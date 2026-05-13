シンガポールの「特別な一軒」を、もっと確実に。 レストランにフォーカスしたサイト『JointRestaurant』が本格始動！

JOINT FOOD & BEVERAGE SINGAPORE PTE. LTD.

納得のいくレストラン選びをしたいとき、溢れかえる口コミに翻弄され、本当に行きたいお店を見失ってしまうことはありませんか？

今、注目されているシンガポールの豊かな食文化の中から、期待を裏切らないレストランを厳選した『JointRestaurant』(https://www.jointrestaurant.com/ja(https://www.jointrestaurant.com/ja?utm_source=pr_times&utm_medium=link&utm_campaign=2026_press))を本格始動いたしました。活気あるホーカー文化を支える姉妹サイト『JointHawker』(https://www.jointhawker.com/ja(https://www.jointhawker.com/ja?utm_source=pr_times&utm_medium=link&utm_campaign=2026_press))に対し、本サイトは「特別な時間」を求める皆様のナビゲーターとなることを目指します。

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情報の「精度」と「温度感」を両立させる、2つのこだわり

私たちは単なるレストランリストを作るのではなく、シンガポールの食の魅力を独自の視点で編集し届けるメディアでありたいと考えています。そのために2つの指針を徹底しています。

1. 「棲み分け」から生まれる、上質なマッチング

シンガポールの食文化は日常の「ホーカー」と人生を彩る「レストラン」という、明確な二面性を持っています。私たちはその重要性を尊重し、あえてサイトを完全に分離・独立させました。情報のノイズを徹底的に排除することで皆様が理想の食空間へ最短距離で辿り着ける環境を整えています。

2. 効率化に逆行する「泥臭い」までの編集スタイル

掲載情報は単なるデータの羅列ではありません。AIによる自動生成が主流となる今だからこそ、私たちは「人の目」を通したプロセスを最重視しています。レストランが発信する情報をベースに、専門スタッフがその優位性や魅力を整理し、最適なプロモーション構成をサポートします。

数値やデータだけでは見えてこない、レストランとしてのこだわりや空間の質。私たちはそれらを正確に捉え、利用者の皆様の納得感につながる「確かな情報」として発信することを大切にしています。

サービスの特長と主要コンテンツ

「JointRestaurant」は、利用者となる皆様とレストランの双方に価値あるコンテンツを提供します。

・プレミアム・レストランカタログ

ビジネスや記念日のための確かな一軒となるレストランを厳選し掲載。オーナーやシェフの想い、看板メニューの魅力を担当スタッフが丁寧に汲み取り、その「らしさ」を最大限に引き出した紹介ページとして仕上げます。

・シンガポールの「今」を届ける体験レビュー

シンガポールの文化やトレンドを発信する一環として、食文化にとどまらず最新の観光スポットや美容、現地生活に役立つ実用情報などを幅広く網羅。現地の空気感や背景にある文脈までを捉え、ライターチームが独自の視点で一歩踏み込んだ取材を行い、よりディープで密度の濃いコンテンツを制作・配信します。

・こだわりに応える詳細検索機能

エリアやジャンルはもちろん、予算、アワード受賞歴、ハラール・ヴィーガン等のポリシー、さらには具体的な利用シーンまで。多角的なフィルタリングによって、その瞬間の気分や目的にぴったりの一軒をスムーズに見つけ出せます。

・自分だけの「食のアーカイブ」を作る会員機能

気になるレストランを保存できるクリップ機能に加え、訪れたことのあるレストランについては個人のレーティング、同伴人数、料金、プライベートなメモを記録可能。あなただけの「シンガポール美食録」をサイト内で育てていくことができます。

【飲食店様向け】本格稼働を記念した無料掲載キャンペーンを実施

本サイトの目的は、価値あるレストランと、それを求めるお客様が出会うことです。その一歩を歩むパートナーとして、無料掲載パッケージをご用意しました。

- サイト掲載料：最大3ヶ月間無料- 店舗詳細ページの作成・公開手数料：無料（専門スタッフが作成を代行）

※初回に限り、上記無料サービスを適用させていただきます。お申し込みについては弊社サイトの 無料お試しプラン申込フォーム(https://www.jointrestaurant.com/ja/entry_requests/new?utm_source=pr_times&utm_medium=link&utm_campaign=2026_press) よりお手続きいただけます。

私たちは、オーナーの皆様、シェフの皆様が守り続けてきた「こだわり」を、それを必要とするお客様へと的確に届けるパートナーでありたいと考えています。まずは、私たちと共に作り上げる紹介ページが、どのようにユーザーの関心を喚起するのか、その質をリスクなくご体感ください。