都市モビリティがクリーンかつ手頃な交通手段へと移行する中、世界の電動二・三輪車市場は加速し、2030年までに1,536億米ドル規模に達する見通し。

都市モビリティがクリーンかつ手頃な交通手段へと移行する中、世界の電動二・三輪車市場は加速し、2030年までに1,536億米ドル規模に達する見通し。