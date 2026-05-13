【子どもの笑顔があふれる教室へーーあなたの教育実践・研究を聞かせてください】第24回学事出版教育文化賞、論文募集開始！

学事出版株式会社

学事出版株式会社は、日本各地の様々な教育実践を幅広く紹介することで、教育関係者の新たな取り組みを奨励し、学校教育の質向上の一助となることを目指した第24回学事出版教育文化賞の論文募集を開始しました。

学事出版教育文化賞は、小社の創立40周年を記念し創設され、今回で24回目を迎えます。教育文化賞（最優秀賞）、優秀賞、雑誌賞を選出し、各受賞論文は小社雑誌に掲載。特に優れたものは書籍化も行っております。昨年度は一昨年の111本からさらに増え、過去最多の140本のご応募をいただきました。

教育にたずさわる個人、団体、学校であればどなたでも応募できます。教育界での注目も高まりつつあります。子どもたちの笑顔があふれる教室へ――。あなたの教育実践・研究を聞かせてください！

選考委員よりメッセージ

詳細はこちら :https://www.gakuji.co.jp/news/n120532.html

秋田喜代美氏

（学習院大学文学部教授）

教育実践の工夫が、子どもたちの明日への希望を創り、それが力を育てます。

先生方の実践の知恵をぜひ論文にしてください。楽しみにしております。

村井正美氏

（読売新聞東京本社編集局次長兼地方部長）

教育現場で奮闘されている教師のみなさん。日々積み重ねている、その創意工夫は、ほかの先生にとって大いに参考になるはずです。オリジナルな取り組みをぜひお寄せください。

妹尾昌俊氏

（教育研究家・OCC教育テック大学院大学教授）

論文を書くことで視野が広がり、思考が深まると思います。アウトプットは最良のインプット。みなさまの実践と考察、ぜひお寄せください。

募集要項

■募集テーマ

以下の教育に関わるテーマの実践・教育について、自由に論じてください。

学校経営／学級経営／教材開発・研究／学習指導／生徒指導

特別支援教育／学校事務／その他の教育実践や教育研究

■昨年度受賞作品

- 教育文化賞「共生型国語科教育のための実践研究 ―教科書コーパスとAI支援によるJSL児童の持続可能な学びのデザイン―」田中 祐輔氏（筑波大学人文社会系教授）『月刊高校教育 2026年5月号』に掲載：https://www.gakuji.co.jp/book/b10168037.htmlウェブサイトでも全文公開中：https://www.gakuji.co.jp/company/cc10503.html

- 優秀賞（2点）「児童の多様な解釈を許容する学級自治 ―学級通貨と会社活動を通した自己決定と協働の意義―」 氏家 拓也氏（武豊町立緑丘小学校 教諭）『月刊生徒指導 2026年5月号』に掲載：https://www.gakuji.co.jp/book/b10168053.html「多様な育ちを前提とした学校プラットホームの再構築」 新座市立第二中学校（小関 直 校長）『月刊高校教育 2026年6月号』に掲載：https://www.gakuji.co.jp/book/b10169217.html

- 「学校事務」賞「電話交換設備の更新、いえ、学校のコミュニケーションの刷新です」岡 利旨久氏（香川県立視覚支援学校 事務部長）『学校事務2026年4月号』に掲載：https://www.gakuji.co.jp/book/b10160973.html

- 「月刊生徒指導」賞「誰もができる生徒指導の体制づくりに向けて」濱本 健氏（広島市立東浄小学校 教諭）『月刊生徒指導2026年6月号』に掲載：https://www.gakuji.co.jp/book/b10169215.html

- 「月刊高校教育」賞 該当なし

※歴代の教育文化賞受賞論文はこちらから全文お読みいただけます。

https://www.gakuji.co.jp/company/cc10503.html

■審査の観点

■応募対象

- テーマの新鮮さ、着眼点、オリジナリティ- 教育的意義・価値- 内容の普遍性- 実践の成果- 構成力、表現力

教育にたずさわる個人、団体、学校（幼稚園・保育所、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専門学校、短大、大学、フリースクール、サポート校、ＮＰＯ法人等）からの投稿を幅広く受け付けいたします。

■論文執筆要領

・提出していただく論文は、未発表のオリジナル論文に限ります。

・論文はＡ4判、横書き、1ページあたり40字×30行で5ページ以内を目安に作成してください。

・本文は6,000字以内とし、関連の図表等は数点程度としてください。別添資料は受領しかねます。

・論文の投稿は、1人1本までとさせていただきます。

■応募・論文提出締切

応募締切 2026年8月31日（月）必着

論文提出締切 2026年9月30日（水）必着

■入選者発表

2027年1月中旬頃に弊社ウェブサイト上にて発表し、表彰式を1月下旬に行います。

＊入選者には12月中旬までにご連絡します。

■各賞および副賞

■応募方法

- 教育文化賞 ・・・賞金10万円・トロフィー- 優 秀 賞 ・・・賞金5万円・トロフィー- 雑 誌 賞「学校事務」賞、「月刊高校教育」賞、「月刊生徒指導」賞・・・各誌の年間購読1年分※受賞論文は小社雑誌に掲載、特に優れたものは書籍化を行っております！

【応募受付】

以下のURLから応募フォームにアクセスし必要事項をご記入の上、送信してください。

応募フォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet4MB8Jg0dUcNmL-U5tr13C9dVNuKy6SPU9UqI_669N4E-oA/viewform

※ご記入いただく「タイトル」および「概要」は応募時点の仮のもので結構です。

【論文提出】

応募フォーム送信後、完成した論文の電子データ（PDFまたはWord）を添付の上、以下のメールアドレス宛にお送りください。

提出先メールアドレス：bunkasho2026[a]gakuji.co.jp

[a]を@に変更してください。

お問い合わせ先

学事出版教育文化賞 事務局

E-mail：bunkasho2026[a]gakuji.co.jp

[a]を@に変更してください。

※審査結果に関する質問・問い合わせにはお答えしません。

※ICT機器やソフトウェアの操作に関する質問・問い合わせにはお答えしかねます。

※応募論文は返却しません。

学事出版教育文化賞とは？

学事出版教育文化賞は、学事出版創立40周年を記念して2003年に創設されました。全国の教育関係者のすぐれた教育実践を発掘・顕彰することを通して、教育関係者の皆さまの新たな取り組みを奨励し、教育の質向上の一助となることを目指す社会貢献事業です。毎年、全国から多くの論文の応募があり、すぐれた実践は当社から書籍化されることもあります。

学事出版教育文化賞 詳細：https://www.gakuji.co.jp/company/cc10502.html

※第22回・第23回「学事出版教育文化賞」表彰式より

会社概要

会社名：学事出版株式会社

代表取締役：鈴木宣昭

所在地：東京都千代田区神田神保町1-2-5 和栗ハトヤビル3F

事業内容：教育関連図書・教材の出版

コーポレートサイト：https://www.gakuji.co.jp/

公式Twitter（X）：@gakuji_shuppan

URL: https://twitter.com/gakuji_shuppan

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