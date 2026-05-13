【5/13「愛犬の日」調査】“うちの子は家族”が当たり前に。愛犬との暮らしに変化の兆し、その実態が明らかに

株式会社サンコー

掃除・防災・ペット用品を中心に、生活サポート用品の商品開発から製造、販売までを一気通貫して提供する株式会社サンコー(https://www.sanko-gp.co.jp/)（本社：和歌山県海南市、代表取締役：角谷太基）は、ペットケアブランド「SankoPet(https://www.sanko-gp.co.jp/sanko-pet/)」において、5月13日の“愛犬の日”（ジャパンケネルクラブ制定）に合わせ、「愛犬との暮らしと住環境に関する調査」を実施しました。その結果、愛犬を“家族的な存在”と捉える人が約8割超にのぼり、足腰への配慮も積極的に行われている一方で、66.9％が室内で滑りを経験しているなど、日常生活におけるリスクの存在も明らかになりました。

愛犬との暮らしと住環境に関する調査概要

調査方法 ：ペット関連の展示会にて参加者にアンケート調査を実施

有効回答数 ：493名

調査期間 ：2026年4月3日～2026年4月5日

愛犬との暮らしと住環境に関する調査サマリー

愛犬との暮らしと住環境に関する調査結果詳細

- 約8割超が愛犬を「家族的な存在」と認識- 約99％が生活や支出において愛犬を優先- 66.9％（約7割）が室内で愛犬の滑りを経験- 80.5％が足腰のために対策を実施

Q1. あなたにとって愛犬はどのような存在ですか？（最も近いものを1つ）

「こども同然の存在」（50.3％）、「家族の一員」（27.1％）に加え、「パートナー・相棒」といった回答も見られ、約8割が愛犬を“家族的な存在”と認識していることが明らかになりました。この結果は、ペットの位置づけが、“一緒に暮らす家族の一員”として捉えられる傾向が広がっていることを示しています。愛犬は“癒し”にとどまらず、生活を共にする存在として捉えられている実態がうかがえます。

Q2. 愛犬のために生活や支出を優先することはありますか？

「優先している」と回答した人は約99％にのぼり、回答者のほぼすべての飼い主が日々の生活や意思決定において愛犬を優先していることが明らかになりました。この結果から、愛犬を家族として捉える意識は日々の行動にも反映されており、食事や健康管理、生活空間の工夫など、衣・食・住のさまざまな面で配慮が行われていることがうかがえます。

Q3. 室内での暮らしで、ヒヤリとした経験はありますか？（複数選択可）

約7割の飼い主が室内で愛犬の滑りを経験していることが明らかになりました。この結果は、滑りが一部のケースではなく、多くの家庭で高頻度に発生している現象であることを示しています。室内は安全という認識が一般的である一方で、実際にはフローリングなどの床環境が犬にとって負担となっている可能性があります。また、滑り以外にも「ソファや階段からの飛び降り」など、室内でヒヤリとした経験に関する声も見られ、日常生活のさまざまな場面にリスクが潜んでいることがうかがえます。こうした動作は日々繰り返されるため、軽微な負担の蓄積が足腰や関節への影響につながる可能性も考えられます。

Q4. 愛犬の足腰のために、現在対策していることはありますか？（複数選択可）



「滑り止めマット・カーペットの設置」が80.5％と最も多く、愛犬の足腰への配慮として床環境への対策が広く行われていることが明らかになりました。また、「爪切りや足裏の毛のカット」（25.6％）、「段差にスロープを設置」（17％）、「サプリメントの服用」（17％）といった対策も見られ、日常生活や健康面の両面からケアが行われている様子がうかがえます。こうした対策は、トラブルが起きてからだけでなく、経験の有無にかかわらず予防として行っている飼い主も多いのが特徴です。ペットの家族化や長寿化が進む中で、愛犬の足腰に配慮した対策は積極的に行われている傾向が明らかになりました。



今回の調査から、愛犬を家族として大切にする意識が広く浸透し、足腰への配慮も含めたケアが積極的に行われている実態が明らかになりました。一方で、約7割が室内で滑りを経験していることから、日常生活の中には依然として負担となり得る要素が存在しています。犬の家族化・長寿化が進む今、愛犬がより快適に暮らすためには、日々の生活環境を見直すことの重要性が高まっています。“家族”として共に暮らすからこそ、日常の中での小さな配慮が、安心につながります。

「Sanko Pet」は、こうした日常に潜む負担に着目し、犬と人が同じ空間で安心して暮らせる住環境づくりを目指しています。これからも、愛犬が“家族の一員”として心地よく過ごせる暮らしを支える製品開発を通じて、その想いに応えてまいります。

■Sanko Pet（サンコーペット）について

「Sanko Pet」は、ペットとその家族のライフスタイルとライフサイクルに寄り添い、心地よい暮らしを届けるペットケアブランドです。お客さまのリアルな声をもとにこだわりの品質・機能をカタチにし、安心して長く心地よく過ごせるかけがえのない時間を届けます。2025年6月には、一般社団法人「ねこと今日」代表理事の川上麻衣子氏とのアンバサダー契約を締結しました。

［ブランドサイト］https://sanko-pet.com/

［Instagram］https://www.instagram.com/sanko__pet/

［X］https://twitter.com/sanko_pet

［LINE］https://page.line.me/plk6553j

株式会社サンコー

和歌山県海南市を拠点に、生活者に寄り添った価格設計と顧客視点の追求をモットーに、掃除・防災・ペット用品を中心に、生活サポート用品の商品開発から製造、販売まで一気通貫して提供しています。販売実績No1を誇る「おしっこ吸う～パット」シリーズは、2021年度からの販売数が約180万個を突破しました。皆さまの暮らしに寄り添う生活サポート用品メーカーとして、豊かな社会を支えていきます。



［会社名］株式会社サンコー ［代表者］代表取締役 角谷太基（かくたに ふとき）

［所在地］和歌山県海南市大野中715 ［設立］1967年4月1日［資本金］9,500万円

［事業内容］生活サポート用品の開発、製造、販売［HP］https://sanko-gp.co.jp/

［公式通販サイト］https://onlineshop.sanko-gp.co.jp/

［YouTube］https://www.youtube.com/channel/UCBIJyqK6v-HVvaEQ4ZSHWAw

［Instagram］https://www.instagram.com/sanko_souji/

［X］https://twitter.com/sanko_wakayama