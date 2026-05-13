マッチング率にこだわる新卒採用イベント「JOB HUNT」、給食事業を展開するハーベストへ導入

株式会社HRteam

株式会社HRteamが運営する小規模・対面型の新卒採用イベント「JOB HUNT（ジョブハント）」が、給食事業を展開するハーベスト株式会社（以下、ハーベスト）の新卒総合職採用において導入されたことをお知らせいたします。

本イベントの導入により、ハーベストにおける「選考への歩留まり」や「知名度による母集団形成の難しさ」といった課題を解決し、自社に真にマッチした学生との出会いを実現しています。

■ 導入の背景と課題

ハーベストの新卒総合職採用では、これまで大手ナビサイトやダイレクトリクルーティングを中心に母集団形成を行っていました。

しかし、複数名が一気に参加する説明会では学生を惹きつけることが難しく、次回の選考へ繋がりにくいという「歩留まり」に大きな課題を抱えていました。

また、総合職は他業界ともバッティングしやすく、ネームバリューのある企業と並んだ際に知名度で埋もれてしまうという難しさもありました。

そうした中、学生と時間をかけて直接話せる小規模イベントを探す過程で、当社の「JOB HUNT」をご導入いただく運びとなりました。

■ 「JOB HUNT」選定の決め手

小規模イベントを探す中で、過去には50人規模の中規模イベントに参加したこともありましたが、一方通行な説明をしてスカウトを出すだけの形式では実績に繋がりませんでした。

数あるイベントの中から「JOB HUNT」の導入を決定した決め手は、価格面の魅力に加えて、HRteamが「集客」に非常に力を入れている点でした。

どんなにイベント形式が自社に合っていても、集客力がなければ効果は出せません。

他社イベントとも比較検討した結果、集客に対する熱量と信頼感がJOB HUNTを選ぶ最大の理由となりました。

■ 導入後の効果と実績

イベントに出展した結果、参加する学生の質が高く、自社とマッチする人材が多いことを実感しています。

特に、対面でのグループワークを通じて、学生の考え方や話を聞く姿勢といった人間性を直接測ることができる点は、対面イベントならではの大きなメリットです。

また、休憩時間の過ごし方や他社の説明を聞いている様子など、オンラインでは見えない「リアルな姿」を確認でき、その後の面談でのアプローチを一人ひとりに合わせて変えることが可能になりました。

こうした取り組みと、学生の就活状況や懸念点を細かく共有するHRteam専任担当者の手厚い伴走サポートもあり、すでに26卒で1名、27卒で2名の入社承諾という確かな採用実績に繋がっています。

■ ハーベスト株式会社が大切にする採用スタンス

同社では、自社を無理に「押し売り」することはせず、面接ではなく「面談・会話形式」を通じて学生の就活における悩みを引き出すことを大切にしています。

自社に合わなければ正直に伝え、逆にその学生の良いところを見つけて他業界への可能性も含めたフラットなフィードバックを行っています。

イベント参加時もなるべく多くの社員を動員し、「1対1」で学生と向き合える体制を構築することで、“個と個”の丁寧なコミュニケーションを通じたマッチング精度の高い採用を実現しています。

採用ページはこちら :https://www.harvest-corp.co.jp/recruit/

■ 「JOB HUNT」について

JOB HUNT」は、企業と学生の深い相互理解を実現する小規模・対面型の新卒採用イベントです。

独自の集客ノウハウと、専任コンサルタントによる細やかな伴走サポートで、企業の採用課題解決と内定承諾までを強力にバックアップします。

お問い合わせ・資料請求

「新卒採用の母集団が足りない」「選考辞退や早期離職を減らしたい」という採用ご担当者様、経営者様に向けて、導入事例集や詳細資料を公開しております。

下記URLよりお気軽にお問い合わせください。

法人様向け窓口：

https://hr-team.co.jp/contact/(https://hr-team.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=harvest)

会社概要

社名： 株式会社HRteam

URL： https://hr-team.co.jp

本社所在地：東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー4階

代表取締役：上原 一輝

設立： 2013年1月

従業員数：457名（※2025年4月現在、正社員・アルバイト含む）

事業内容：人材紹介事業

採用コンサルティング事業

採用イベント事業

ソーシャルリクルーティング事業

採用関連事業