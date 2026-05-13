いくとぴあ食花 春のばらまつりを5/23(土)より開催 フォトコンテスト・マルシェなど週替わりイベントも充実
いくとぴあ食花は、5月23日(土)～6月7日(日)に、いくとぴあ食花キラキラガーデンにて「春のばらまつり」を開催いたします。
春のやわらかな陽射しに包まれ、ガーデンの約130品種800本のばらが咲き誇る美しい季節を迎えます。
色とりどりの花びらが光を受けてきらめき、風に揺れるたびにふんわりと香りが広がる――
そんな特別な時間を楽しめる「いくとぴあ食花 春のばらまつり」を今年も開催します。
春のばらまつり
今年のばらまつりは、イベントが盛りだくさんです。【フォトコンテスト】や【ばら人気投票】をはじめ、期間中の毎週土日には【ローズガーデン・フラワーマルシェ】、【春のばら展】、【ばらのひみつ大発見‼】など、週替わりのイベントを開催します。
また、期間限定でキラキラマーケット内「キッツェミサ」にて【バラスイーツ】を販売するほか、世界中から愛され続けている宮廷画家ピエール＝ジョゼフ・ルドゥーテの世界が初登場します。
“花のラファエロ”と称されたルドゥーテが描く薔薇は、時代を超えて愛され続ける永遠の名作。その繊細な筆致と気品ある美しさを、日常で楽しめるアイテムとしてお届けします。
春のばらまつりは、ばらを観賞するだけでなく、心がふわりと軽くなるような“上質なひととき”をお楽しみいただけます。この機会にぜひ、いくとぴあ食花キラキラガーデンへお越しください。
【週替わりイベントスケジュール】
5月23日(土)・24日(日) ： ローズガーデン・フラワーマルシェ
5月30日(土)・5月31日(日)： 春のばら展
6月6日(土)・7日(日) ： バラのひみつ大発見‼
■春のばらまつり概要
開催日 ：5月23日(土)～6月7日(日)
時間 ：9:00～17:00
場所 ：いくとぴあ食花キラキラガーデン
入園協力金：大人 300円 高校生以下 無料
※価格は税込です。
■入園協力金のお願い
ばら園の維持と次なる開花のためにー ご協力いただいた方全員に「4つの贈り物」
・キラキラガーデンばら図鑑
・オリジナルポストカード
・駐車場90分延長サービス
・ばらまつり期間限定フレンズ5％割引券
■施設概要
「食育・花育センター」・「食と花の交流センター」・「こども創造センター」・「動物ふれあいセンター」の4つの施設で構成される複合施設
所在地 ： 新潟県新潟市中央区清五郎401
営業時間： 9：00～17：00
公式HP ： http://www.ikutopia.com/
フラワーマルシェ
バラのひみつ大発見1
バラのひみつ大発見2
ルドゥーテ
バラのアーチ
バラ回廊
イングリッシュガーデン 黄色バラ
イングリッシュガーデン
ホワイトガーデン
ベルベティ・トワイライト
水浮バラ