大分県内初、国立病院機構 別府医療センターに「赤ちゃんの頭のかたち外来」を開設

株式会社ジャパン・メディカル・カンパニー

株式会社ジャパン・メディカル・カンパニー（東京都中央区、代表取締役CEO 大野秀晃、以下当社）は、独立行政法人 国立病院機構 別府医療センター（大分県別府市）において、乳児の頭のかたち（ゆがみ）を専門に扱う「赤ちゃんの頭のかたち外来」が開設されたことをお知らせします。本外来は、大分県内の医療機関として初めて「頭のかたち外来」を新規開設し、ヘルメット治療の提供体制を整備する取り組みとなります。

本外来では、赤ちゃんの頭のかたちに関する相談に対し、医学的根拠に基づいた頭蓋健診とエックス線撮影等による病的変形の鑑別診断を行い、適正な評価を実施します。そのうえで、月齢や発達段階、症状の程度に応じて、ホームケアの指導・経過観察・必要な検査や治療選択肢の提示を行い、地域における適正な診療導線の確立を目指します。

│開設の背景：相談ニーズの増加と専門的評価につなげる導線づくり

赤ちゃんの頭のかたちに関する相談は、生活様式や育児環境の変化、SNS等における情報の氾濫を背景に増加傾向にあります。また、SIDS（乳幼児突然死症候群）予防のための仰向け寝の生活指導が広く行われていることも背景の一つとして、向き癖による位置的頭蓋変形が顕在化しやすい状況があります。

こうした状況を踏まえ、地域の中核医療機関において、鑑別を含む適正な頭蓋健診と分かりやすい説明、必要時に専門的評価へつなぐ導線の整備が求められています。

2025年12月の別府市議会において、同議会議員 穴井宏二氏が「0歳からの頭のかたち・ヘルメット治療」を一般質問され、頭蓋変形の原因や治療開始時期、費用負担のあり方などが具体的に議論されました。公的な場で論点が整理され、正確な情報に基づく議論が進んでいることは、赤ちゃんの頭のかたちに関する課題やヘルメット治療に対する社会的理解が着実に深まっていることの表れと捉えています。なお、5月20日に大分にて当社が共催する「大分小児頭のかたちセミナー2026」に穴井議員にもご参加いただき開会のご挨拶を頂戴する予定です。

参考URL：べっぷ市議会だより No.181 2026年2月1日号(https://www.city.beppu.oita.jp/gikai/10press/pdf/press_r08/no181.pdf)

│外来の特長：鑑別を含む評価と、段階的な治療選択の提示

本外来では、位置的頭蓋変形と頭蓋縫合早期癒合症等の病的頭蓋変形の鑑別を含め、医師の診察に基づき適正な評価を行います。

診断結果に基づき、月齢や発達に合わせたケア（例：体位調整、タミータイム等）の案内や経過観察を行い、治療の必要性が認められる場合にはヘルメット治療を含む選択肢を提示します。保護者の抱える不安に対し、評価・説明・次のアクションが整理された受診体験を提供することで、適正な診療導線の確立を後押しします。

│一般社団法人日本ヘルメット治療評価認定機構の認定について

別府医療センターは一般社団法人日本ヘルメット治療評価認定機構の「認定治療医療機関」となっています。同機構は頭蓋健診およびヘルメット治療の質の担保を目的に、医療機関・医師に対し所定の要件を設定しています。

- 所属する医師が機構の認定研修（※注）を受講し、認定試験に合格していること- 頭蓋健診と頭蓋矯正治療を行う大学病院・こども病院の実地見学を行うこと- 鑑別診断に必要なエックス線等の設備を保有していること

認定医療機関において、エックス線（レントゲン）やCTによる適正な頭蓋健診を行い、病的要因を除外したうえで必要な場合のみヘルメット治療を導入することが、同機構が推奨する「頭のかたち外来」と「適正なヘルメット治療」です。

なお、本外来を担当する別府医療センター小児科医長 古賀寛史先生、形成外科医長 進来塁先生は、同機構認定の「第7回 位置的頭蓋変形に対するヘルメット適正治療研修会」に参加し、位置的頭蓋変形と病的頭蓋変形の鑑別、保護者への説明のあり方、記録・リスクマネジメント、多職種連携による受診導線の整理、ならびに海外の診療現場の知見共有など、適正な頭蓋健診とヘルメット治療を支える実務的な論点を学んでいます。こうした学びを踏まえながら外来の準備を進めることで、受診時の評価から説明、必要時の対応までがより丁寧に行われる体制づくりにつながることが期待されます。

関連サイト：一般社団法人日本ヘルメット治療評価認定機構(https://jcqht.org/)

※認定研修について：赤ちゃんの頭のゆがみ、適正診療の「標準化」へ 医師・助産師・弁護士・シンガポールの専門医が東京に集結(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000147.000046445.html)

（古賀先生のコメント掲載）

│別府医療センターについて：地域周産期医療の拠点として赤ちゃんの健やかな成長を支える

別府医療センターは、483床を備える国立病院機構の基幹病院であり、大分県東部エリアの「地域周産期母子医療センター」として、NICU（新生児集中治療室）を完備した高度な周産期・小児医療を担っています。

この強固な医療基盤のもと、新たに「赤ちゃんの頭のかたち外来」を整備しました。妊娠・出産から産後ケアまでを包括的にサポートしてきた同院が、専門的な相談窓口を明確にすることで、県内における適正な頭蓋健診と治療選択へのスムーズな導線を実現。地域のご家族に、より一層の安心と健やかな育児環境を提供してまいります。

参考リンク：別府医療センター 赤ちゃんの頭のかたち外来(https://beppu.hosp.go.jp/shinryoka/sonota/shonika/atama.html)

│別府医療センター 外来担当医よりコメント

別府医療センター小児科医長 古賀 寛史先生

【略歴】

1999年 長崎大学卒業

1999年 福岡市立こども病院 小児科

2000年 九州大学医学部附属病院 小児科

2001年 国立病院機構 九州医療センター 小児科

2002年 綜合病院 山口赤十字病院 小児科

2005年 大分県立病院 新生児科

2009年 国立病院機構 別府医療センター 小児科

【学会活動】

日本小児科学会

日本成育医療学会

日本周産期・新生児医学会

日本人類遺伝学会

日本遺伝カウンセリング学会

赤ちゃんの頭の形が気になる、かかりつけ医で頭蓋変形を指摘された-そのようなご不安をお持ちの保護者の方、またご紹介を検討されている先生方へ、このたび大分県ではじめて頭蓋形態外来を開設いたしました。これまでは大分県外への受診が必要な状況が続いていました。患者様とご家族が身近な場所で相談・治療を受けられる環境を整えてまいります。

本外来では、以下の２点を中心に診療を行います。

1. 頭蓋変形の正確な診断：頭蓋縫合早期癒合症など治療を要する病的頭蓋変形と位置的斜頭症との鑑別を行います。

2. 位置的斜頭症に対するヘルメット療法：頭蓋骨の成長が活発な生後早期に専用のヘルメットを装着することで、頭の形を整える治療です。適切な時期に開始することが効果につながるため、気になる症状がある場合はお早めにご相談ください。

別府医療センター形成外科医長 進来 塁先生

【略歴】

2012年 大分大学卒業

2014年 兵庫県立こども病院 形成外科

2016年 大分市医師会立 アルメイダ病院 形成外科

2020年 別府医療センター 形成外科医長

これまで、赤ちゃんの頭のゆがみに悩みながらも、「どこに相談すればいいのか分からない」「大分県内には専門の窓口がない」と諦めていたご家族も多かったのではないでしょうか。

私たちは、そうした切実な声にお応えしたいという想いから、この度大分県で初となる「頭のかたち外来」を開設いたしました。当外来では小児科と密接に協働し、まずは「病的な変形（頭蓋縫合早期癒合症など）」ではないか、治療が必要な状態か、医学的根拠に基づいた正しい診断を行います。

丁寧な診察を通じて、ご家族の不安に寄り添い、お子様の健やかな成長を共にサポートしてまいります。

どうぞお気軽にご相談ください。

│地域医療との連携および医療従事者向けの啓発について

同院における「赤ちゃんの頭のかたち外来」の開設に伴い、大分県内の医療機関や地域の小児科医・産婦人科・助産師・保健師等、小児新生児医療に携わる医療従事者へ正確な情報を届けることを目的に、2026年5月20日（水）に「大分小児頭のかたちセミナー2026」（主催：大分県東部小児科医会）を会場参加とオンライン参加のハイブリッド形式で開催します。

【セミナー概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46445/table/161_1_f64372caf52a1d0b60607d13f12b3e77.jpg?v=202605131252 ]

頭蓋健診と頭蓋矯正治療について、いま知っておくべき最新の知見を学んでいただける機会となっております。

本セミナーは医療従事者の方であればどなたでもご参加が可能です。参加をご希望されます方はこちら（choice@japanmedicalcompany.co.jp）までお問い合わせください。

│今後の展望：適正な頭蓋健診の普及と、診療導線の均てん化へ

当社は、医療機器の開発・製造・提供に加え、適正な頭蓋健診と適正なヘルメット治療の標準化・均てん化に資する学術的知見の蓄積と共有を重要な取り組みと位置付けています。本外来の開設を契機に、医療機関と連携しながら、鑑別を踏まえた適正な診療導線の整備を後押しし、赤ちゃんとご家族が安心して相談できる環境づくりに貢献してまいります。

・製品情報：Qurum Fit（クルムフィット）

株式会社ジャパン・メディカル・カンパニーは、長年にわたり頭蓋形状矯正ヘルメットの製造と開発に取り組んできました。このたび、脳神経外科、小児科、新生児科、小児外科、形成外科の専門医とともに開発検討委員会を立ち上げ、共同開発を実施。その成果として誕生したのが、最先端の3Dプリンタ技術を駆使して製造された日本製ヘルメットであるクルムフィットです。東京発の下町ベンチャーとして、荒川区にある自社工場で完全自主製造をしています。

クルムフィットは、高い通気性を備えた設計によりムレを防ぎ、快適な使用感を実現しています。ヘルメット本体だけでなくクッション部分も水洗いが可能で、衛生面にも配慮されています。赤ちゃんのために細部までこだわり抜かれたデザインと機能性が特徴で、快適さと効果を両立させた製品です。

日本国内の信頼ある医師との共同開発によるプロダクトとそのプロダクトを用いた優れた医療サービス体制が評価され、シンガポール最大の女性・小児医療専門の公立病院であるKK Women’s and Children’s Hospitalでもクルムフィットを用いた頭蓋矯正治療が採用されています。

当社は製品の高い品質だけでなく、治療の安全性と信頼性を確保するための体制にも注力しています。当社製品を取り扱う医師には、必ず一般社団法人日本ヘルメット治療評価認定機構認定の研修会「位置的頭蓋変形に対するヘルメット適正治療研修会」への参加をお願いしています。また、治療経験を持つ先行施設（大学病院またはこども病院）での診療への実地見学を通じて、より治療サービスに対する深い洞察を得ていただいています。ヘルメット治療導入後も継続的に研修会に参加していただくことで、最新の知識と技術を共有し続ける仕組みを整えています。

こうした取り組みは、親御様が安心して頭蓋健診やヘルメット治療を受けられる環境を提供するため、一般社団法人日本頭蓋健診治療研究会の理事を中心とした専門医と協力して進めているものです。

「最高の安心」をお届けするために。私たちは、ヘルメット治療の導入からその後のフォローアップまで、製品だけでなく徹底した品質管理とサポート体制を通じて赤ちゃんとそのご家族を支えています。私たちは、未来の医療を支える革新的な製品づくりを通じて、安心と健康を提供し続けてまいります。

https://babyhelmet.jp/product/

・株式会社ジャパン・メディカル・カンパニーについて

当社は、最先端の3Dプリンティング技術を用いて医療のカタチを革新するものづくりベンチャーです。130年にわたり培われた技術と精神を基盤に、乳児用頭蓋矯正ヘルメットのリーディングカンパニーとして、医学的エビデンスに基づいた「適正な頭蓋健診」と「適正なヘルメット治療」の普及に取り組んでいます。

その高い安全基準と専門性は、高度な診断能力を求められる専門医療機関から厚い信頼を寄せられており、全国の大学病院・こども病院といった小児専門医療機関における採用施設数は国内最多（※注）を誇ります。 私たちは、全国の基幹病院とのネットワークを通じ、すべての赤ちゃんが安心して質の高い医療を受けられる環境（均てん化）の整備を目指しています。

当社は1897年創業の鉄鋼メーカーの大野興業を前身とし、130年にわたり培われたものづくりの技術と精神を基盤に成長を続けてきました。

1999年に積層造形技術（3Dプリント）を駆使したリバースエンジニアリングを導入し、耳小骨などのヒト骨模型の製法で特許を取得。手術前シミュレーション用3D模型の分野で、数々の術前症例模型や教育練習用模型の開発に至りました。現在では脳神経外科・耳鼻咽喉科領域を中心に、手術前シミュレーションや認定医試験等の場面で当社模型を用いたハンズオントレーニング等にご活用いただいています。

2012年には初の国産 頭蓋矯正ヘルメット「Aimet（アイメット）」を脳神経外科医と共同で開発、2018年にジャパン・メディカル・カンパニーとして独立いたしました。

現在は頭蓋矯正用ヘルメット「Qurum Fit（クルムフィット）」「Qurum（クルム）」や乳児の頭蓋変形の程度を簡便に計測できる「赤ちゃんの頭のかたち測定アプリ」、ヘルメット治療を支援する「metto（メット）アプリ」等の開発・製造・販売を行い、医療分野における新たな価値創出を目指しています。

ヘルメットを用いた累計症例数は20,000症例以上の実績があり、ヘルメット治療のさらなる認知拡大を図るとともに、頭蓋形状矯正という概念そのものと疾病啓発の普及に取り組んでまいります。

※注：2026年3月当社調べ。国内の大学病院・小児医療センターにおける頭蓋矯正ヘルメットの採用施設数として

■社名：株式会社ジャパン・メディカル・カンパニー

■設立：2018年5月

■代表取締役CEO：大野秀晃

■事業内容：医療機器の開発・製造・販売、医療雑品の開発・製造・販売

■URL：https://japanmedicalcompany.co.jp

株式会社ジャパン・メディカル・カンパニーのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/46445

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株式会社ジャパン・メディカル・カンパニー コーポレイト・デザイン室 柳本 瑞穂

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