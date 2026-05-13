競争と排除の時代に、共に生きる場をどうつくるか

特定非営利活動法人全国こども福祉センター

名古屋の公共空間（路上）で15年続く若者アウトリーチ実践から「共同体自治」の可能性を探る

特定非営利活動法人全国こども福祉センターは、2026年5月16日（土）、東京大学大学院総合文化研究科・教養学部附属 共生のための国際哲学研究センター（UTCP）上廣共生哲学講座主催により、刊行記念イベント「能力社会から共同体自治へ ～全国こども福祉センターの過激で柔らかな挑戦」に登壇します。

本イベントは、荒井和樹理事長の著書『能力社会から共同体自治へ ― 競争と排除を乗り越える教育と福祉実践』（せせらぎ出版）の刊行を記念して開催されるものです。全国こども福祉センターのメンバーとともに、名古屋の公共空間で15年にわたり続けてきた若者アウトリーチの実践を紹介し、能力や成果によって人が評価されやすい社会のなかで、誰もが共に居合わせ、関わり、場をつくる「共同体自治」の可能性について考えます。

当日は、コモンの思想家として知られる斎藤幸平氏、哲学者の梶谷真司氏も参加し、福祉・教育・哲学・社会思想の領域を横断しながら、支援関係を超えた共生のあり方をめぐって対話します。

イベント開催の背景

近年、子ども・若者をめぐる孤立、貧困、不登校、ひきこもり、精神的な生きづらさなどが、社会課題として広く認識されるようになっています。一方で、制度や相談窓口が整備されても、そこに自らアクセスできない人、あるいは「支援されること」そのものに抵抗を感じる人も少なくありません。

全国こども福祉センターは、こうした人々を制度や相談窓口へ誘導する前に、公共空間で出会い、挨拶し、雑談し、共に過ごすことから関係をつくってきました。

活動の特徴は、子ども・若者を「問題を抱えた支援対象」として固定するのではなく、場を共につくる「仲間」として迎える点にあります。参加する若者たちは、活動の企画・運営・広報・意思決定にも関わりながら、自分たち自身で居場所をつくり、支え合う実践を重ねてきました。

今回のイベントでは、この実践を「能力社会」と「共同体自治」という視点から捉え直します。能力、成果、資格、適応の度合いによって人が評価されやすい社会のなかで、評価される前に人が人として出会う場を、どのように取り戻すことができるのか。福祉や教育の現場だけでなく、社会全体の問いとして議論します。

開催概要

書籍『能力社会から共同体自治へ ― 競争と排除を乗り越える教育と福祉実践』刊行記念イベント

イベント名

能力社会から共同体自治へ 全国こども福祉センターの過激で柔らかな挑戦

日時：2026年5月16日（土）14時00分～

会場：東京大学駒場キャンパス KOMCEE West 402

主催：東京大学大学院総合文化研究科・教養学部附属共生のための国際哲学研究センター（UTCP）上廣共生哲学講座

登壇者：全国こども福祉センター

・荒井和樹（理事長）

・井田真桜（メンバー）

・栗本未来（メンバー）

UTCP

・斎藤幸平

・梶谷真司

イベント詳細

https://utcp.c.u-tokyo.ac.jp/events/2026/05/from_meritocracy_to_communal_a/

本イベントの見どころ

本イベントの特徴は、若者支援の実践を、単なる福祉活動の紹介にとどめず、現代社会のあり方を問い直す視点から議論する点にあります。

全国こども福祉センターは、名古屋の街頭や公共空間で、制度や相談窓口につながりにくい子ども・若者、路上や街頭で孤立しがちな人々と出会い、誰もが居合わせることのできる場をつくってきました。

そこでは、専門職が一方的に支援を提供するのではなく、参加者自身が活動を担い、場の運営や意思決定にも関わります。支援を受ける人／支援する人という固定的な関係を超え、共に場をつくる実践は、競争と排除を前提とする能力社会に対して、別の社会のあり方を示すものでもあります。

斎藤幸平氏が提起してきた「コモン」の思想や、梶谷真司氏が取り組んできた哲学対話・共生の実践とも重ね合わせながら、公共空間における若者アウトリーチの可能性を考えます。

書籍について

『能力社会から共同体自治へ ― 競争と排除を乗り越える教育と福祉実践』は、全国こども福祉センターが名古屋の公共空間で続けてきた若者アウトリーチの実践をもとに、競争と排除を前提とする社会のあり方を問い直す一冊です。

本書では、子ども・若者を「支援対象」として固定するのではなく、共に場をつくる「仲間」として迎える実践を通して、教育・福祉・公共空間・共同体の再構築について考察しています。

本書の帯文は、斎藤幸平氏が担当しています。

全国こども福祉センターについて

全国こども福祉センターは、2012年より名古屋の公共空間を中心に、子ども・若者、路上や街頭で孤立しがちな人々と出会い、交流の場をつくってきたNPOです。

支援を前提に対象者を分類するのではなく、年齢、性別、障害、立場、背景を問わず、誰もが居合わせることのできる場を公共空間にひらいています。

若者自身が活動の企画・運営・広報・意思決定にも関わり、支援／被支援の関係を超えた共同体自治の実践を続けています。

2023年には、こども家庭庁の第1回「こどもまんなかアワード」において内閣総理大臣表彰を受賞しました。

公式サイト：https://www.kodomoo.net/

全国こども福祉センターの活動の様子理事長コメント

全国こども福祉センターは、名古屋の路上や公共空間で、子ども・若者と共に場をつくる実践を続けてきました。

私たちが大切にしてきたのは、誰かを一方的に支援することではなく、まず同じ場に居合わせ、挨拶し、雑談し、共に過ごすことです。制度や相談窓口につながる前に、人が人として出会い直す場所が必要だと感じてきました。

能力や成果によって人が評価されやすい社会のなかで、評価される前に人と人が出会い、関わり、共に場をつくることには、大きな意味があると考えています。

今回、東京大学UTCPの場で、斎藤幸平先生、梶谷真司先生、そして全国こども福祉センターのメンバーとともに、私たちの実践を「能力社会」と「共同体自治」という視点から考えられることを嬉しく思います。このイベントが、福祉や教育の専門領域を超えて、共に生きる場をどのようにつくるのかを考えるきっかけになれば幸いです。

荒井和樹

全国こども福祉センター理事長／愛知文教女子短期大学准教授

本件に関するお問い合わせ

特定非営利活動法人全国こども福祉センター

公式サイト：https://www.kodomoo.net/