲暖
叔父役：山田ジェームス武
？：川本成
■6月28日（日）12時開演
親父役：置鮎龍太郎
息子役：高橋怜也
母親役：高橋ミナミ
叔父役：山田ジェームス武
？：川本成
■6月28日（日）17時開演
親父役：小野坂昌也
息子役：高橋怜也
母親役：高橋ミナミ
叔父役：細貝圭
？：川本成
■あらすじ
風変わりでみすぼらしく、
頑固で貧しい。
はた迷惑なゴミ屋敷に暮らす、男。
そんな⽗のことを、
息子である僕は
理解できない、したくない。
⽗が捨てられない
大量のガラクタの意味。
そして、僕の誕生に込められた
深く、痛いほどの想い。
それを知った時、僕は。
全編、生演奏でお送りする、
豪華声優・俳優陣による朗読劇。
過去と未来、喪失と再生が交差する、
時速２４６独立一発目となる、本公演。６月。
■川本成 コメント
この作品『ラビトン』は、僕が初めて脚本を書いた、原点のような存在です。
株式会社時速246としての最初の本公演。
ここからまた、アクセルを強く踏み込む最初の一作として、この作品を皆様にお届けできることを、心から幸せに思っています。
今回は、全編生演奏による朗読劇という形でお届けします。
生の言葉と生の音が交差し、その瞬間にしか生まれない景色が立ち上がるでしょう。
そして日替わりでお送りする豪華キャストの皆様。
時速246の「これまで」と「現在」、そしてその先の「未来」へとつながる、素晴らしい皆様がこの機会に集まってくれました。
今しかできない『ラビトン』をお届けします。
劇場で、その一瞬を共に目撃していただけたら嬉しいです。
■公式HP
現在作成中
近日公開予定
■企画・主催
株式会社時速246
株式会社ピウス
株式会社時速246
【公式ホームページ】：www.jisoku246.co.jp
【公式Xアカウント】：@jisoku246
【公式YouTubeチャンネル】：@jisoku246
【本リリースに関するお問い合わせ先】
株式会社 時速２４６
E-mail：info@jisoku246.co.jp
【朗読劇『ラビトン -rabbit on-』に関するお問い合わせ先】
株式会社ピウス
E-mail：pius-official@piusinfo.com
音楽朗読劇『ラビトン』メインビジュアル
作、演出 川本成
株式会社時速246 ロゴ