6月21日（日）八王子開催「バレーボールフェスタ」- 元日本代表・大林素子氏＆辻知恵氏が実技指導

株式会社サンキョウテクノスタッフ

全国21拠点の営業所を展開する人材サービス会社のサンキョウテクノスタッフ（本社：愛知県豊橋市、代表取締役：三原 昇）は、地域スポーツの振興と次世代育成を目的に、無料の子ども向けイベント「バレーボールフェスタ in 八王子」を2026年6月21日（日）9:30～13:00に工学院大学附属中学校・高等学校体育館（東京都八王子市中野町2647-2）で開催いたします。対象は小学生（定員80名、保護者・引率者を除く）で、参加費は無料です。申し込みは主催者のLINEアカウント「キャリメリ」から受け付けており、締切は6月12日17:00（定員になり次第締切）となります。

講師・ゲストには、アテネオリンピック日本代表の元選手で現在山梨中央銀行女子バレーボール部監督を務める辻知恵氏、元日本代表でSVリーグPRアンバサダーやタレント・キャスターとしても活躍する大林素子氏ら豪華メンバーが参加予定。

元日本代表 辻知恵氏元日本代表 大林素子氏GOLDSTARS 八王子

本イベントは、競技経験の有無を問わず、子どもたちがバレーボールの楽しさや基本技術、チームプレーの大切さを体感できることを重視したプログラム構成です。準備運動には杵渕恵太氏による「スポーツリズムトレーニング」を採用し、効率的な身体の使い方と怪我予防を同時に促します。指導は実践的なドリルやミニゲームを中心に行い、初心者でも安心して参加できるよう丁寧にサポートします。

■イベント詳細

・開催場所：工学院大学附属中学校・高等学校体育館

（〒192‐8622 東京都八王子市中野町2647-2）

・開催日時：2026年6月21日（日）9：30～13：00 受付9：00～

・対象：小学生

・定員：80名（保護者・引率者を除く）

・申込期限：2026年6月12日 17:00まで ※定員になり次第締め切りとさせていただきます。

・主催：株式会社サンキョウテクノスタッフ

・特別協力：工学院大学附属中学校・高等学校

https://www.js.kogakuin.ac.jp/

■持ち物

・ボール（持っている方）

・シューズ（トレーニングシューズでも可）

・飲み物

■申し込み方法

1.サンキョウテクノスタッフのLINEアカウント「キャリメリ」を友だち登録

https://page.line.me/402exvht

2.初回アンケートに回答

3.LINEメニューの「イベント」タブから「バレーボールフェスタ in 八王子」を選んで申し込み

※申し込みは保護者の方が行ってください。締切：6月12日17:00（定員80名になり次第締切）

■キャリメリとは

サンキョウテクノスタッフが自社運用をしている求人情報サイトです。工場・製造系、オフィス・サービス系といった日常の仕事はもちろんのこと、リゾート地のホテル・旅館などで働くリゾート系（住み込み）の求人も多く取り扱っています。

■会社概要

会社名：株式会社サンキョウテクノスタッフ

所在地：愛知県豊橋市西幸町幸22-2

代表者：代表取締役 三原 昇

HP：https://sankyo-gr.com/

■公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/caremeri_sports/

X：https://x.com/sankyo_gr

■お問い合わせ

株式会社サンキョウテクノスタッフ 事業企画室

TEL：053-246-7017