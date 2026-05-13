TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」、アニメ『呪術廻戦』5周年の「ちまりんず アクリルスタンド」が全国のアニメ・ホビーショップにて販売決定！

株式会社エイコー

株式会社エイコー(本社:東京都墨田区)は、TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」、アニメ『呪術廻戦』5周年の「ちまりんず アクリルスタンド」（エイコーオリジナル商品）を全国のTVアニメ・ホビーショップにて販売することをお知らせいたします。

■販売商品ラインナップ

TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」 ちまりんず アクリルスタンド

■発売日

2026年8月発売予定

■価格

各1,100円(税込)

■本体サイズ

約H8×W10cm

■種類

全6種 虎杖悠仁、伏黒恵、乙骨憂太、禪院真希、脹相、禪院直哉

■その他

キャラクター選択購入可能

アニメ『呪術廻戦』5周年 ちまりんず アクリルスタンド-渋谷事変-

■発売日

2026年8月発売予定

■価格

各1,100円(税込)

■本体サイズ

約H8×W10cm

■種類

全4種 虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野薔薇、五条悟

■その他

キャラクター選択購入可能

アニメ『呪術廻戦』5周年 ちまりんず アクリルスタンド-懐玉・玉折-

■発売日

2026年8月発売予定

■価格

各1,100円(税込)

■本体サイズ

約H8×W10cm

■種類

全2種 五条悟（懐玉・玉折）、夏油傑（懐玉・玉折）

■その他

キャラクター選択購入可能

アニメ『呪術廻戦』5周年 ちまりんず アクリルスタンド-劇場版 呪術廻戦 0-

■発売日

2026年8月発売予定

■価格

各1,100円(税込)

■本体サイズ

約H8×W10cm

■種類

全2種 乙骨憂太（劇場版 呪術廻戦 0）、狗巻棘（劇場版 呪術廻戦 0）

■その他

キャラクター選択購入可能

■ちまりんずとは？

2018年よりアニメ作品を中心に販売がスタートした、手乗りサイズの小型ぬいぐるみブランド。

ちんまり座るポージングと、小型でありながらクオリティの高い縫製技術によって評価が高いことが特徴的なシリーズです。

■著作権表記

TVアニメ「呪術廻戦」公式サイト

https://jujutsukaisen.jp/

アニメ『呪術廻戦』5周年特設サイト

https://jujutsukaisen.jp/5th/

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

(C) 2021 「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 (C)芥見下々／集英社

■注意事項

※本リリース内の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

※イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※予約時期や商品発送時期は、予告なく変更となる可能性がございますのでご了承ください。

■株式会社エイコーホームページ

https://www.e-eikoh.co.jp/

■株式会社エイコー X総合アカウント

https://twitter.com/Eikoh_PR

■お問い合わせ先

株式会社エイコー TEL：03-3624-1245 受付時間：月～金 10:00～17:00（土日祝日は除く）