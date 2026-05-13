渋谷のまちが舞台の″みんなでつくる″音楽フェスティバル！94組のアーティストと一緒にお届けする「第12回 渋谷ズンチャカ！」6/7（日）に開催

渋谷ズンチャカ実行委員会

渋谷ズンチャカ実行委員会（実行委員長:小林幹育、共催:東京都渋谷区）は、

2026年6月7日（日） に、渋谷センター街、宮下公園、渋谷サクラステージなど各所11ステージを

舞台にみんなでつくるまちの音楽フェスティバル「第12回 渋谷ズンチャカ！」を開催します。

開催の背景

渋谷のまちは音楽・ファッションをはじめとした文化の発信地として、多種多様な才能を持った人々が集い発展を遂げてきました。そして今まさに渋谷駅周辺を中心に、100年に一度の再開発の真っ最中です。渋谷ズンチャカ！はそんな多様性とバイタリティあふれる渋谷に関わる人々と、進化を続ける渋谷のまちなかで、2015年の第1回より「1日だけの音楽解放区。」と称し、公募アーティストによる音楽ステージや誰もが音を楽しむことができるワークショップなどを実施してきました。

渋谷ズンチャカ！は、市民ボランティアが主体となって企画・運営を続けてきた音楽フェスティバルです。人々が自分らしく音楽を通じてつながり、自由な発想の中で新たな文化を生みつづける渋谷の未来に対して、誇りや愛着を持って関わるきっかけとなるように、「ちがいを ちからに 変える街。渋谷区」の象徴となる新しいコミュニティーの形を提案していきます。

（この取り組みは2024年度のグッドデザイン賞(https://www.g-mark.org/gallery/winners/23746)にも選ばれました。）

渋谷ズンチャカ！の注目ポイント

■一般公募で選ばれた94組のアーティストが11ヵ所で行う「まちなかステージ」

年間を通してイベントを作り上げるボランティアスタッフによる、「自分の好き」をベースに投票する選考によって選ばれた多種多様な組93公募アーティスト達が、渋谷の11ヵ所でライブ&パフォーマンスを展開。他の音楽フェスとは異なる、ここでしか見られないラインナップとなります。

メインステージはあえて設けず宮下公園や宇田川交番前といった渋谷駅の周辺部はもちろん、Shibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ）や渋谷駅B1出口地下広場、原宿方面のキャットストリート（旧渋谷川遊歩道路）に至るまで広範囲に多彩なステージが点在。普段は絶えず人が行き交う広場から交差点の傍らまで、オープンに開かれた公共空間のあちらこちらから、いろんなリズムや音が聞こえてくる1日。渋谷のまちなかが音で彩られます。

■音楽に詳しい人も、そうでもない人も楽しめる多彩な「アトラクション」

年間を通してイベントを進めるボランティアスタッフが、それぞれの「やりたい」を原動力に企画した多彩なコンテンツが今年も盛りだくさん。動きに合わせて音が出るサウンドエリアや歌詞の言葉から元気がもらえるパワースポット、日常の動きとリズムに合わせた爽快感溢れるエクササイズのイマーシブなど、音楽に詳しくないという方でも参加しやすい体験企画も多数企画しています。ボランティアスタッフのこだわりと偏愛に満ちたユニークな企画がそろっているのでぜひお越しください。

【一部抜粋】今年度のアトラクション（ワークショップ）

・歌詞が飛び出す！言葉のパワースポット

アナタを救ってくれた音楽はありますか？

毎日頑張るアナタに届けたい歌詞を集めたパワースポットが宮下公園に誕生します！

開催時間：11:00～16:45

開催場所：宮下公園屋上芝生ひろば

・渋谷ズンチャカ！シールラリー

渋谷ズンチャカ！公式キャラクターの【ちゃびー】と今年新しく誕生した【うるちゃ】が

全てのまちなかステージに隠れています。見つけて撮ったらスタッフに声をかければ

オリジナルシールがもらえます。複数箇所を回った人にはオリジナル景品をプレゼントします！

開催時間：11:00～16:45

開催場所：まちなかステージ全11か所（景品交換場所は宮下公園芝生ひろば）

・体験型！みんなEnjoy！渋谷イマーシブ

何気ない日常の動きがリズミカルな音楽と映像をシンクロさせて、

楽しい・わくわく快感！を作り出す新感覚オリジナルエクササイズです！

開催時間：16:45～17:00

開催場所：宮下公園芝生ひろば

「フィナーレだよ！全員集合！！」

17時になったら宮下公園の芝生ひろばへ集合！

楽器が演奏できなくても、歌が上手くなくても、ダンスが照れくさくても、

それぞれの楽しみ方で楽しめればおっけ～！

バックグラウンドもなにもかもが違う人々が音を楽しみ、その場の空気や音に身を任せながら

笑い合える空間をみんなで一緒に作り上げてみませんか？

渋谷ズンチャカ！2026のラストは、みんなで一緒に「ズンチャカ！」しましょう！

開催時間：17:00～18:00

開催場所：宮下公園屋上芝生ひろば

【第1２回 渋谷ズンチャカ！】開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20920/table/27_1_12dc8517986e1867c54fd729f2b28756.jpg?v=202605131252 ]

・あなたも「渋谷ズンチャカ！」の作り手になりませんか？

「音楽経験はないけれど、何か面白いことがしたい」「イベントが好き」「みんなの活躍をカメラに収めたい」。そんな想いを持つ仲間を大募集中です！ 来る6月7日（日）の開催に向けて、渋谷のあちこちに現れるステージやワークショップを一緒に運営してくれる当日のボランティアスタッフを募集しています。

渋谷ズンチャカ！は“みんなでつくる”音楽祭です。一人での参加はもちろん、ご友人同士でのエントリーも大歓迎！ 私たちと一緒に、ズンチャカ！しませんか？

応募・詳細はこちらから(https://shibuya-zunchaka.com/staff/)