日モナコ外交樹立20周年記念「MONACO SAKE AWARD 2026」エントリー募集中！新たにスパークリング、クラフトサケ、果実酒などの部門を新設。

■ モナコ大公殿下が自らグラスを傾ける、華やかな交流の場

モナコsakeアワード 日本事務局MONACO SAKE AWARD 2926 最終審査会場の様子

「MONACO SAKE AWARD」は、地中海に面したモナコ公国にて開催されるアワードです。本大会の最大の特徴は、モナコ公国元首であるH.S.H. アルベール2世大公殿下が自ら最終審査のテイスティングを行う点にあります。現地のトップソムリエやVIPの方々とともに、造り手の皆様が丹精込めたお酒を直接楽しんでいただく、華やかなお披露目の機会となっています。

■ 20周年を祝し、新たなジャンルへ門戸を拡大

2026年は、日本とモナコの外交樹立20周年という記念すべき節目の年です。このお祝いの年を祝すため、本アワードの主軸である伝統的な「日本酒」に加え、乾杯の席を彩る「スパークリング」の募集を大々的に行います。

さらに、ヨーロッパで関心が高まっている「果実酒（梅酒・柚子など）」や、自由な発想から生まれる「クラフトサケ」「どぶろく」、そして特別枠として「日本ワイン」のカテゴリーを新設いたしました。

■ 日本国内、そして世界の醸造家からのエントリーを歓迎

本アワードは規模の大小を問わず、情熱を持って酒造りに挑むすべての醸造家の皆様に開かれています。日本の多様で素晴らしいお酒との出会いを心待ちにしているモナコの方々へ、あなたの一本を届けてみませんか。エントリーは7月3日（金）まで受け付けております。

■募集概要

＜新設部門＞

・スパークリング部門（発泡性日本酒）

・果実酒部門（果実酒）

・SAKE＆バラエティ部門（どぶろく、クラフトサケ〈発酵時にフルーツやハーブなどの副原料を加えたその他の醸造酒〉、アルコール度数12度以下の低アルコール日本酒など）

・日本ワイン・エキシビション（日本ワイン・スパークリングワイン）



MONACO SAKE AWARDは2026年で第6回を迎える日本酒の国際コンペティションです。

一次審査はモナコの五つ星ホテル「ル・メリディアン・ビーチプラザ」でモナコソムリエ協会が担当し、最終審査と授賞式はVIP社交場「ヨットクラブ・ド・モナコ」で開催されます。



審査員には、アルベール2世大公殿下、モナコ公国宮殿料理長、一流ホテルやレストランのエグゼクティブシェフ、トップソムリエ、各国のVIPなどが参加します。



本大会の主役は日本酒で、純米大吟醸から本醸造までカテゴリーによる優劣を設けず、老舗から新しい蔵まで公平に審査されます。



■ MONACO SAKE AWARD 2026 審査部門および賞について

MONACO SAKE AWARD 2026では、以下の10種類の賞を決定いたします。最高栄誉である「グランプリ」を除き、各賞は複数の銘柄が受賞する場合がございます。



【最高賞および特別賞】

●グランプリ

審査員の加点方式による評価において、最も高得点に輝いたお酒に与えられます。



●マリアージュ賞

本年のテーマ食材に沿って、最も相性が良いと思われるお酒に与えられます。

2026年のマリアージュ賞の食材は、『ポルチーニ茸（Porcini）』です。



●【各部門 ゴールド賞】

それぞれの部門において、優れた評価を獲得したお酒に与えられます。



・純米大吟醸・大吟醸部門（対象：純米大吟醸、大吟醸）

・純米吟醸・吟醸部門（対象：純米吟醸、吟醸）

・純米・本醸造部門（対象：純米、本醸造）

・普通酒部門（対象：普通酒）

・スパークリング部門（対象：発泡性日本酒）

・果実酒部門（対象：果実酒）

・SAKE＆バラエティ部門（対象：どぶろく、クラフトサケ（発酵時にフルーツやハーブ等の副原料を加えたその他の醸造酒）、アルコール度数12度以下の低アルコール日本酒など）

・日本ワイン・エキシビション（対象：日本ワイン・スパークリングワイン）

ぜひ、この機会にエントリーをご検討ください。



＜MONACO SAKE AWARDエントリーページ＞

https://monacosake.com/entry/entry2026.html



＜募集概要＞

●エントリーについて

・複数銘柄でのご応募も可能です。

・生酒は審査対象外です。

・1銘柄につき4本(1本あたり500ml以上)必要です。

・市販のもの、あるいは、本アワード用に企画されたお酒など未発表のお酒も受け付けております。

・国際航空輸送に耐えられるかたちの梱包にご協力ください。（化粧箱・緩衝材の使用など）

・エントリー酒は、厳選した上で、10月(予定)にモナコの審査員によるテイスティングが行われます。

・お預かりした エントリー酒は、主催者管理のもと審査まで指定冷蔵倉庫にて大切に保管いたします。

後日、関連イベントにて使用する可能性がございます。

・ご応募は公式サイト「https://monacosake.com」 からのみ受けつけます。



＜エントリー期限＞

・2026年7月3日(金)17時までです。また、記入が未完成のエントリーは受理できません。



＜発送先＞

・エントリー完了後、ご登録のe-mailアドレス宛に「発送に関するご案内」をお届けいたしますので、そちらの資料をご参照ください。

・納品場所は埼玉県内の倉庫です。

※お酒の倉庫必着は2026年7月10日（金）AMです。

締切間際は混雑いたしますので、余裕をもってご準備ください。



＜出品料について＞

・日本国内の銀行口座にお振込をお願いいたします。

・審査出品料 55,000円 （税込）

※1エントリー毎に審査出品料がかかります。

※審査出品料のお振込は2026年7月3日(金)までにお願いいたします。

・エントリー完了後、振込先口座番号・エントリー番号をご登録のe-mailアドレス宛にお届けいたします。

・お振込時には「エントリー番号」に続けて「社名又は酒造名」をご記入してください。

※迷惑メールの対策などでドメイン指定を行っている場合、メールが受信できない場合がございます。「@monacosake.com」を受信できるよう設定しておいてください。



過去の受賞酒はこちらから

2025年：https://monacosake.com/

2024年：https://monacosake.com/2024.html

2023年：https://monacosake.com/2023.html

2022年：https://monacosake.com/2022.html

2021年：https://monacosake.com/2021.html



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有限会社プラネット・リンク内 モナコSAKEアワード 日本事務局

お問合せ：info@monacosake.com

URL：https://monacosake.com/