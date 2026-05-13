株式会社時速２４６による、音楽朗読劇『ラビトン』、全キャスト・公演詳細発表。

株式会社時速246

【プレスリリース】

時速246独立記念公演。

全編生演奏でお送りする、豪華声優・俳優陣による音楽朗読劇『ラビトン』、全キャスト・公演詳細発表。

株式会社時速246（代表取締役：川本成）は、独立記念公演となる音楽朗読劇『ラビトン』を、2026年6月24日（水）～6月28日（日）に紀伊國屋ホールにて上演いたします。

本作は、川本成が2019年に初めて脚本・演出を手掛けた作品『ラビトン』を、新たに全編生演奏による音楽朗読劇として再構築した作品です。

「過去と未来」「喪失と再生」

風変わりな父と、その父を理解できない息子の物語を描きます。

今回は各回ごとに出演者の組み合わせが異なる、日替わり豪華声優・俳優キャストによる全10公演を上演。

さらに全編生演奏によるBand Memberとともに、その瞬間にしか生まれない朗読劇体験をお届けいたします。

音楽朗読劇「ラビトン」

劇場：紀伊國屋ホール

公演期間：２０２６年６月２４日（水）～６月２８日（日）

チケット情報は後日、公式HPにてお知らせいたします。

作・演出：川本成

音楽・音楽監督：西山宏幸

出演者（五十音順）：

大西亜玖璃／置鮎龍太郎／小野坂昌也／河内美里／川本成／末原拓馬／鈴木達央／高橋広樹／高橋ミナミ／高橋怜也／津田英佑／豊永利行／仲村宗悟／春咲暖／細貝圭／Machico／宮下雄也／山田ジェームス武

※出演者は公演ごとに異なります。

※全１０公演

※各回、キャスト５名＋Band Memberでお届けいたします。

Band Member

西山宏幸 Cond./Ba./Gt.

佐々木憲 Acc.

津田北斗 Perc.

小寺里枝 Vn.

【各ステージの出演者】

■6月24日（水）19時開演

親父役：宮下雄也

息子役：豊永利行

母親役：春咲暖

叔父役：細貝圭

？：川本成

■6月25日（木）13時開演

親父役：高橋広樹

息子役：仲村宗悟

母親役：Machico

叔父役：鈴木達央

？：川本成

■6月25日（木）19時開演

親父役：小野坂昌也

息子役：高橋怜也

母親役：河内美里

叔父役：末原拓馬

？：川本成

■6月26日（金）13時開演

親父役：津田英佑

息子役：高橋怜也

母親役：大西亜玖璃

叔父役：山田ジェームス武

？：川本成

■6月26日（金）19時開演

親父役：津田英佑

息子役：豊永利行

母親役：Machico

叔父役：細貝圭

？：川本成

■6月27日（土）12時開演

親父役：置鮎龍太郎

息子役：仲村宗悟

母親役：大西亜玖璃

叔父役：末原拓馬

？：川本成

■6月27日（土）15時30分開演

親父役：高橋広樹

息子役：豊永利行

母親役：河内美里

叔父役：鈴木達央

？：川本成

■6月27日（土）19時開演

親父役：小野坂昌也

息子役：豊永利行

母親役：春咲暖

叔父役：山田ジェームス武

？：川本成

■6月28日（日）12時開演

親父役：置鮎龍太郎

息子役：高橋怜也

母親役：高橋ミナミ

叔父役：山田ジェームス武

？：川本成

■6月28日（日）17時開演

親父役：小野坂昌也

息子役：高橋怜也

母親役：高橋ミナミ

叔父役：細貝圭

？：川本成

■あらすじ

風変わりでみすぼらしく、

頑固で貧しい。

はた迷惑なゴミ屋敷に暮らす、男。



そんな⽗のことを、

息子である僕は

理解できない、したくない。



⽗が捨てられない

大量のガラクタの意味。

そして、僕の誕生に込められた

深く、痛いほどの想い。



それを知った時、僕は。

全編、生演奏でお送りする、

豪華声優・俳優陣による朗読劇。

過去と未来、喪失と再生が交差する、

時速２４６独立一発目となる、本公演。６月。

■川本成 コメント

この作品『ラビトン』は、僕が初めて脚本を書いた、原点のような存在です。

株式会社時速246としての最初の本公演。

ここからまた、アクセルを強く踏み込む最初の一作として、この作品を皆様にお届けできることを、心から幸せに思っています。

今回は、全編生演奏による朗読劇という形でお届けします。

生の言葉と生の音が交差し、その瞬間にしか生まれない景色が立ち上がるでしょう。

そして日替わりでお送りする豪華キャストの皆様。

時速246の「これまで」と「現在」、そしてその先の「未来」へとつながる、素晴らしい皆様がこの機会に集まってくれました。

今しかできない『ラビトン』をお届けします。

劇場で、その一瞬を共に目撃していただけたら嬉しいです。

■公式HP

現在作成中

近日公開予定

■企画・主催

株式会社時速246

株式会社ピウス

株式会社時速246

【公式ホームページ】：www.jisoku246.co.jp

【公式Xアカウント】：@jisoku246

【公式YouTubeチャンネル】：@jisoku246

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社 時速２４６

E-mail：info@jisoku246.co.jp

【朗読劇『ラビトン -rabbit on-』に関するお問い合わせ先】

株式会社ピウス

E-mail：pius-official@piusinfo.com

音楽朗読劇『ラビトン』メインビジュアル作、演出 川本成株式会社時速246 ロゴ