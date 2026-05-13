Betta｜【 フェーズフリー認証を取得 】ベッタ キャリーミー！ / 〈 新生児から使える 〉軽量・コンパクト、簡単に装着できるベビースリング

株式会社ズーム・ティー

小児科医考案の「ドクターベッタ哺乳びん」をはじめベビー用品を製造・販売する株式会社ズーム・ティー（本社：東京都港区 / 代表取締役：河合 とも子）が開発した、ベビースリング「 ベッタ キャリーミー！」が、この度、フェーズフリー認証を取得しました。

フェーズフリー認証

フェーズフリー認証（PF認証）は、商品やサービスが日常時も非常時も価値を持つことを証明するための制度です。Phase Free（フェーズフリー）＝ 日常時と非常時のフェーズ（社会の状態）からフリーにして、生活の質（QOL）を向上させようとする、防災に関わる新しい概念。いつも使っているモノやサービスを、もしものときにも役立つようにデザインしようという考え方のもと、一般社団法人フェーズフリー協会より認証を取得した商品やサービスには「フェーズフリー認証マーク」を表示することができます。認証された商品は、日常生活でも災害時でも役立つことが評価されています。

「いつも」と「もしも」の育児環境の安心に貢献

認証取得の背景

ベビースリング「ベッタ キャリーミー！」は、器具を極力省いたシンプルな設計により、軽量でコンパクトに携帯可能です。必要なときに素早く装着できる点や、袋状の立体構造により赤ちゃんを安定して包み込める点も特長です。日常の外出や家事の合間でも使いやすく、その利便性が非常時の迅速な避難行動や安全な抱っこへと自然につながる点が評価されました。

こうした点から、日常と非常をシームレスにつなぐ思いやりを備えた抱っこ紐として、この度フェーズフリー認証の取得に至りました。

いつもの暮らしと同じ感覚で、いざという時でも負担なく使える安心感と、特別に備えを意識することなく自然に災害への備えを日常的に続けられる点が、本製品ならではの特長です。赤ちゃんとの暮らしに寄り添い「いつも」と「もしも」を支えます。

Betta Carry me！（ ベッタ キャリーミー！）

2003年に自社企画で開発し、発売からロングセラーでご好評頂いている「ベッタ キャリーミー！」。

より快適に。より安全に。を追求しながら、たくさんの改良を重ねてきました。日本製だからこそ製造工場との距離が近く、顔を見ながら丁寧な改良を実現。品質にこだわり、日本の職人が1枚1枚きめ細やかに縫製を行っているベビースリングです。

折りたたむと手帳サイズにまでコンパクトになり、赤ちゃん連れの移動の際に便利な携帯性や、赤ちゃんの成長に合わせた抱き方の変化に対応できる点などが評価され、キッズデザイン賞やペアレンティングアワードを受賞しています。

ベッタ独自の立体裁断により袋の底が丸くなっているため、赤ちゃんが動いても安定感のある抱っこができます。赤ちゃんとお母さんの安全性を考え、耐荷重実験を実施済み。商品の軽さやシンプルな設計を保ちながら安全性を考慮した結果、今のかたちになりました。

ベッタキャリーミー！概要- 発売から20年以上を経て、累計販売数32万個以上のロングセラー- 新生児から使用でき、簡単に装着できるベビースリング（抱っこひも）- サイズ調整が可能で男女兼用のため保護者間で共有しやすく、シンプルな構造- 軽量・コンパクトに折りたため、日常から非常時まで持ち運びやすい- 独自の立体縫製により着用中のねじれを防ぎ、赤ちゃんの落下リスクを軽減- 家庭で気軽に洗濯でき、すぐ乾くため、いつでも清潔- キッズデザイン賞、ペアレンティングアワードを受賞- 安全、安心の日本製。抱っこ紐のSG基準にある乳幼児身体保持確認（ 標準 7 動作＊ ）について、QTEC（一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター）により「異常なし」認定済みの商品

＊ １.左右に傾く、２.左右にねじる、３.前に屈む、４.後ろに反る、５.軽く飛び跳ねる、６.両手を上下する、７.前に屈み片手を下げ、床から10cmまで片手の指先を下げる。各動作において、乳幼児が落下しないことを確認する検査



赤ちゃんとの今しかない貴重な時間を、できる限りたくさん抱っこして欲しい。

どんな時も「ベッタ キャリーミー！」で、赤ちゃんと安全に過ごしていただきたいと願っております。

商品WEBサイト

URL：https://betta.jp/collections/baby-sling

ブランド紹介

Betta（ベッタ）

Betta way, Better story ー 赤ちゃんや育児中のママパパを笑顔にしたい。生まれてくる大切な赤ちゃんには、安心・安全な「本物」を使って欲しい。かけがえのない子育てという時間がハッピーでありますように。赤ちゃんと家族に寄り添い想いを込めて、ベッタは「ファーストタッチは本物を」の理念のもと商品と感動をお届けします。

URL：https://betta.jp/

Official Web Site :https://betta.jp/

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電話 ｜ 03-3486-5300

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