アパマンショップ公式キャラ「べあ～君＆ハニちゃん」が全国を巡る！？新プロジェクト『50音ダンス』が2026年5月13日(水)より始動！

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において「店舗数No.1」※１および「賃貸住宅仲介契約数No.1」＊２を展開するAPAMAN 株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎戒）は、自社公式キャラクター「べあ～君」と「ハニちゃん」による新SNSコンテンツ『50音ダンス』プロジェクトを開始いたします。2026年5月13日（水）を皮切りに、毎週水曜日に公式SNSにてショート動画を配信してまいります。

目的・背景 ダンスを通じてSDGs「住み続けられるまちづくり」に貢献

本プロジェクトは、日本全国に店舗を展開するアパマンショップならではのネットワークを活かし、50音順に全国の「街」をショートダンスで紹介していく企画です。

べあ～君とハニちゃんが各地の街をテーマにしたダンスを披露することで、視聴者がその街の名前や魅力に触れるきっかけをつくり、地域への関心や親しみの向上を目指します。

目標11：住み続けられるまちづくりを

全国各地の地名をテーマにしたショートダンスを配信することで、その土地を知る入口をつくり、地域の魅力を再発見するきっかけを創出します。

アパマンショップは、「住まい探しの楽しさ」と「地域への親しみ」を掛け合わせ、べあ～君とハニちゃんを通じて、未来へ続くしあわせな街づくりを応援してまいります。

企画概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/289_1_cf0ab9b2db701a5783aeae66e1db5db7.jpg?v=202605131252 ]

第1弾 べあ～君 旭川ダンス

旭川市は、北海道内でも主要な都市の一つであり、自然環境と都市機能が調和した地域です。市の中心には旭川駅があり、周辺では北彩都あさひかわの地区整備により、都市機能の整備が進められています。また、大雪山系の山々や忠別川の景観を身近に感じられる点も特徴です。

駅の北側には、商業施設や文化施設、行政機関、医療機関などが集積しており、日常生活を支える機能がまとまっています。自然を身近に感じながら都市の利便性も享受できる、バランスの取れた生活環境が広がっています。

旭川ダンス

べあ～君 50音ダンス・「あ」の街

「旭川ダンス(https://www.youtube.com/shorts/T2-INmbdfNE)」

ダンス振付

１.リズムをとって

２.雪を払う足踏み

３.右足タンタンタン

４.しゃがんで

５.ポーズ！

観光スポットとしては、旭山動物園が特に知られており、動物本来の行動や自然な姿を観察できる展示が魅力です。また、大雪山系に囲まれた自然環境にも恵まれており、周辺エリアでは冬のスキーや雪景色、夏の登山・キャンプなど、四季を通じたレジャーを楽しむことができます。

グルメでは旭川ラーメンをはじめ、ジンギスカンや北海道ならではの食文化を味わうことができます。また、地元のスイーツや木工製品などの特産品もあり、観光やお土産選びの楽しみも広がっています。

さらに、美術館や博物館、音楽ホールなどの文化施設も点在しており、展覧会やコンサートなどを通じて、自然だけでなく文化にも触れられるエリアです。

アパマンショップ旭川駅前店

アパマンショップ旭川駅前店

住所：〒070-0030 北海道旭川市宮下通９丁目 780-1 日宝旭川駅前第一ビル・１階

最寄り駅：ＪＲ函館本線 旭川駅/徒歩3分

電話番号：0166-25-7222

営業時間：9:30～18：30



▶︎ 旭川市の賃貸(賃貸マンション・アパート)物件情報はこちら

https://www.apamanshop.com/hokkaido/204/

アパマンショップ旭川駅前店 :https://www.apamanshop.com/shop/01054502/ＪＲ函館本線 旭川駅/徒歩3分

アパマンショップでは、地域の特性を踏まえながら、お客様一人ひとりの暮らし方に寄り添った住まい探しをサポートしてまいります。

公式SNSアカウント

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/289_2_bd6603afc8e70714d11d3ba9b98aeda0.jpg?v=202605131252 ]

※１▼賃貸住宅仲介契約数No.1

※調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施：株式会社東京商工リサーチ

調査期間：2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社（但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る）

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

※２▼賃貸住宅仲介業店舗数No.1

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ

比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長：山崎戒）は、EL CAMINO REA株式会社（東京都千代田区・代表取締役：大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

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URL： https://apamanshop-job.net/jobfind-pc/

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

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Tel： 0570-058-889