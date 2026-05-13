【東京ソラマチ(R)】「ちいかわ」×「東京ばな奈」のポップアップショップが期間限定OPEN！初登場の新作クッキーサンドやトートバッグセットも

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開する「東京ばな奈ワールド」は、「ちいかわ」と“むちゃうま”なコラボレーション！2026年5月18日(月)～5月31日(日)まで、東京ソラマチ(R) イーストヤード1F 10番地「空の小町」に出店いたします。

https://www.tokyobanana.jp/products/banana_chiikawa.html(https://www.tokyobanana.jp/products/banana_chiikawa.html)

【コラボ第2弾】「ちいかわ」×「東京ばな奈」“むちゃうま”クッキーサンドが初登場！

イラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品「ちいかわ」と東京土産No.1(※)の「東京ばな奈」がコラボレーション。2026年3月にはコラボスイーツ第2弾として、ちいかわたちが描かれたクッキーサンドが新発売しました。そんな最新作『ちいかわクッキーサンド バナナミルク味』が東京ソラマチ(R)1F イーストヤード 10番地「空の小町」に初登場！ぜひこの機会にサクサク食べちゃう、“むちゃうま”クッキーサンドをめしあがれ♪

※過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2月5日-7日 )〉

取扱商品

■初登場！『ちいかわクッキーサンド バナナミルク味』

コラボスイーツ第2弾はちいかわたちが描かれたクッキーサンドが新発売。香ばしく焼き上げた薄焼きのラングドシャクッキーには、はみ出るようにバナナミルク味のチョコレートをサンド。バナナの優しい甘さと、まろやかなミルクが相性抜群です。サクサク軽やかな食感に、ついついもう1枚食べたくなっちゃう、そんなクッキーサンドです。

18枚入はオリジナルステッカー付き！おくちの周りにクッキーをつけて満足そうなちいかわ、ハチワレ、うさぎのステッカーがランダムで1枚ついてきます。パッケージから飛び出てきたような、愛くるしいデザインを楽しんでくださいね。



※ 12枚入にはオリジナルステッカーはつきません。

※ 18枚入にはオリジナルステッカーがつきます。

【商品名】ちいかわクッキーサンド バナナミルク味

【価 格】12枚入 1,850円(本体価格 1,713円)、18枚入 2,700円(本体価格 2,500円)

※包装紙がけはございません。

※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。

■新絵柄が仲間入り！『ちいかわバナナプリンケーキ』

フルーティな味わいのバナナプリンカスタードとほろ苦キャラメルクリームのダブルクリームを、ふわふわに焼きあげたスポンジケーキで包み東京ばな奈らしさあふれる“むちゃうま”なケーキに仕上げました。口いっぱいにほおばれば、楽しい日も、ちょっとハードな日も、いつでも笑顔にしてくれそうなバナナプリンケーキです。

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に加え、「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の新絵柄が仲間入り！食べるのがもったいなくなるほどかわいいスポンジケーキの絵柄は全6種類。細部にもこだわって、ちいかわたちの愛くるしさを表現しました。どの絵柄が入っているかは開けてみてのお楽しみ！

8個入パッケージには、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のオリジナルステッカーがランダムで1枚入っています。オリジナルステッカーも新デザインですので、スマートフォンにはさんだり手帳に貼ったりして楽しんでくださいね。

※ 4個入にはオリジナルステッカーはつきません。

※ 8個入にはオリジナルステッカーがつきます。

【商品名】ちいかわバナナプリンケーキ

【価 格】4個入 853円(本体価格790円)、8個入 1,706円(本体価格1,580円)

※ 1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。

※ 個包装の絵柄は3種類ありますが、1箱に全て揃わない場合がございます。

※ 個包装とお菓子の絵柄のキャラクターの組み合わせはランダムとなります。

■ちいかわたちといっしょにお出かけ♪『ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ（単品）』

「ちいかわ」×「東京ばな奈」限定のオリジナルイラストのトートバッグは、表も裏もキラキラした瞳のちいかわたちと目が合うデザイン。側面には東京ばな奈のかぶりものからひょっこり顔をだすちいかわたち。反対側には「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」も勢揃いしています！360度、どこから見ても楽しめるバッグに仕上げました。

内側にはちいかわたちと「東京ばな奈」のシルエット柄の生地を使用。小物を入れるのに便利なジッパーは「ちいかわ」の特製チャーム付きです。さりげなく付いたタグも可愛い、細部までこだわり抜いたトートバッグ。ぜひちいかわたちと色々なところへお出かけしてくださいね♪

【商品名】ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ（単品）

【価 格】1,350円(本体価格 1,228円)

催事情報

【期 間】2026年5月18日(月)～5月31日(日)

【場 所】東京ソラマチ(R) イーストヤード1F 10番地「空の小町」

【営業時間】10:00～22:00

※表示の価格は参考小売価格です。

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。あらかじめご了承ください。

「ちいかわ」とは

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍「ちいかわ なんかちいさくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日(金)より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。

ちいかわ情報総合サイト：https://chiikawa-info.jp

東京ばな奈ワールドとは

公式HP

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)

公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドの売上で世界一(※3)を獲得しました。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※1 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2月5日-7日 )〉

※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日

※3 ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月～12月に実施したカスタムリサーチによる。