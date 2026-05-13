サンリオの「マロンクリーム」がポーチコレクションになってカプセルトイに登場！クラシカルガーリーな世界観が可愛すぎる！

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アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「マロンクリーム　ポーチコレクション」（1回400円・税10%込、全5種）を2026年5月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。




【商品概要】

幅広い年代に愛されてきた、株式会社サンリオのキャラクター「マロンクリーム」から、ポーチコレクションがカプセルトイに登場！
マロンクリームはフランスのパリの郊外で生まれた、お菓子作りや手芸が得意なウサギの女のコ。
オシャレが大好きなマロンクリームの世界観をぎゅっと詰め込んだ、花柄や水玉、リボンのデザインがクラシカルで可愛いポーチコレクションです。

ラインナップは全5種。
水玉模様のワンピース姿が愛らしい「全身ポーチ」や、マロンクリームのかわいいお顔をかたどった「FACEポーチ」、お花柄や水玉のファブリックが華やかな「スクエアポーチ」や「巾着」と、どれが出ても実用的でうれしいラインナップです。

春のおでかけにもぴったりなマロンクリームのアイテムを、ぜひこの機会にゲットしてみてください！



全身ポーチ


FACEポーチ


巾着（ピンク）


巾着（ドット）


スクエアポーチ

【商品情報】

●商品名：マロンクリーム　ポーチコレクション


●発売日：2026年5月下旬から順次発売予定


●価格：1回400円


●対象年齢：15才以上


●種類数：全5種


・全身ポーチ


・FACEポーチ


・巾着（ピンク）


・巾着（ドット）


・スクエアポーチ


●商品素材：ポリエステル、POM・ナイロン（ファスナー）、綿（紐）


●生産国：中国


●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。


●発売元：アイピーフォー株式会社


※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。 　




本資料に記載されている情報は2026年5月現在のものです。





(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339





【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

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