パスポート不要の美食体験！酔っ手羽フィリピン・マカティ店の成功を祝う「フィリピンフェア」を国内37店舗で開催！フィリピン観光省後援のもと、今しか飲めない・食べられない逸品が登場！

S.H.N株式会社

S.H.N株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋竜太）傘下のENRAVE株式会社が展開する「居酒屋革命 酔っ手羽（よってば）」は、2026年5月20日（水）から5月31日（日）の期間中、フィリピン観光省後援のもと、国内37店舗（仙台～熊本）で「酔っ手羽フィリピンフェア」を開催いたします。

■ なぜ「酔っ手羽」でフィリピン料理なの？

昨年8月、酔っ手羽は海外1号店としてフィリピンに「酔っ手羽 マカティ店」をオープンしました。日本の居酒屋文化を現地へ輸出し、連日満席の熱狂を巻き起こしています。 今回のフェアは、マカティ店のあるフィリピンの本場の味を、酔っ手羽流にアップデートして“逆輸入”。「フィリピン観光省」の後援を得た、本格的かつ親しみやすい異国体験をお届けします。

■ 「フィリピンフェア特別メニュー」暑い国ならではの甘酸っぱい＆コッテリ

酔っ手羽フィリピンフェア2026特別メニュー

フィリピンの食文化は、スペイン、中国、アメリカの影響を受けた「甘・酸・辛・濃厚」な味わいが特徴です。肉や魚を醤油・酢・カラマンシー（柑橘）で調理した、食欲をそそるコッテリ料理が魅力。

今回のフェアでは、フィリピンのソウルフードに「酔っ手羽」のエッセンスを注入した、お酒が進みすぎる限定メニュー3種とドリンク1種類が登場します。

酔っ手羽流アドボ Chicken Wing Adobo1. 【イチオシ！】酔っ手羽流アドボ Chicken Wing Adobo（手羽先の甘酢煮）748円

フィリピンのソウルフード「アドボ」を酔っ手羽自慢の「手羽先」でアレンジ。ホロホロに煮込まれたお肉と秘伝のタレの濃く、お酢のさっぱり感が絶妙で、一度食べたら止まりません。

【ここがポイント】 フィリピン食文化と酔っ手羽の「伝説の手羽先」が一つになった、今回のフェアを象徴する逸品です。

クウェックウェ Kwek Kwek2. 【揚げ物革命】クウェッ・クウェ Kwek Kwek（うずら卵の黄金揚げ）638円

うずらの卵にオレンジ色の衣をつけてカリッと揚げたストリートフードの定番。フィリピンの屋台で老若男女に愛されている逸品で、おやつやおつまみとして親しまれています。

【ここがポイント】 ひと口サイズでパクパクいける「次世代の揚げ物おつまみ」

ギナタアン・マノック Ginataang Manok3. 【風味濃厚】ギナタアン・マノック Ginataang Manok（鶏と野菜のココナッツ煮）858円

ココナッツミルクで鶏肉と野菜をじっくり煮込んだフィリピン流のシチュー。 スタッフ一押しの感激的な美味しさ！

【ここがポイント】 まろやかなココナッツの甘みの中に、スパイスのアクセント。辛いものが苦手な方や女性にもおすすめの、美容と健康を意識した逸品です。

カラマンシー・モヒート Calamansi Mojito4. 【奇跡の果実】カラマンシー・モヒート Calamansi Mojito 759円

フィリピンの至宝の柑橘類「カラマンシー（四季柑）」を贅沢に使用したオリジナルカクテル。

【ここがポイント】 シークワーサーを凌ぐ爽快な酸味。脂っこい料理を流し込み、口の中を一気にリセットする“究極の食中酒”です。

■ 開催概要：5月20日から12日間限定のチャンス！

「居酒屋で海外旅行気分」を味わえるのは、5月のわずか12日間だけ。仙台から熊本まで、全国37店舗の「酔っ手羽」で皆様をお待ちしています。

名称：酔っ手羽フィリピンフェア

期間：2026年5月20日（水）～5月31日（日）

店舗：「酔っ手羽」国内37店舗 ※一部店舗除く

内容：フィリピンフードと酔っ手羽料理を融合させた料理3品＋ドリンク1品の販売

後援：フィリピン観光省

「居酒屋革命 酔っ手羽」について

「居酒屋革命 酔っ手羽」は2008年に東京で創業し、「笑って食べて、笑って飲める居酒屋」をコンセプトに展開してきました。現在は首都圏を中心に国内37店舗、海外ではフィリピン・マカティに1店舗を展開しています。

看板メニューの「伝説の手羽先（タレ）」は、国産の大ぶりな手羽先を高温で揚げ、創業以来継ぎ足してきた秘伝のタレと8種のスパイスで仕上げた一品です。手羽先料理コンテスト「第10回手羽先サミット」、「第15回からあげグランプリ手羽先部門」、「第17回からあげグランプリ手羽先部門」で金賞を受賞しています。

また「居酒屋革命 酔っ手羽」では、ハイボールやレモンサワーの半額割引、飲み放題企画、手羽先や唐揚げの100円特売などを日替りで実施する「日替りイベント」を毎日開催しています。さらに毎月18日を「手羽（18）の日」とし、名物の手羽先を1本18円で提供。加えて、バレンタインやハロウィンなどの時期には限定フレーバーの手羽先を販売するなど、ユニークな独自の企画を継続的に展開しています。

公式情報

■公式サイト：https://yotteba.co.jp/

■公式X（旧Twitter）：https://x.com/yottebacojp

■公式nstagram：https://www.instagram.com/yottebakousiki/

居酒屋革命 酔っ手羽 フードメニュー

酔っ手羽 おすすめメニュー

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。

伝説の手羽先 （タレ）伝説の手羽先 （タレ）

【第10回手羽先サミット 金賞】

【第15回からあげグランプリ手羽先部門 金賞】

【第17回からあげグランプリ手羽先部門 金賞】 大ぶりで新鮮な国産の手羽先を180度の油で揚げて旨みを凝縮。創業から継ぎ足しの秘伝のタレと8種のスパイスが味の決め手です。

3本319円／5本429円

★タレのほか手羽先のフレイバーは10種類！

★毎月18日は「手羽の日」1本18円！

★2時間食べ放題＆飲み放題コース3,080円！

自家製もつ煮込み

新鮮で臭みのないモツを丁寧に脂抜き、灰汁取りをすることで、もつの旨味だけを抽出。特製ダレの中ににもつの濃厚なうまさが生きた、味わい深い逸品です。

649円

自家製もつ煮込み伝説の餃子伝説の餃子

外はパリパリ、周りはモチッとした抜群の食感の皮に、秘伝のレシピで味付けした具だくさんのジューシーな餡がたっぷり♪

3個 429円／5個 539円

ジンジャー麻婆豆腐

鬼のように生姜を効かせた、生姜好きの生姜好きによる生姜好きのための麻婆豆腐！しょうがないから作りました！

649円

ジンジャー麻婆豆腐若鶏の唐揚げ若鶏の唐揚げ

特製の漬けダレ、揚げる温度、揚げ方にこだわった、カリッとジューシーな仕上がりの自信作です。

3個 429円／5個 649円

丸腸ホルモン鉄板焼き

ぷるんと濃厚な丸腸を香ばしく焼き上げた、スタミナ満点の鉄板メニュー。特製ダレがジュワッと絡んで、ビールとの相性抜群！

759円

丸腸ホルモン鉄板焼き自家製月見つくね自家製月見つくね

粗めに引いたせせりを使用し、しその風味を効かせた店舗仕込みの拘りの逸品！秘伝のタレ、卵黄をたっぷり絡めてどうぞ！

649円

黒蜜きなこの雪見だいふく

ぷにぷにモチモチ雪見だいふくに、とろ～り黒蜜とふんわりきなこ！

429円

居酒屋革命 酔っ手羽 ドリンクメニュー

居酒屋革命 酔っ手羽 飲み放題メニュー

黒蜜きなこの雪見だいふく

１時間 980円、2時間 1,580円

生ビール（サントリー・ザ・プレミアム・モルツ）も飲み放題！

居酒屋革命 酔っ手羽 「日替りイベント」

ハイボール半額やレモンサワー半額、飲み放題1時間500円、手羽先や唐揚げ100円など、日替わりの特売企画を「日替りイベント」と題して毎日実施しています。

※一部店舗では実施していません。

さらに、毎月18日は「手羽(18)の日」として18時～24時は「伝説の手羽先 （タレ・塩／3本319円、5本429円）」を特別価格として1本18円でご提供。10本食べても180円、100本食べても1,800円！

事業会社

ENRAVE株式会社（旧：株式会社プロジェクトM）

代表取締役 高橋 竜太

東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー3階

03-6419-7734

S.H.N株式会社

代表取締役 高橋 竜太

東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー3階

03-6416-4173

https://shn-food.co.jp/

S.H.N GROUPについて

2014年創業、「食は幸せへの架け橋」をスローガンにマルチブランドで飲食店舗展開を推進。2017年予約コールセンター事業、2019年M＆Aによる外食企業と食品加工卸企業の子会社化によって事業規模を拡大。それと共に、社内外の独立起業希望者の支援を推進し、これまでに15名の独立をサポート。現在、「居酒屋革命 酔っ手羽」「トロ壱」ほか多彩な居酒屋業態を首都圏中心に、直営120店舗、サポート店舗1,000店舗を展開。