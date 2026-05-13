新茶シーズン到来！世界のお茶20ブランド以上が集結「お茶浪漫～ようこそ奥深いお茶の世界へ～」を開催

株式会社小田急百貨店

小田急百貨店新宿店7階のイベントスペースでは、5月20日（水）～25日（月）の6日間、「お茶浪漫～ようこそ奥深いお茶の世界へ～」を開催します。

5月は新茶の季節であり、5月21日は「国際お茶の日」。お茶への関心が高まるこの季節に、日本茶・紅茶・中国茶・台湾茶など世界各国の茶葉を一堂に集め、“香り・味わい・文化”を楽しめるイベントです。会場には20ブランド以上が出店し、希少な限定茶や先行販売品、初夏におすすめのお茶を多数展開。さらに、お茶に精通した講師が日替わりで登壇する特別セミナー「深堀りお茶トーク」も毎日実施し、お茶に触れてみたい方からこだわり派の方まで、お茶の世界を深く楽しめます。

■20ブランド以上の茶葉が大集合！

【紅茶・和紅茶】

英国・ロンドン『バーチャル』東京都『インド紅茶専門ブランド ピュア・ティップス』

●英国・ロンドン『バーチャル』グレートリフト ブレックファスト（1箱/46.9g［15袋］） 1,701 円

英国品評会での受賞歴もあり、しっかりとしたコクがストレートでもミルクティーにも合うブレックファストです。

●東京都『インド紅茶専門ブランド ピュア・ティップス』ダージリン・ホワイト・ティー Silver Crest 195 オカイティ茶園（1袋/20g） 4,590 円

繊細な花香と甘く澄む味わい、気品ある余韻が長く続くダージリンの白茶です。

沖縄県『茶樓雨香』神奈川県『和紅茶専門店レインブラントティー』

●沖縄県『茶樓雨香』老叢 単叢紅茶 蜜蘭香 茶頭 甜竹坑（ろうそう たんそうこうちゃ みつらんこう ちゃとう てんちくこう）（1袋/50g） 1,980 円 ※限定40袋

マスカットやライチを思わせるフルーティーですっきりとした風味が楽しめる紅茶です。

●神奈川県『和紅茶専門店レインブラントティー』［坂本園］さやまかおり 1st 2026（1袋/30g） 1,050 円 ※小田急先行販売

素晴らしい花香が堪能できる「坂本園さやまかおり1st」を新茶でいち早くお届けします。

【中国茶・台湾茶】

大阪府『花咲み荼』中国・上海『大高勇気茶』

●大阪府『花咲み荼』JASMINE TEA茉莉金萱（じゃすみんきんせん）/茉莉紅茶（1袋/2.5g×4袋） 1,296 円 ※5月23日（土）～25日（月）のみ

花壇郷農會（台湾）との共同開発。香り高い茉莉金萱と茉莉紅茶が贅沢に味わえるティーバッグです。

●中国・上海『大高勇気茶』ブラックティーバッグ・ギフトセット（22g×11種） 4,300円

※小田急先行販売・限定30個

11種の上質な香味の違いを飲み比べる、厳選中国茶ティーバッグセットです。

【日本茶】

京都府『中窪製茶園』宮崎県『雪星園』

●京都府『中窪製茶園』新茶2026（1袋/50g） 1,620 円

濃厚な旨味を蓄えた京都の新茶をいち早く仕上げました。

●宮崎県『雪星園』釜炒り茶 品種：たかちほ（1袋30g） 1,188 円 ※小田急先行販売

特有の釡香や甘み、香ばしさのあるすっきりとした味わいの伝統的な釡炒り茶です。

【スイーツ】

福岡県『甜甜印象』東京都『中国のお茶とおやつ［甘露］』宮崎県『雪星園』

●福岡県『甜甜印象』キーマン紅茶のレモンティー月餅（１個） 400 円 ※小田急先行発売・各日限定50個

キーマン紅茶の芳醇さに、レモンの酸味を合わせた爽やかな味わいの中華菓子です。

●東京都『中国のお茶とおやつ［甘露］』黄油年糕（ほわんようにぇんがお）（4個） 1,000 円

もっちり食感にバターの風味がやみつきに。韓国でもバタートックとして現在大流行中の一品です。

●宮崎県『雪星園』和紅茶のミルクティースコーン（１個） 421 円

ミルクティーの香りに、ホワイトチョコをあしらった贅沢スコーンです。

＜会期中に全20回！お茶の特別セミナー「深堀りお茶トーク」を開催＞

お茶をもっとおいしくいただきたい、世界のさまざまなお茶をもっと身近に取り入れたい方におすすめの、お茶の魅力を深く学べるセミナーです。会期中は日替わりで12名の講師が全20回のセミナーを実施します。ECサイト「小田急百貨店オンラインショピング」にて予約を受付中です。

ECサイトにてセミナーの予約受付中

◎小田急百貨店オンラインショッピング「お茶浪漫」セミナー予約

https://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/c0213?utm_source=corp&utm_medium=web&utm_campaign=ocharoman_PR(https://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/c0213?utm_source=corp&utm_medium=web&utm_campaign=ocharoman_PR)

＜開催概要＞

名称：「お茶浪漫～ようこそ奥深いお茶の世界へ～」

期間：5月20日（水）～25日（月）10時～20時 ※最終日は17時閉場

場所：小田急百貨店新宿店7階イベントスペース

所在地：東京都新宿区西新宿１―５-１（新宿西口ハルク）

アクセス：新宿駅西口すぐ

TEL：0570-025-888（ナビダイヤル）

URL：https://www.odakyu-dept.co.jp/shinjuku/index.html