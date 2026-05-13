2026年3月期の主要業績のお知らせ

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBI損害保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小野尚）の2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の決算概要について、お知らせいたします。

＜収益について＞

新たなTVCMの展開をはじめとするマーケティング施策に加え、「価格.com 自動車保険 満足度ランキング2026」の3部門で1位を獲得するなど、多くのお客さまからご評価いただいたことで、主力商品である自動車保険の販売が好調に推移しました。また、パートナー企業とのアライアンスを通じて、がん保険を中心とした保険商品やサービスをお届けすることで、お客さまの裾野を拡大していくことにも邁進してまいりました。こうした取り組みが奏功し、2026年3月末時点の保険契約の加入者数※1は139万人を超えました。その結果、元受正味保険料※2が64,556百万円（対前期比11.8%増）、正味収入保険料※3が45,551百万円（同15.1%増）、保険引受収益が45,577百万円（同15.1%増）、経常収益が46,819百万円（同15.8％増）となり、いずれも過去最高を更新いたしました。

＜費用について＞

一方、保険引受費用が32,149百万円（対前期比17.1%増）、営業費及び一般管理費が12,007百万円（同5.8%増）、その他経常費用が8百万円（同9.6%減）となり、経常費用は44,715百万円（同14.5%増）となりました。

＜利益について＞

この結果、当期の経常利益は2,103百万円（対前期比51.0%増）、純利益は1,706百万円（同40.7%増）となり、いずれも過去最高を更新いたしました。

※ 本決算概要は、公認会計士または監査法人の監査の対象外です。

※1 自動車保険・火災保険・がん保険の保有契約の加入者数です。団体がん保険の被保険者数を含みます。

※2 元受正味保険料は、ご契約者さまからお預かりした保険料から諸返戻金を控除した額で、損害保険会社の売上規模を示す指標のひとつです。

※3 正味収入保険料は、ご契約者さまからお預かりした保険料(元受正味保険料）から再保険料を加減した額で、損害保険会社の売上規模を示す指標のひとつです。

2025年度（2026年3月31日現在）貸借対照表

2025年度中（2025年4月1日から2026年3月30日まで）損益計算書

◆SBI損保について

SBI損保は総合的な保険事業を展開するSBIインシュアランスグループの一員で、「新しい時代に、新しい保険を」という企業理念のもと、最先端の保険商品と最高水準のサービスを提供することで、お客さまに「安心と安全」をお届けしています。テクノロジーの力で新たな価値を創造し、SBIグループ各社のシナジーを発揮することでさらなる飛躍に向けチャレンジし続けます。

【 会社概要 】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98438/table/533_1_2cdd4c0e23d4d3c921012a71f3c49f9c.jpg?v=202605131252 ]

◆SBIインシュアランスグループについて

SBIインシュアランスグループは、日本のインターネット金融のパイオニアであるSBIグループの保険事業を担う企業グループです。保険持株会社であるSBIインシュアランスグループ株式会社（東証グロース市場上場）のもと、SBI損保を含む事業会社8社が一体となって総合的な保険事業を展開しています。

「顧客中心主義」の徹底という基本方針のもと、保険分野におけるさまざまな付加価値を創造し、さらなる顧客基盤の拡大を続けることで企業価値の向上に努めます。