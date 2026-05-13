大阪府藤井寺市とCOSPAウエルネスが包括連携協定を締結

株式会社COSPAウエルネス

「コ・ス・パ」のブランド名で、フィットネスクラブ・テニスクラブ・キッズスイミングスクールの運営するほか、24時間営業フィットネスジム「FITBASE24」「キュッパ」、公共スポーツ施設の受託運営など、関西圏を中心に計62店舗を展開する株式会社COSPAウエルネス（本社：大阪市中央区、代表取締役：大友 康彰 ）は、大阪府藤井寺市と包括連携協定を締結いたしました。

【背景】

当社は藤井寺市において2002年より「フィットネスクラブ コ・ス・パ 藤井寺（以下、コ・ス・パ 藤井寺）」を運営しており、長年にわたる地域に根差したクラブ運営にくわえ、学校水泳授業支援などを通じて、教育分野や市民の健康づくりに関する取り組みをおこなってきました。

こうした実績を通じて培ってきた健康づくりを中心としたノウハウは、市制施行60周年を迎える藤井寺市が将来都市像の実現を目指して策定した「第六次藤井寺市総合計画」に基づくまちづくりの方向性と親和性が高いものと考えています。

今後は、本協定の締結をきっかけとしてより一層、住民の皆さまの健康増進に寄与しつつ、同市まちづくりの方向性に沿った分野横断的かつ継続的な取り組みについての協議により、地域に根差した取り組みをおこなって参ります。

【概要】

藤井寺市とCOSPAウエルネスが緊密な相互連携を図り、双方の資源を活かし市民の健康増進、スポーツ振興等に向けた連携協力を通じて地域社会の発展と市民サービスの更なる向上を推進することを目的とします。

（１） 市政情報の発信に関すること。

（２） 教育、子育てに関すること。

（３） スポーツ振興に関すること。

（４） 市民の健康増進に関すること。

（５） 世界文化遺産「百舌鳥・古市古墳群」のＰＲに関すること。

（６） その他、住民サービスの向上と地域活性化に資する取組に関すること。

株式会社COSPAウエルネスについて

「コ・ス・パ」のブランド名で、フィットネスクラブ・テニスクラブ・キッズスイミングスクールを運営。また、24時間営業フィットネスジム「FITBASE24」「キュッパ」、公共 スポーツ施設の運営など、関西圏を中心に計62店舗を展開。

社名 ：株式会社COSPAウエルネス

所在地 ：〒541-0051

大阪市中央区備後町三丁目6番14号

設立 ：1981年8月4日

資本金 ：1億円

代表者 ：代表取締役 大友 康彰

従業員 ：1,951名（2026年4月1日現在）

事業内容：

● フィットネスクラブ、テニスクラブ等の経営およびスポーツ施設の運営受託

● 各種スポーツ・健康教室の経営・運営

● 『健康づくり』等の各種講演開催、講師派遣

● 各種スポーツ大会、イベントの開催運営

● スポーツ用具、用品の販売

HP ：https://www.cospa-wellness.co.jp

【本件に関するお問合せ先】

https://bg.cospa-wellness.co.jp/contact/

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