【プリュスオー】爽やかで透明感溢れる 夏季限定【紫陽花シリーズ】が今年も数量限定で発売！

株式会社多田

株式会社多田 （本社：兵庫県神戸市）は、ブランド累計販売数4,100万個*¹突破のヘアケアブランド『plus eau（プリュスオー）』から、初夏の限定フレグランス“紫陽花”シリーズを、2026年５月上旬より数量限定で発売いたします。

とろける質感と感動の指通りへ導く「メロウシャンプー＆メロウトリートメント」、熱ダメージケアに着目した洗い流さないトリートメント「メロウオイル」が紫陽花をイメージした限定デザインと香りを纏い、華やかに彩ります。

■今年も紫陽花の華やかなデザインで初夏を彩る

今年も「メロウシャンプー＆メロウトリートメント アジサイの香り」が登場。

各商品の容器カラーはあえて統一せず、それぞれ異なるブルーやパープル系の色を取り入れ、紫陽花が群生している美しさを再現。紫陽花に滴る雨の雫を表現しました。お風呂場を紫陽花の限定ボトル容器で彩り、爽やかな初夏のフレグランスで夏の訪れを目と香りから楽しんでみませんか？

また、一昨年に限定発売し、ユーザーの方から多数の再販希望の声をいただいていた「メロウオイル アジサイの香り」が、今年は復活して限定登場。

「シャンプー＆トリートメント アジサイの香り」と共通のフレグランスなので、併せて使用することでより豊かな香りを楽しめます。

雨上がりに美しく咲く紫陽花をイメージした限定ボトルと、涼やかな初夏の香りに包まれて一足早い夏の訪れを愉しんでみませんか？

■香りへのこだわり

雨が滴る紫陽花をイメージした、爽やかでふわっと甘い「アジサイの香り」。

紫陽花やスイセンのほんのりと甘いフローラルをメインに、上品で優しいムスクとフリージアが香り立ちます。

湿気で少し憂鬱な気分もリフレッシュさせてくれるような香りです。

■商品特徴

プリュスオー メロウシャンプー＆トリートメント アジサイの香り

シルク*²＆カシミヤケラチン*³配合で、とろける質感と感動の指通りへ導く、プリュスオーメロウシャンプー＆トリートメントから、夏季限定「アジサイの香り」が数量限定発売。ダメージケアはもちろん、洗い上がりの“髪の質感”にこだわり抜いた処方で、毛髪補修成分が髪の内側まで浸透補修。柔らかな手触りの“スルふわ素髪”に仕上がります。

プリュスオー メロウシャンプー＆トリートメント アジサイの香り

ヘアアイロンやドライヤーなど髪の熱ダメージケアに着目。熱ダメージ補修成分配合*⁴で、ドライヤー前後のダメージケアが1本で叶う、洗い流さないタイプのオイルトリートメントです。とろける質感でなめらかな指通りのツヤ髪へ導きます。

「シャンプー＆トリートメント アジサイの香り」と共通のフレグランスなので、併せて使用することでより豊かな香りを楽しめます。

■商品概要

商品名：メロウシャンプー＆トリートメント アジサイの香り 限定セット （通常品メロウシャンプー＆トリートメント トライアル２包付き）

内容量：450ml／450ml／(10ml+10ml)×2

価格：3,300円（税込）

商品名：メロウオイル アジサイの香り

内容量：90ml

価格：1,540円（税込）

■発売日／流通

発売日

2026年５月上旬から随時発売

取扱

LOFT、PLAZA、shop in、ドン・キホーテ、アットコスメストア などバラエティショップや各ECストアにて

※店舗によって陳列開始日が異なる為、店頭発売日の表記についてはメーカー発送日とさせていただきます。

*¹：plus eauシリーズ累計出荷実績（2026年3月末時点）

*²：加水分解シルク（毛髪補修成分）

*³：加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）（毛髪補修成分）

*⁴：γ-ドコサラクトン、メドウフォーム-δ-ラクトン（毛髪補修・保護成分）

■plus eauとは

サロンアイテムでしか感じられない仕上がりや質感をコンセプトにした、理想的で扱いやすい髪質に導くためのヘアケアブランド。サロン品質のプロダクトを、ホームケアにも取り入れやすい価格帯で商品化することにこだわっています。発売以来多くのお客様にご愛顧いただき、ブランド累計販売数4,100万個を突破*¹。美容師の皆様がサロンワークで使いやすく、お客様のセルフユースにも配慮した、ホームケアとしても取り入れやすい、再現性の高い質感づくりを目指しています。取扱サロンほか、PLAZAやLOFTなどバラエティショップ、ネット通販でも販売しております。

ブランドサイト：https://pluseau.jp/

公式通販サイト：https://betopstore.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/plus_eau/

公式X (旧Twitter)：https://X.com/plus_eau/