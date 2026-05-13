医療機器リユースの株式会社グリーンメディカル、国際支援3団体への継続寄付を開始

株式会社グリーンメディカル

株式会社グリーンメディカル（本社：東京都江東区、代表取締役：岡本 美紀）は、CSR（企業の社会的責任）活動の一環として、2026年1月より「セーブ・ザ・チルドレン」「国境なき医師団」を含む国際支援3団体への継続的な寄付（マンスリーサポート）を開始いたしました。本業である医療機器リユース事業を通じて培った「医療を支える」という志を、寄付という形で世界の最前線へ届けます。

※各支援団体への登録手続きは先行して完了しており、今月より全団体への継続的な寄付金（マンスリーサポート）の支払いが正式に開始されました。

グリーンメディカルのCSR活動はこちら :https://www.green-medical.co.jp/csr/

【背景：医療の現場を支える、もう一つの方法】

当社は創業以来25年間、中古医療機器の再整備と流通を通じて、国内外の医療環境の整備に尽力してまいりました。日々、多くの医療現場と向き合う中で痛感しているのは、「医療は、機器だけでは成り立たない」という事実です。

私たちは医療機器を届けることはできますが、現地で直接メスを握ったり、病気の子どもたちを介抱したりすることはできません。だからこそ、命の最前線で活動する方々を「後方から支える力」として、寄付を通じた経済的な支援を行うことが、私たちの果たすべきもう一つの責任であると考え、今回の決定に至りました。

【支援の概要：海を越える「支援の循環」】

2026年1月より、以下の3団体に対し、毎月各10,000円の継続的な寄付（マンスリーサポート）を実施いたします。

◇公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

日本を含む世界約110ヶ国で活動する、子ども支援専門の民間・非営利の国際組織です。

◇特定非営利活動法人 国境なき医師団日本

民間で非営利の医療・人道援助団体です。紛争地や自然災害の被災地、貧困地域などで危機に瀕した人びとに、独立・中立・公平な立場で緊急医療援助を届けています。

◇国際支援を行うその他1団体

海を越えて届く「医療機器の支援」と、最前線の人々を支える「寄付による支援」。

この2つが重なり合うことで、より広がりと奥行きのある「支援の循環」を実現してまいります。

【代表取締役社長のコメント】

創業から25年、私たちは中古医療機器のリユースを通じて、数えきれないほどの医療現場を見つめてきました。私たちの手を通した一台の機器の向こう側には、現場の方々が日々懸命に繋ごうとしている『命』があります。

コーポレートサイトにも掲げている通り、私たちの願いは『一人でも多くの命を救いたい』。その一心で走り続けてきましたが、機器を届けるだけでは手が届かない現実もあります。

自分たちが直接メスを握ることはできません。でも、最前線で戦う人たちの背中を支えることはできる。今回の寄付は、そんな私たちの祈りにも似た決意です。医療機器という『モノ』を届けるだけでなく、その先にある『命』を救うための循環を、これからも社員一同、全力で作り続けてまいります。

代表取締役：岡本 美紀

【今後の展望：25周年からその先へ】

当社は2025年9月より第25期を迎え、韓国支店の設立や東北支店の開設など、事業を急速に拡大させています。しかし、規模が大きくなればなるほど、社会に対する責任も重くなります。 今後も企業としての存在意義を追求し、「医療機器リユース」と「社会貢献活動」の両輪で、世界中の命に貢献できる企業を目指し続けます。

■ 会社概要

会社名：株式会社グリーンメディカル

所在地：東京都江東区辰巳2-4-4 Imas Canalside 2F

代表者：代表取締役 岡本 美紀

設立：2001年

URL：https://www.green-medical.co.jp

CSRページ：https://www.green-medical.co.jp/csr/