大人気バイクの「Honda Monkey」が3Dで作りこまれたチャームがきらめくキーリング、BLACK EDITION 一般販売開始！高級感のあるしっかりとしたつくりに、「Monkey」 のロゴプレートつき。

重厚感のある仕上がりの「Honda Monkey 3D キーチェーン」がノリモノ雑貨ブランド CAMSHOP.JP（キャムショップ）で一般販売開始となりました。 1000個限定生産となるキーリングは、シルバーメッキがしっとりとした輝きを放つ高級感のある仕上がりで、ひとつひとつにシリアルナンバーが刻印されています。 3DキーチェーンシリーズはHonda スーパーカブ 50、Hondaスーパーカブ C250、ハンターカブ CT250に続き、4つ目のデザインとなる。 Honda公認ライセンスを取得した本製品は「Monkey」の刻印入りのプレートがきらめく3チャーム仕様。 Hondaのウイングマークチャームの裏面には「Two Wheels, Endless Roads」の文字が刻まれています。 遊び心たっぷりのデザインでありながらも、高級感のある仕上がりで、年齢層を問わずMonkeyファンが楽しめる作りとなっています。 ボックス入りなので、大切な方へのギフトにも選びやすくなっています。 人気バイクであるHonda Monkeyをキーホルダーとしてお楽しみください。 ご購入はこちらから メーカー公式ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n

・Honda モンキーキーホルダーの新作が一般販売開始 ・1000個限定生産 ・ミニカーのような遊び心あるデザイン ・しっかりとした重厚感あるつくり ・Hondaオフィシャルライセンス取得商品 商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n

ブランド紹介

CAMSHOP.JP（キャムショップ） 株式会社フェイスが運営する“ノリモノ雑貨”専門ブランド。HondaやSuzukiなど国内自動車メーカーの公式ライセンスを取得し、限定アイテムを展開しています。 オフィシャルサイト：https://camshop.jp/ 商品ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=

CAMSHOP.JP

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