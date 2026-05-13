「かわいいのに、泣ける」と話題の『にゃん生すごろく』が全国のイベントに続々出展。ゲームマーケット2026春ではイベント特別価格で発売！

◇にゃん生すごろくとは？

株式会社TRYBE

『にゃん生すごろく』は、猫たちの一生をテーマにしたボードゲームです。

プレイヤーは、子猫から大人猫、シニア猫へと成長する過程を体験しながら、幸せな出会いや小さなトラブル、思い出の日々をめぐります。最後に訪れる少し切ないお別れを通じて、猫の“にゃん生”を追体験できる作品です。

◇世界最大級のボードゲーム見本市「SPIEL Essen」に出展

にゃん生すごろくは2025年の10月にドイツで行われた世界最大級のボードゲーム見本市「SPIEL Essen」に出展。文化も言葉も違う海外の猫ファンたちが次々と手を止め、「かわいい！」と、目を輝かせながらにゃんコマを手に取る姿が見られました。

現在、韓国での出版が決定しており、海外に向けた英語版の展開も進んでいます。

◇4月に行われた東京の2つのイベントに同時出展

SPIEL Essen公式ロゴ/(C) Merz Verlag GmbH & Co. KG /※SPIEL Essen公式提供素材を使用

にゃん生すごろくは、2026年4月18・19日に行われた東京の2つのイベントに出展いたしました。

１.にゃんだらけ20

にゃんだらけとは、2016年から東京で年2回定期的に開催されている、猫に関するさまざまなものが集まるイベントです。

にゃん生すごろくブースでは、会場限定の特別企画を実施。大きな猫のぬいぐるみが当たる抽選キャンペーン「にゃんコマくじ」に加え、木の手触りや形にこだわった限定仕様の「にゃんコマ」を実際に手に取りながら好みのデザインを選べる取り組みも開催。多くの来場者が、ワクワクしながら、どのにゃんコマをお家にむかえるか悩む姿も見られました。

２.ボードゲームトライVol.3

「ボードゲームトライ」は、東京・板橋で開催されるボードゲームの試遊・即売イベントです。制作者本人からルール説明を受けながら気軽にゲームを楽しむことができます。気に入った作品はその場で購入することも可能。遊んで・買って・当てて、ボードゲームをまるごと楽しめます。

本イベントでは『にゃん生すごろく』の試遊を行いました。

ゲームを終えた来場者の中には、物語に想い出を重ねて涙を浮かべる方や笑顔で愛猫ちゃんのお話をしてくださる方など、プレイ後もしばらくその余韻を楽しむ姿が見られました。

◇ゲームマーケット2026春に出展決定！

にゃん生すごろくは、2026年5月23日（土）・24日（日）に開催される「ゲームマーケット2026春」に出展します。

会場では、猫コマを自分で選べるイベント限定仕様で販売。さらに、通常より嬉しい特別価格でのご提供も決定しています。

また、予約購入の先着20名様には購入者特典をご用意しています。4コマセットの価格で、残り6コマも丸ごとプレゼント。合計10コマすべてが揃うのは、この機会だけです。

◇ゲームマーケット販売情報

- 日程：2026年5月23日(土)・24日(日)- 会場：幕張メッセ- ブース番号：エリア-23（展示ホール3）- イベント限定価格：選べる4コマセット 3500円 / 全種10コマセット 5000円- 先行予約特典（先着20名様限定）：4コマセットをご購入で、残りの6コマをプレゼント！- 予約開始：5月9日～- 予約フォーム：こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLlb4403opyRJ8upXn6mIAbAd9R6ZAHnJvoKeeTe9oF27DjA/viewform)◇ゲームマーケット2026秋で新作発売予定

新作タイトルをゲームマーケット2026秋で発表予定です。

たくさんの猫好きさんたちに愛された同タイトルに続き、どんな物語が続いてゆくのか。

会場限定の特典や展開も準備中です。続報は公式X等でお知らせいたします。

◇ 購入方法

・公式ECサイト：https://hinataboccos.base.shop/

・Amazon：https://amzn.asia/d/iny7oLS

・各種イベント

◇公式X

最新情報は、公式Xアカウントで発信中(=^ェ^=)

https://x.com/hinataboccos_

◇お問い合わせ先

・担当 山本：k_yamamoto@trybe.co.jp

◇製造元

クリエイターチーム【ひなたぼっこズ】

株式会社TRYBE（大阪府東大阪市／代表・山口ヒナタ）

株式会社キッズプロジェクト（東京都中央区／代表・小林一博）