祝！いいふろ会員200万人達成！大感謝のSNSキャンペーンを開催抽選で20名様にいいふろギフト券2万円分をプレゼント！

GENSEN HOLDINGS株式会社

全国に75施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川崎俊介）が運営する公式会員サービス「いいふろ会員」の会員数が200万人を突破いたしました。

これを記念し、2026年5月12日（火）18:00より「祝！いいふろ会員200万人 大感謝キャンペーン」を開催いたしております。

■キャンペーン概要

本キャンペーンでは、いいふろ会員にご登録のうえ、対象の公式SNSアカウントをフォローし、キャンペーン投稿に「いいね」&「リポスト」いただいた方の中から、抽選で20名様に大江戸温泉物語グループでご利用いただける宿泊券「いいふろギフト券」2万円分をプレゼントいたします。

新規登録の方だけでなく、既に登録済みの方も対象です。

キャンペーンの詳細はこちら :https://x.gd/D4HfX

■応募期間

2026年5月12日（火）18:00 ～ 5月26日（火）23:59まで

■賞品内容

大江戸温泉物語グループで使える宿泊券「いいふろギフト券」2万円分×20名様

※TAOYAブランドを含む全国の対象施設で利用可能

■応募方法

本キャンペーンは、InstagramおよびX（旧Twitter）からご応募いただけます。

＜対象公式アカウント＞

【Instagram】

・大江戸温泉物語グループ【公式】：https://x.gd/ZuyfP

・TAOYA【公式】：https://x.gd/lmQH6

・大江戸温泉物語わんわんリゾート【公式】：https://x.gd/fGQSV

【X】

・大江戸温泉物語グループ【公式】：https://x.gd/l5PtR

■応募手順

1. 上記いずれかの公式SNSアカウントをフォロー

2. キャンペーン投稿に「いいね」&「リポスト」

3. 「いいふろ会員」に会員登録

（任意）キャンペーン投稿に「泊まりたい宿」をコメントいただくと当選確率がアップ！

※既存会員の方は登録不要

■当選発表・賞品発送について

・当選者にはSNSのダイレクトメッセージにてご連絡いたします

・発送は2026年7月頃を予定しています

■応募条件・注意事項

＜プレゼント応募条件について＞

・本キャンペーン終了時に対象のSNSアカウントのうちいずれかをフォローしていること

・いいふろ会員登録が完了していること

・日本国内在住の18歳以上の方

・複数応募は可能ですが、同一人物の複数当選は無効となります

・当選連絡後、期日までに返信がない場合は無効となる場合があります

・「いいふろ会員」のご登録はお一人様につき1アカウントとさせていただいております。複数のメールアドレス等を用いた重複登録はご遠慮ください。

＜賞品について＞

・入湯税は別途お客様でのご精算となります

・いいふろギフト券には有効期限がございます。ご注意ください

・ご希望のホテル・宿につきましては、お客様自身でご予約ください

・ギフト券は釣り銭のお渡し、現金とのお引替え、お払戻しはいたしませんのでご了承ください

・ギフト券のご提示はチェックイン・ご精算の際にお願いいたします

※いいふろギフト券の詳細はこちらをご覧ください（https://www.ooedoonsen.jp/gift/）

＜その他＞

・当選DMのなりすましには十分にご注意ください

・DMで個人情報を送付しないようご注意ください

・本キャンペーンは各SNSの主催するプロモーションではありません

・本キャンペーンに関するお問い合わせは受け付けておりません

・本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。あらかじめご了承ください

■いいふろ会員とは

「いいふろ会員」は、入会費も年会費も無料の大江戸温泉物語グループの公式会員サービスです。

会員ステータスは「グリーン」「ゴールド」の2種類でステータスごとにお得な会員特典をご用意しています。

＜主な特典＞

・宿泊料金10％OFF

・会員限定プランの利用

・会員限定クーポンの利用

温泉旅行をよりお得に楽しめる会員制度として、多くのお客様にご利用いただいています。

詳細はこちら：https://x.gd/nqDAJ

■大江戸温泉物語グループについて

全国に温泉ホテル・宿を展開する大江戸温泉物語グループは、気軽に楽しめる温泉宿として、幅広いお客様にご利用いただいております。ファミリー旅行、カップル旅行、ペット同伴旅行など、多様なニーズに対応した施設を全国で運営しています。

詳細はこちら：https://x.gd/5VtNa

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社

■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階

■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月）

■代表取締役 川崎 俊介

■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開

（大江戸温泉物語グループとして全国75施設。2026年5月現在）

■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/