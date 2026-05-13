広島の屋根修理おすすめの選び方を経験者100人調査｜78%がWeb検索、満足度87%・再依頼意向75%の高評価

株式会社 Highline

全国で多発する台風や豪雨、そして年数による劣化。屋根の不具合は突然やってきます。では、いざ屋根修理が必要になったとき、どこに頼むのが安心なのでしょうか？

株式会社Highlineが運営する「屋根瓦の匠 広島店(https://kawara-takumi.com/)」は、2026年4月、広島エリアで屋根修理を経験した住民100人を対象に意識調査を実施しました。実際の行動や屋根修理会社選びの基準、そして対応へのリアルな声が見えてきました。

屋根瓦の匠 広島店 https://kawara-takumi.com/

調査の結果、修理結果への満足度は87%、同じ屋根修理会社への再依頼意向は75%と、広島エリアの屋根修理会社の高い施工品質が数字として証明されました。

一方、78%がWeb検索で屋根修理会社を探すという実態が明らかになり、消費者が安心して選べる情報をWeb上で発信することの重要性が示されました。

広島エリアは台風の通り道となることが多く、瓦屋根のずれや棟板金の飛散といった風災被害が特に多い地域です。また、築年数の経過した住宅が多いエリアでもあることから、経年劣化による修理ニーズも高い傾向にあります。こうした地域特性を踏まえたうえで、今回の調査結果を詳しくお伝えします。

調査概要

調査対象：広島エリアで屋根修理を経験した住民

調査期間：2026年4月

有効回答数：100人

調査方法：WEBアンケート調査

発行：屋根瓦の匠 広島店(https://kawara-takumi.com/)

調査・集計機関：Nekorobi group株式会社(https://pr-media.heteml.net/)

回答者の中心は30代（40%）・40代（33%）の働き盛り世代で、全体の73%を占めました。この世代は住宅ローンを抱えながら家のメンテナンスを担う層であり、修理費用の負担感や情報収集の必要性を強く感じていることが背景にあると考えられます。

居住形態は持ち家（一戸建て）が70%と大多数を占めており、屋根の維持管理を直接担う立場の方々からリアルな声が集まりました。

広島市で屋根修理が必要になったきっかけ・原因

広島市の屋根修理：雨漏りが最多、台風被害も37%と高水準

屋根修理が必要になった原因として最も多かったのは「雨漏り」（48%）と「経年劣化」（44%）でした。この2つがほぼ同率でトップを占めており、屋根修理の多くが「突発的なトラブル」と「時間をかけた劣化」の両方から発生していることがわかります。

雨漏りは放置すると天井や壁の内部にまで被害が広がるリスクがあるため、早めに専門家へ相談することが重要です。

特に注目すべきは「台風・風災害」が37%と非常に高い割合を占めていた点です。広島エリアは台風の通り道になりやすく、強風による瓦のずれや棟板金の飛散が多発します。

全国調査と比較しても広島エリアの台風被害による修理件数は突出しており、瀬戸内海沿岸という地理的条件が影響していると考えられます。台風シーズン前の予防的な点検・補修が、広島エリアでは特に重要です。

また、「外壁リフォームに伴って提案された」（9%）や「中古物件の購入後に必要とされた」（8%）といった声も一定数あり、リフォーム・中古住宅購入のタイミングで屋根状態が発覚するケースも少なくありません。

屋根材にはそれぞれ寿命があり、たとえば瓦なら40～50年が目安とされていますが、実際には紫外線・雨・風といった自然の影響を受け続けることで、劣化スピードは建物の状態によって大きく変わります。屋根は定期的な点検・予防メンテナンスを習慣化することが、長期的なコスト削減にもつながります。

広島市の屋根修理会社選びの実態～Web検索が圧倒的多数～

広島市の屋根修理会社選び：Google検索＋比較サイトで78% デジタルシフトが鮮明に

「屋根修理会社選びはどのように行いましたか？」という問いに対し、「Google検索」と回答した人が46%と最多となりました。さらに「比較サイト」利用者32%を含めると、Web検索を利用した人は78%に達しました。

これは全国調査でのWeb検索利用率を上回る結果であり、地域レベルでも消費者のWeb依存度がさらに高まっていることを明確に示しています。

「友人・知人の紹介」も30%と一定数ありますが、Google検索と合わせると、消費者が「信頼できる情報源」を複数組み合わせて屋根修理会社を選ぶ傾向が見えてきます。検索で情報を集めたうえで知人にも確認するという、慎重な意思決定プロセスが広島エリアでは定着しているといえるでしょう。

この結果は屋根修理会社にとって重要な示唆を含んでいます。施工実績・費用の目安・保証内容・対応エリアといった情報をWeb上でわかりやすく発信することが、消費者に安心して選んでもらうための重要な条件となっています。

広島市の屋根修理情報はどこから？地域情報もGoogle検索がトップ（51%）

さらに注目すべきは、「広島市の屋根修理に関する情報はどこから得ましたか？」という地域特化の情報収集についても、Google検索を選択した回答者は全体の51%でトップだったことです。

地元密着の修理であっても、まず「検索して調べる」という行動が完全に定着していることが判明しました。

比較サイトは34%、市役所・公式サイトは29%、知人からの口コミは23%という結果でした。地域密着だからこそ、「近くに良い屋根修理会社があるはず」と思って検索する消費者に対し、丁寧な情報を提供できるかどうかが重要です。

施工エリア・実績・費用感・保証内容をわかりやすく発信することが、地域での選ばれやすさを大きく左右します。

広島市の屋根修理会社を選ぶときに重視したポイント

広島市の屋根修理会社選び：「評判・口コミ」が50%でダントツ1位 信頼性を最重視

屋根修理会社を選ぶ際に最も重視されたポイントは「評判・口コミの良さ」（50%）でした。2位の「費用の安さ」（15%）を大きく引き離す結果であり、広島エリアの消費者が価格よりも信頼性を重視していることが明確に示されています。

3位以下は「工事の実績・施工写真」（13%）、「地元密着の安心感」（12%）、「対応スピード」（7%）、「保証内容」（3%）と続きました。

「工事の実績・施工写真」「地元密着の安心感」「保証内容」を合わせると28%が「実績・安心感」を重視しており、消費者が屋根修理会社に求めているのは「安さ」よりも「信頼できる根拠」であることがわかります。

屋根修理は一度依頼すれば数十万円規模の費用が発生し、施工の良し悪しが住宅の耐久性に直結します。だからこそ消費者は、口コミや施工実績といった「第三者の評価」や「具体的な実績」を強く求めているのです。

「屋根瓦の匠 広島店」では、こうした消費者ニーズに応えるため、施工事例の写真公開・口コミの蓄積・明確な保証内容の提示に継続的に取り組んでいます。

広島市の屋根修理費用はどれくらい？

広島市の屋根修理：ボリュームゾーンは30～50万円（41%） 事前の見積もり確認が安心につながる

実際に屋根修理にかかった費用については、「30万円～50万円」が41%で最多となり、次いで「10万円～30万円」が34%と続きました。この2つの区分で全体の75%を占めており、広島エリアの一般的な屋根修理費用は10～50万円のレンジに集中していることがわかります。

一方で「50万円～100万円」が13%、「100万円～200万円」が4%と、屋根全体の葺き替えや大規模な下地補修が必要な場合は高額になるケースも存在します。

屋根修理では、点検を行ってみて初めて判明する劣化箇所が出てくることがあります。そのため、信頼できる屋根修理会社ほど、点検時に現状を写真で丁寧に説明し、費用の内訳や作業範囲を事前に明確にお伝えすることを大切にしています。

「屋根瓦の匠 広島店」では、お客様が納得したうえで修理をご依頼いただけるよう、見積もりの透明性と丁寧な事前説明を徹底しています。

屋根修理を検討されている方は、見積もりの内訳・作業範囲・保証内容をしっかり確認することで、安心して依頼できる屋根修理会社かどうかを見極めることができます。

広島市の屋根修理：高い満足度が証明する施工品質

広島市の屋根修理：修理結果の満足度87%、再依頼意向75%の高評価

今回の調査で特に注目すべきは、修理結果への満足度です。「非常に満足」13%・「満足」74%で合計87%が満足と回答し、「同じ屋根修理会社に再依頼したいと思いますか？」という質問でも75%が「はい」と答えました。この数字は、広島エリアの屋根修理会社の施工品質・対応力の高さを明確に証明しています。

一方、「今振り返ってこうしておけばよかったと思うことはありますか？」という質問では、「事前にもっと情報収集しておけばよかった」「複数社を比較する時間を取ればよかった」という声も寄せられました。

これは施工品質への不満ではなく、「依頼前の情報収集をより充実させることで、さらに安心感を持って選べたはず」という前向きな反省です。こうした声に応えるため、「屋根瓦の匠 広島店」では施工事例・費用の目安・保証内容をWeb上でわかりやすく発信し、お客様が安心してご相談いただける環境づくりに取り組んでいます。

広島市の屋根修理における補助金・保険の活用状況

広島市の屋根修理：約半数が補助金・保険を活用 さらなる周知で費用負担を軽減できる可能性

施工前に補助金制度などを調べたかどうかについては、「利用した」（26%）・「調べたが利用しなかった」（27%）を合わせると53%が事前調査をしていました。

半数以上の方が補助金・保険の存在を意識して行動しており、こうした情報の活用が広島エリアでも着実に広がっています。

台風被害による屋根修理は火災保険の風災補償が適用できる場合があります。また、自治体によっては住宅改修に関する補助金制度が設けられているケースもあります。

広島市の屋根修理で大切にしたいポイント～経験者の声より～

広島市の屋根修理経験者が語る：信頼できる屋根修理会社の選び方

調査では「屋根修理で困ったこと」や「これから屋根修理を行う人へのアドバイス」についても自由記述で回答いただきました。経験者ならではのリアルな声が多数寄せられ、信頼できる屋根修理会社を選ぶためのポイントが見えてきました。

困ったこととして多く挙げられたのは、「相場の把握が難しかった」「見積もり内容を比較する際の基準がわからなかった」といった、情報収集に関するものでした。これらの声は、消費者が屋根修理に関する正確な情報をより必要としていることを示しています。

- 「焦らず、まずは複数の屋根修理会社から見積もりを取って、しっかり比較してから決めるのがおすすめです」- 「写真付きで劣化箇所を説明してくれる屋根修理会社だと、納得して依頼できます」- 「広島は台風被害も多いので、保証内容がしっかりした屋根修理会社を選ぶと安心です」- 「補助金制度や火災保険の適用も事前に調べておくと費用負担を軽減できます」- 「施工実績が豊富で、地元での評判が良い屋根修理会社に依頼して正解でした」

経験者の声に共通しているのは、「丁寧な説明・透明な見積もり・しっかりした保証」を提供してくれる屋根修理会社への信頼です。「屋根瓦の匠 広島店」では、これらすべてに応えるサービスを提供しています。

広島市の屋根修理会社がWeb施策を強化すべき3つの理由

理由1：広島市の屋根修理における消費者の情報収集行動が完全にWeb化している

今回の調査で最も注目すべきは、Google検索46%、比較サイト32%を合わせたWeb検索系78%という数値です。地域レベルでも消費者の情報収集行動が完全にWeb化していることを示しています。

施工実績・費用の目安・保証内容・対応エリアをWeb上でわかりやすく発信することが、消費者に選ばれるための重要な条件となっています。

理由2：広島市の屋根修理における「選ばれる」ための情報発信が消費者の安心につながる

調査結果からは、消費者の間で「事前の情報収集・比較検討を丁寧に行いたい」という意識が高まっていることが明らかになりました。料金の透明性、施工実績の公開、保証内容の明示など、消費者が判断するための材料をWeb上で提供することが、選ばれやすさと満足度向上の両方につながります。

理由3：広島市では地域密着の屋根修理会社こそWeb発信が差別化の鍵

広島という地域においても、地域情報の収集にGoogle検索51%が利用されています。地域密着の屋根修理会社だからこそ、「近くに信頼できる屋根修理会社がいるはず」と検索する消費者に対して、地元の強みや豊富な施工実績をWeb上でしっかり伝えることが、新規顧客との最初の接点になります。「屋根瓦の匠 広島店」では、こうした観点からWeb上での情報発信を積極的に強化しています。

まとめ：広島市の屋根修理経験者調査から見えてきたこと

今回の広島エリアにおける調査により、消費者のWeb依存度の高まりと、広島エリアの屋根修理会社の高い施工品質が同時に証明されました。修理結果への満足度87%・再依頼意向75%という数字は、広島の屋根修理会社の技術力と対応力の高さを示しています。

一方で、消費者が「事前の情報収集・比較検討をより充実させたかった」と感じているという調査結果は、屋根修理会社が施工実績・費用の目安・保証内容をよりわかりやすく発信することで、消費者の安心感がさらに高まることを示しています。技術力と情報発信力の両立が、選ばれ続ける屋根修理会社の条件といえるでしょう。

「屋根瓦の匠 広島店」では、高い施工品質はもちろん、お客様が安心して依頼できるよう、丁寧な事前説明・透明な見積もり・明確な保証内容の提示に取り組んでいます。広島エリアで屋根修理をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。

広島の屋根修理は「屋根瓦の匠 広島店」へご相談ください

https://kawara-takumi.com/

会社情報

■ 発行会社

会社名：株式会社Highline

屋号：屋根瓦の匠 広島店(https://kawara-takumi.com/)

事業内容：屋根修理・雨漏り修理・瓦葺き替え工事（広島エリア）

WEBサイト：https://kawara-takumi.com/

■ 調査・集計機関

会社名：Nekorobi group株式会社(https://pr-media.heteml.net/)