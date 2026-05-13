【業務提携】株式会社給与アップ研究所とEvo Ventures株式会社、企業成長支援に向けた相互紹介体制を構築

株式会社給与アップ研究所

株式会社給与アップ研究所（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋 恭介）は、企業の成長支援・投資支援を手がけるEvo Ventures株式会社（代表取締役：落合 俊之）と、顧客企業の成長支援を強化するための業務提携を締結しました。

本提携により、両社の顧客基盤およびサービスを相互に連携し、企業の組織課題と事業成長課題を包括的に解決する体制を構築してまいります。

■ 提携の背景（社会的課題・両社の強み）

近年、多くの企業では「事業成長」と「組織強化」を同時に実現する必要性が高まっています。

しかし現場では、

■ 事業は成長しているが組織体制が追いつかない

■ 評価制度が機能せず、成長人材の育成が進まない

■ 経営戦略と人事制度が分断されている

といった課題が顕在化しています。

Evo Ventures株式会社は、企業の成長支援や投資領域において、経営戦略や事業拡大のサポートを行ってきました。

一方、株式会社給与アップ研究所は、人事評価制度内製化プログラム『ジョブオペ(R)』を通じて、業務棚卸・KPI設計・行動評価・生産性可視化を一体化した組織改善支援を行っています。

企業成長においては、「事業戦略」と「組織運用」の連動が不可欠です。

両社の強みを掛け合わせることで、より実践的で再現性の高い成長支援を実現できると判断し、本提携に至りました。

■ 提携の目的と取り組み内容

本提携の目的は、両社の顧客に対し、事業成長と組織強化を両立する支援体制を構築することです。

主な取り組みは以下の通りです。

■ 期待される効果

■ 両社代表コメント

- 両社顧客への相互紹介による支援領域の拡張- 「事業成長×人事評価」をテーマとした共同提案の実施- 組織と事業の成長を連動させる支援モデルの構築- 経営者向けセミナー・勉強会の共同開催- 事業成長と組織強化の同時実現- 経営課題に対する包括的なソリューション提供- 評価制度の定着による組織パフォーマンス向上- 顧客企業の企業価値向上- 中長期的な成長基盤の確立

株式会社給与アップ研究所 代表取締役 高橋 恭介

「企業の成長には、事業戦略と組織運用の両輪が不可欠です。Evo Ventures様との提携により、より多くの企業に対して“成果につながる組織づくり”を提供できる体制が整いました。」

Evo Ventures株式会社 代表取締役 落合 俊之

「企業の持続的な成長には、事業拡大だけでなく、それを支える組織体制の整備が不可欠です。給与アップ研究所様との協業により、より本質的な成長支援を提供してまいります。」

■今後の展開

今後両社は、相互紹介による支援体制を強化するとともに、経営者向けの共同セミナーや勉強会を定期的に開催してまいります。

また、「事業成長×組織成長」をテーマとした統合支援モデルの確立を目指し、導入企業の成功事例創出と横展開を進めていく予定です。

【会社概要】

株式会社給与アップ研究所

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階

設立：2021年1月

資本金：37,750,000円

代表者：代表取締役 高橋 恭介

URL：https://www.salary-up.com/

事業内容：

- 生成AI評価制度「壁打ち」プラン- 「営業まるごとDX」工数予実伴走支援サービス- 人事評価コンサルタント認定講座