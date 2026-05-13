サンリオの「マロンクリーム」がポーチコレクションになってカプセルトイに登場！クラシカルガーリーな世界観が可愛すぎる！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「マロンクリーム ポーチコレクション」（1回400円・税10%込、全5種）を2026年5月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

幅広い年代に愛されてきた、株式会社サンリオのキャラクター「マロンクリーム」から、ポーチコレクションがカプセルトイに登場！

マロンクリームはフランスのパリの郊外で生まれた、お菓子作りや手芸が得意なウサギの女のコ。

オシャレが大好きなマロンクリームの世界観をぎゅっと詰め込んだ、花柄や水玉、リボンのデザインがクラシカルで可愛いポーチコレクションです。



ラインナップは全5種。

水玉模様のワンピース姿が愛らしい「全身ポーチ」や、マロンクリームのかわいいお顔をかたどった「FACEポーチ」、お花柄や水玉のファブリックが華やかな「スクエアポーチ」や「巾着」と、どれが出ても実用的でうれしいラインナップです。



春のおでかけにもぴったりなマロンクリームのアイテムを、ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

全身ポーチFACEポーチ巾着（ピンク）巾着（ドット）スクエアポーチ

●商品名：マロンクリーム ポーチコレクション

●発売日：2026年5月下旬から順次発売予定

●価格：1回400円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全5種

・全身ポーチ

・FACEポーチ

・巾着（ピンク）

・巾着（ドット）

・スクエアポーチ

●商品素材：ポリエステル、POM・ナイロン（ファスナー）、綿（紐）

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年5月現在のものです。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



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