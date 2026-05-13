サンリオの「マロンクリーム」がポーチコレクションになってカプセルトイに登場！クラシカルガーリーな世界観が可愛すぎる！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「マロンクリーム ポーチコレクション」（1回400円・税10%込、全5種）を2026年5月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。
【商品概要】
幅広い年代に愛されてきた、株式会社サンリオのキャラクター「マロンクリーム」から、ポーチコレクションがカプセルトイに登場！
マロンクリームはフランスのパリの郊外で生まれた、お菓子作りや手芸が得意なウサギの女のコ。
オシャレが大好きなマロンクリームの世界観をぎゅっと詰め込んだ、花柄や水玉、リボンのデザインがクラシカルで可愛いポーチコレクションです。
ラインナップは全5種。
水玉模様のワンピース姿が愛らしい「全身ポーチ」や、マロンクリームのかわいいお顔をかたどった「FACEポーチ」、お花柄や水玉のファブリックが華やかな「スクエアポーチ」や「巾着」と、どれが出ても実用的でうれしいラインナップです。
春のおでかけにもぴったりなマロンクリームのアイテムを、ぜひこの機会にゲットしてみてください！
全身ポーチ
FACEポーチ
巾着（ピンク）
巾着（ドット）
スクエアポーチ
【商品情報】
●商品名：マロンクリーム ポーチコレクション
●発売日：2026年5月下旬から順次発売予定
●価格：1回400円
●対象年齢：15才以上
●種類数：全5種
・全身ポーチ
・FACEポーチ
・巾着（ピンク）
・巾着（ドット）
・スクエアポーチ
●商品素材：ポリエステル、POM・ナイロン（ファスナー）、綿（紐）
●生産国：中国
●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
●発売元：アイピーフォー株式会社
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
本資料に記載されている情報は2026年5月現在のものです。
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）
問い合わせ先：info@ip4.co.jp