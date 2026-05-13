IOS（口腔内スキャナ）導入歯科医院は20ヶ月で約1.5倍に拡大。IOS導入医院の傾向と導入予測モデルの精度検証結果についてまとめたレポートを無料提供

ミーカンパニー株式会社

ミーカンパニー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：前田 健太郎 以下「当社」）は、歯科診療所における「光学印象」の最新の届出動向（2026年4月時点）を、医療ビッグデータ「SCUEL DATABASE」と分析サービス「SCUEL Analytics」を用いて分析しました。

その結果、光学印象届出医院は2024年8月の8,983施設から2026年4月時点で13,403施設へと約1.5倍に拡大し、全国歯科医院の20.4%が届出済みであることが明らかになりました。本日、IOS関連メーカー・歯科企業向けにターゲティング戦略をまとめたホワイトペーパー『光学印象（IOS）届出歯科医院の傾向と販売機会』を無料ダウンロードにて提供します。

あわせて、本レポートで扱う歯科データベースや分析の考え方をより体系的に整理できる無料オンデマンドセミナーを、WHITE CROSS株式会社との共催で開催します。

▼ IOS導入医院の傾向について：ホワイトペーパー無料ダウンロード(https://scueldata.me/news/202605_IOS_whitepaper_registration/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202605_IOS_whitepaper_registration)

▼ 歯科マーケティングの基礎とデータ活用入門（無料）：お申込み（締切：2026年5月21日） (https://scueldata.me/news/webinar_dental_wcme_20260526/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=webinar_dental_wcme_20260526)

調査背景

光学印象（IOS：口腔内スキャナー）届出歯科医院の傾向と販売機会

2022年4月の診療報酬改定で新設された「光学印象」は、口腔内スキャナを用いて窩洞を直接印象採得・咬合採得した場合に評価される施設基準です。

当社は2024年12月、「光学印象」届出施設のデータ分析と、将来的な届出ポテンシャルの予測に関する調査結果を公表しました（2024年12月3日プレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000098.000011087.html)）。

それから約20ヶ月が経過した現在、市場の実態と、当時構築した予測モデルの精度を最新データで検証する時期を迎えています。

本ホワイトペーパーでは、2024年8月時点と2026年4月時点の2時点比較を軸に、１.市場の現状、２.20ヶ月の変化分析、３.予測モデルの実証、４.ターゲティング推奨の4つのフェーズで分析結果をまとめました。

調査概要

主な調査結果

- 調査手法：SCUEL DATABASEに基づき、SCUEL Analyticsで多角的に分析- 比較時点：2024年8月 vs 2026年4月（約20ヶ月）- 対象施設：全国の歯科医院 約65,587施設- 分析項目：施設基準、スタッフ構成、院長属性、推計患者数、HP掲載キーワード等 計300項目以上1.光学印象届出医院は20ヶ月で約1.5倍に拡大- 2024年8月：届出施設数 8,983施設／届出率 13.4%- 2026年4月：届出施設数 13,403施設／届出率 20.4%- 純増 約 +4,420件 / 増加率 +49.2%

全国の歯科医院の約20%が、光学印象による保険診療を実施できる体制を整える段階に到達しました。

2.IOS導入医院のプロファイル傾向は2024年と同水準で安定

「規模が大きく・新しく・若手院長が運営し・患者数が多く・矯正治療を実施」という医院像は2024年8月時点と同傾向。また、「歯科外来診療医療安全対策加算」「1日外来30人以上」「3科目以上標榜」「歯科衛生士3人以上」等の主要項目で、両時点の構成比差はほぼ同水準を維持。市場が拡大しても、新規届出医院は既存導入医院と同じ特徴を持つことが確認されました。

3.市場成熟に伴う4つの新しい変化の兆し- 地域差の縮小：東京都の届出率の差 -3.3% → -2.0% に改善- 個人開業院への浸透：A群の個人開業比率が 47.4% → 50.2% へ上昇- 自費・審美志向の鮮明化：HPキーワード「インプラント」+40.5pt、「矯正歯科」+38.6pt、「ホワイトニング」+38.2pt が新たに強い予測因子に- 高稼働院との結びつき強化：1日外来30人以上の差分が +25.8% → +34.6% に拡大4.予測モデル「5つの特徴」は20ヶ月後も精度を維持

2024年9月時点の「光学印象」未届出施設について、5つの特徴項目への該当数とロジスティック回帰スコアによる予測モデルを構築。5ヶ月後、20ヶ月後の2回、実測データで精度を検証しました。

- 5ヶ月後（2025年2月）：ハイポテンシャル群（5項目該当・ロジ回帰0.5以上）の11.4%が届出に転換／ロー群（4項目以下）は2.3%にとどまる／ハイ群／ロー群 約 5.0倍- 19ヶ月後（2026年4月）：ハイ群 27.7%が届出に転換／ロー群 5.9%にとどまる／ハイ群／ロー群 約 4.7倍

時間が経過しても倍率がほぼ一定であり、5つの特徴によるスコアリングが「届出する医院」を識別する有効なフレームワークであることが、2回の独立計測で実証されました。

ホワイトペーパー『光学印象（IOS）届出歯科医院の傾向と販売機会』を無料公開

本調査の詳細結果と、IOSメーカー・販売代理店向けのターゲティング戦略に関する全18ページのホワイトペーパーを、無料ダウンロード形式で提供します。

ホワイトペーパー無料ダウンロード :https://scueldata.me/news/202605_IOS_whitepaper_registration/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202605_IOS_whitepaper_registrationIOS導入医院の傾向について：ホワイトペーパー無料ダウンロード

【主な掲載内容】

まとめ

- PART 1：2026年4月時点の市場規模・導入医院の特徴・HPキーワード分析・地域分布- PART 2：20ヶ月の変化分析（市場拡大の規模感、変わらない傾向、新たな兆し）- PART 3：予測モデル「5つの特徴」フレームワークと、20ヶ月後の精度実証- PART 4：未届5.2万件のTier分類と、優先5セグメント定義

本調査では、2024年8月から2026年4月までの20ヶ月間で光学印象届出医院が約1.5倍（+4,420件）に拡大した一方、導入医院の基本プロファイルが2024年時点と同水準で安定していることが確認されました。当社が2024年に構築した予測モデル「5つの特徴」フレームワークについても、ハイ群／ロー群の届出転換倍率が5.0倍 ≒ 4.7倍と時間経過後も同水準を維持しており、実測ベースで予測精度が実証されました。

SCUELでは、今後も歯科医療市場の動向把握、医療機器メーカーの営業・マーケティング活動を支援するデータと分析の提供に努めてまいります。

SCUEL DATA SERVICEについて

本調査で活用した歯科医院データベース「SCUEL DATABASE」と、それを用いた分析サービス「SCUEL Analytics」は、当社の総称ソリューション「SCUEL DATA SERVICE」として提供しております。医薬・介護・福祉に関する各種データベースも保有しています。

SCUEL 歯科データベース：https://scueldata.me/dental/(https://scueldata.me/dental/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

【関連セミナーのご案内】

歯科マーケティングの基礎とデータ活用入門ターゲティングから施策設計までを体系的に解説

本ホワイトペーパーで示したターゲティングの考え方や施策設計について、より体系的に理解いただくため、WHITE CROSS株式会社との共催でウェビナーを開催します。歯科データベースの説明や、歯科業界特有の流通構造を踏まえた「誰に・どのように届けるか」の設計を、データ活用の観点から基礎から解説する内容で、新任・異動直後の方や、顧客分析等を実施される方におすすめです。

ウェビナー視聴申し込み（無料） :https://scueldata.me/news/webinar_dental_wcme_20260526/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=webinar_dental_wcme_20260526歯科データベースの説明や、データ活用の観点を解説

ミーカンパニー株式会社について

歯科マーケティングの基礎とデータ活用入門

ミーカンパニー株式会社は、2010年設立以来、医療機関・薬局・介護・障害福祉データベース「SCUEL(R)（スクエル）データベース」を構築してきました。「データでこれからの日本の医療・介護を支えること」を事業理念とし、高鮮度で精緻なデータベースの提供を通じて、地域包括ケアシステムの実現や、患者と医療、家族と介護をつなぐことを推進します。

■ 本件に関するお問い合わせ先

ミーカンパニー株式会社

〒105-0012 東京都港区芝大門 2-5-5 住友芝大門ビル 6F

電話番号：03-6457-8579

ホームページ：https://mecompany.me/