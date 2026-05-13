いくとぴあ食花は、5月23日(土)～6月7日(日)に、いくとぴあ食花キラキラガーデンにて「春のばらまつり」を開催いたします。

春のやわらかな陽射しに包まれ、ガーデンの約130品種800本のばらが咲き誇る美しい季節を迎えます。

色とりどりの花びらが光を受けてきらめき、風に揺れるたびにふんわりと香りが広がる――

そんな特別な時間を楽しめる「いくとぴあ食花 春のばらまつり」を今年も開催します。





春のばらまつり





今年のばらまつりは、イベントが盛りだくさんです。【フォトコンテスト】や【ばら人気投票】をはじめ、期間中の毎週土日には【ローズガーデン・フラワーマルシェ】、【春のばら展】、【ばらのひみつ大発見‼】など、週替わりのイベントを開催します。

また、期間限定でキラキラマーケット内「キッツェミサ」にて【バラスイーツ】を販売するほか、世界中から愛され続けている宮廷画家ピエール＝ジョゼフ・ルドゥーテの世界が初登場します。

“花のラファエロ”と称されたルドゥーテが描く薔薇は、時代を超えて愛され続ける永遠の名作。その繊細な筆致と気品ある美しさを、日常で楽しめるアイテムとしてお届けします。





春のばらまつりは、ばらを観賞するだけでなく、心がふわりと軽くなるような“上質なひととき”をお楽しみいただけます。この機会にぜひ、いくとぴあ食花キラキラガーデンへお越しください。





【週替わりイベントスケジュール】

5月23日(土)・24日(日) ： ローズガーデン・フラワーマルシェ

5月30日(土)・5月31日(日)： 春のばら展

6月6日(土)・7日(日) ： バラのひみつ大発見‼









■春のばらまつり概要

開催日 ：5月23日(土)～6月7日(日)

時間 ：9:00～17:00

場所 ：いくとぴあ食花キラキラガーデン

入園協力金：大人 300円 高校生以下 無料

※価格は税込です。









■入園協力金のお願い

ばら園の維持と次なる開花のためにー ご協力いただいた方全員に「4つの贈り物」





・キラキラガーデンばら図鑑

・オリジナルポストカード

・駐車場90分延長サービス

・ばらまつり期間限定フレンズ5％割引券









■施設概要

「食育・花育センター」・「食と花の交流センター」・「こども創造センター」・「動物ふれあいセンター」の4つの施設で構成される複合施設

所在地 ： 新潟県新潟市中央区清五郎401

営業時間： 9：00～17：00

公式HP ： http://www.ikutopia.com/





フラワーマルシェ

バラのひみつ大発見1

バラのひみつ大発見2

ルドゥーテ

バラのアーチ

バラ回廊

イングリッシュガーデン 黄色バラ

イングリッシュガーデン

ホワイトガーデン

ベルベティ・トワイライト

水浮バラ