「質問を待つ AI」から「自ら考えて動く AI」へ。レブコム、「MiiTel Synapse Copilot」で「Copilot Plus」機能を提供開始

株式会社RevComm

株式会社 RevComm ( レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史 ) は、提供するAIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」の新機能として、蓄積された会話データをAIが自律的に分析・提案する新機能「Copilot Plus（ミーテル シナプス コパイロット プラス）」を提供開始します。

【 本リリースのポイント 】- 「1件の分析」から「すべての会話データをまたいだ横断的な分析」へ：これまで横断分析は「MiiTel Phone」での通話もしくは「MiiTel Meetings」「MiiTel RecPod」での会議内に限られていました。本リリースにより、通話と会議データをサービス横断して解析・提案できるようになります。- 「ユーザーが質問する」から「AIが自律的に動く」へ：今後、一問一答の応答型から、自ら必要な情報を参照し、示唆を導き出すAIへと進化していきます。- データの価値を組織全体に循環させ、人や企業に貢献するAIへ：今後、自己成長や経営判断に重要な情報を必要なタイミングで能動的に届け、データの価値を組織全体に循環させ、一人ひとりの社員や企業経営に貢献するAIへと進化していきます。

開発の背景：録音・蓄積しているのに、活かせていない

音声解析AI「MiiTel」を活用する企業では日々膨大なデータが蓄積されています。しかし「録音して終わり」「議事録から先の分析は手作業」という状態が多くの組織で課題となっており、データを活かしきれていません。

レブコムでは、2025年7月に生成AIアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」を実装しました。ユーザーや管理者は「MiiTel Synapse Copilot」を活用し、個別の通話に対する示唆を得ることができるようになりました。生成AI技術の急速な進化を受け、電話・オンラインや対面でのサービスを横断して分析し、「ハイパフォーマーに共通するトーク」や「失注リスクの傾向」といったマクロ分析に役立てたいという期待が高まりました。

こうした期待に応え、生成AIが自律的に情報を参照・統合し、組織が求める示唆を提供できる新機能「Copilot Plus」を開発しました。

「Copilot Plus」の特長

- AI が複数サービスをまたいで横断的な分析を実行「Copilot Plus」は、生成AI が「どのデータを参照すべきか」を判断し、「MiiTel Phone」「MiiTel Meetings」「MiiTel RecPod」という複数のサービスをまたいでマクロ分析を行い示唆を提案する機能です。「先月の商談のうち、受注案件の会話の特徴は何か」「今週の対応でクレームに発展したパターンはあるか」といった問いに対し、AI が思考をループさせながら段階的に回答を導き出します。これにより、蓄積されたデータの価値を組織全体のナレッジとして最大限に活用できます。- 個人の活用から、組織全体の活用へAI が組織全体のデータを俯瞰することで、活用の深度をチーム・部門・経営層へと広げます。営業チームでは、ハイパフォーマーの知見を自動抽出して横展開することで、個人の経験に依存しない組織学習を実現します。管理職は複数メンバーの傾向を即座に把握でき、コーチングの質が高まります。経営層にとっては、現場の生の声から市場動向を掴むための情報基盤となります。

「Copilot」からの進化

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37840/table/357_1_0c6895aa9a9ea714365069ff4359161c.jpg?v=202605131252 ]

今後の展望ー「応答する AI 」から「提案する AI 」へ

今後さらに機能を拡張し、ユーザーの質問を待つだけでなく、AI が能動的に示唆を届ける体験を提供します。

チームの活動サマリーや注目すべき傾向をダイジェストとして自動配信したり、管理職や経営層向けにレポートを自動生成したりする機能拡張を予定しています。将来的には外部ツールとの連携まで担い、業務フロー全体の変革を視野に入れています。

「MiiTel」は、データを記録するツールから、組織の意思決定を変える知的基盤へと進化します。蓄積されたコミュニケーションデータが組織の競争力に直結する世界を実現していきます。

RevComm は「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと、音声技術と AI の力で企業の生産性向上に貢献してまいります。

株式会社 RevComm 会社概要

「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術と AI により、コミュニケーション課題を解決する企業です。電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、AIビジネスアシスタント「MiiTel Synapse Copilot」の提供を通じて会話データのプラットフォーム化を実現し、経営判断や意思決定に変革をもたらします。

2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES(R) 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。

企業名 ： 株式会社 RevComm

所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目 4 番 1 号 丸の内ビルディング 28 階

代表者 ： 会田 武史

事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発

企業サイト： https://www.revcomm.com/ja/

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